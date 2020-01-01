Сарафанное радио: ТОП-7 практичных платьев на лето 2020

Простые, лаконичные, стильные образы на каждый день, которые не требуют повышенного внимания к себе.

Платье, которое прошло долгий путь от классического наряда славянской крестьянки до самого универсального и любимого летнего образа всех женщин мира. Издавна сарафан являл собой ключевой элемент “кежуального” ансамбля, который носили девицы в северных странах Европы вплоть до XX века. Лаконичный у простолюдинок и роскошный, узорчатый, с драгоценным декором, насыщенных оттенков у купеческих и боярских дочерей. Летом 2020 предлагаем забыть о легендарном наследие сарафана, трансформируя его под понятный и расслабленный лук на каждый день. Базовые оттенки, оригинальные принты, нестандартные фактуры - все, чего нам так хотелось увидеть от архаичного платья в 2020 году воплотилось в жизнь. Ivona представляет ТОП-7 самых стильных базовых сарафанов, которые должны занять свое почетное место в ваших гардеробах.

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Экомотивы

Кожаный сарафан - непростой тренд, который осмелятся выбрать только самые уверенные в себе модницы. Нестандартный образ будет выгодно подчеркивать вашу фэшн-осознанность, указывая на знание ключевых сезонных тенденций. Носите кожаный сарафан в компании с белой рубашкой с пышными рукавами, а также лаконичными и удобными босоножками на квадратном каблуке. У деловой женщины каждая деталь образа должна быть продуманной и функциональной.

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Школьная история

Не думаем, что вы скучаете по временам, когда вашими основными проблемами были семестровая работа по физике и поцелуи тайком от учителей и родителей с многообещающим старшеклассником. Школьную форму любая разумная девушка вспоминает с содроганием, вот только нельзя забывать об актуальности стиля преппи летом 2020. Притворитесь эпатажной, но правильной ученицей Стэнфорда, примерив твидовый мини-сарафан в компании с рубашкой с аккуратным воротничком.

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Бабочки в животе

Классические летние сарафаны не требуют от вас ни эксцентричных фактур (хотя кожаные варианты заставляют наши сердца биться чаще), ни необычных орнаментов. Для того, чтобы выбрать идеальное платье на тонких бретелях, нужно лишь подобрать лук, который будет к лицу именно вам и вашим формам. Нам по вкусу лаконичный образ с крупными черными бабочками, летающими по всей поверхности ткани. Его можно носить и в компании с блейзером, и с джинсовой курткой, дополняя кроссовками или вьетнамками на каблуке.

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Градация стиля

Один из многочисленных трендов летнего сезона 2020 - градация оттенков. Своеобразная цветовая иллюзия, позволяющая наблюдать за тем, как небеленое полотно оживает с помощью правильных комбинаций красок. Предлагаем выбрать макси-сарафан, отталкиваясь от его “первобытных” коннотаций, современного и актуального розового цвета. От нежной пастели до яркой фуксии - такой аутфит хорош сам по себе без дополнительных деталей.

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Летний балл

Нежно-голубой оттенок - еще одна тенденция почти наступившего лета 2020. Совмещаем приятное с полезным, и выбираем шифоновый сарафан на тонких бретелях с буквально невесомой юбкой. Подобный фасон всегда будет актуален - с помощью разнообразных украшений и аксессуаров вы можете стилизировать его в зависимости от ситуации.

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Многослойный лаконизм

Классический пример сарафана в стилистике сафари, который летом 2020 является самой желанной эстетикой. Многослойный фасон, спокойный и ни к чему не обязывающий оттенок, натуральная ткань - буквально все в нем говорит о простой и грамотной красоте. Предлагаем носить сарафан вооружившись все еще актуальной панамой, соломенной сумкой и босоножками на тракторной подошве - так “бетонные джунгли” покорятся вам гораздо быстрее.

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Пляжный шик

И, наконец, базовый вариант летнего сарафана, без которого в 2020 году не сможет обойтись ни одна женщина. Мини-длина, чистота оттенка, скромные перфорации по ткани в виде прадавнего орнамента - такая себе аллюзия на древнерусские платья, которые носили скромные деревенские девицы.

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Платье без рукавов - универсальная вещь, которой можно найти применение в любой эстетике. Все зависит лишь от того, насколько развита ваша фантазия, а также, какую именно фактуру и дизайн образа вы выбираете. Так, придержите твидовые модели для официальных встреч и собраний, надевая их в паре с белоснежной рубашкой. Впрочем, эту же базу можно использовать и для комбинаций с кожаным сарафаном. Платья в стиле сафари носите с соломенными шляпками и сумочками, наслаждаясь натуральностью тканей и “воздушной” фактурой. А вот классические мини-сарафаны на тонких бретелях с необычным принтом используйте в самый знойный день с парой остромодных босоножек или вьетнамок, сверкая простым, но стильным образом как героини стритстайл-хроник.

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