Королева перевоплощений: Самые яркие кинообразы Хелены Бонем Картер

ТОП-10 стильных, фантасмагоричных и волшебных образов звезды британских экранов.

Анна Болейн, наивные героини эдвардианской эпохи, Офелия, Беллатриса Лестрейндж, принцесса Маргарет - не счесть всех киноработ и перевоплощений легендарной британки Хелены Бонем Картер. Мы привыкли видеть ее в сумасшедших, абсолютно странных образах, которые не смогла бы лучше воплотить ни одна другая звезда киноэкрана. Экс-супруг актрисы режиссер Тим Бертон обожал снимать жену в своих мрачных, фантасмагоричных фильмах, каждый раз подбирая образ, потенциально остающийся на страницах киноархивов. Многие будут удивлены узнав, что британка, которой 26-го мая исполняется 54 года, в своих ранних работах предстает в образах трагичных дев - наивных, продолжающими верить в чудеса с широко распахнутыми глазами. Чем более зрелой становилась Хелена, тем более трагичными и глубокими были ее кинообразы. Так из молодой девчушки в розовых очках из “Комнаты с видом” она прошла путь до отчаявшейся Офелии, стервозной супруги Генриха VIII, лояльной королевы Великобритании и, наконец, одной из самых скандальных фигур монаршей семьи Англии - эксцентричной сестры королевы Елизаветы. В честь дня рождения легендарной актрисы Ivona решила вспомнить ТОП-10 самых ярких и стильных ее киноработ.

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“Говардс Энд”

Классическая история, разворачивающаяся в декорациях эдвардианской эпохи. Герои пытаются осмыслить и принять изменившиеся реалии жизни, аллегорично определяя, какой именно класс сможет “унаследовать” Великобританию. Юная Хелена Бонем Картер в образе Элен Шлегель расхаживает по живописным шотландским пейзажам в роскошных вечерних образах, повседневной “униформе” (белая блуза + черная юбка), а также простых, но изящных шляпках. Впрочем, главное достояние этого фильма - роскошные волосы Хелены Бонем Картер, которые и стали впоследствии ее визитной карточкой.

"Говардс Энд" pinterest

“Крылья голубки”

Рассказ о том, как двое заигрались, а третья оказалась предметом их затянувшейся интриги со смертельным финалом. Традиционный фильм для молодой Хелены Бонем Картер, которая еще не успела обзавестись титулом актрисы, которая умеет лучшего всего воплощать самые сумасшедшие образы. Юная обедневшая аристократка Кейт Кроу в исполнении Хелены может похвастать не только сексуальностью и соблазнительностью, но и внутренней драмой, разворачивающейся в атмосфере Венеции 1910-х годов.

"Крылья голубки" pinterest

“Генрих VIII”

Не стоит говорить о том, что в истории кинематографа не было актрисы, которая смогла бы лучше воплотить образ самой провокационной фигуры истории Великобритании. Роскошные платья времен Английской Реформации, сложны головные уборы, жемчуг, драгоценности - не костюмы носят Хелену, а она их. Как и положено для актрисы с подобной эксцентричной харизмой.

"Генрих VIII" pinterest

“Большие надежды”

Хелена Бонем Картер удивительно хороша в атмосферных образах, где для того, чтобы не затеряться в роскошных костюмах, нужно обладать особой сильной и могущественной энергетикой. Мисс Хэвишем из романа Диккенса “Большие надежды” с помощью нашей горячо любимой британки обзавелась сумасшедшим взглядом и драматичным надломом, уберегающим всех девушек от призрачных радостей женитьбы.

"Большие надежды" pinterest

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“Алиса в стране чудес”

Органичнее всего повзрослевшая Хелена Бонем Картер выглядит в образах чокнутых, злых стерв. В фильме своего бывшего супруга Тима Бертона “Алиса в стране чудес” она исполняет роль Червонной Королевы, которой хочется подчиниться даже вопреки тому, что в итоге она все равно прикажет вам снести голову с плеч.

"Алиса в стране чудес" pinterest

“Тост”

В образе английской домохозяйки 50-х годов прошлого века Хелена тоже на удивление хороша. Конечно, без толики слегка сумасшедшей энергетики актрисы и здесь не обошлось, но если вы хотите увидеть звезду Великобритании блондинкой, в милых облегающих платьях, подчеркивающих ее аппетитную фигуру, то кулинарная картина “Тост” вам точно придется по вкусу.

"Тост" pinterest

“Суини Тодд, демон-парикмахер с Флитт-стрит”

Джонни Депп и Хелена Бонем Картер - парочка, которая вписала свои имена в анналы киноистории. Не зря Тим Бертон часто снимал их вместе, ведь они обладают абсолютно уникальной, но очень похожей харизмой, которая приковывает взгляды. Какими бы странными и эстетически непривлекательными не были образы, но они умеют влюблять себя даже если их наряды покрыты пылью, а лица их бледнее чем у мертвецов.

"Суини Тодд, демон-парикмахер с Флитт-стрит" pinterest

“Золушка”

Эпизодическая роль крестной феи доказала, что Хелена Бонем Картер умеет играть не только сумасшедших стерв в стиле Беллатрисы Лестрейндж. Блондинка, в пышном платье-”тортике”, с волшебной палочкой и добрыми глазами - самый светлый и по-настоящему искренний образ великолепной именинницы.

"Золушка" pinterest

“Король говорит!”

Роль, за которую Хелена Бонем Картер была второй раз за всю кинокарьеру номинирована на “Оскар” (первый был после выхода картины “Крылья голубки” в 1997 году). Королева Елизавета (та которая мать нынешней повелительницы Великобритании) благодаря таланту Хелены не теряется на фоне статного Колина Ферта, а лишь грамотно и абсолютно гармонично дополняет неуверенного в себе монарха-заику.

"Король говорит" pinterest

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“Корона”

Никто не смог бы исполнить роль повзрослевшей и осмыслившей свое печальное бытие принцессы Маргарет лучше Хелены Бонем Картер. Она не играет харизматичную монаршую особу, а проживает ее судьбу. Алкоголь, сигареты, романы с молодыми любовниками, страсть с нелюбимым мужем и роскошные, яркие и модные платья - если вы давно искали повод пересмотреть “Корону”, то воспринимайте эту статью как знак свыше.

"Корона" pinterest

Удивительно наблюдать за фильмографией Хелены Бонем Картер, анализируя, как с течением времени ее героини становятся все более злыми, отчаявшимися, стервозными. Однако, какими бы разными не были персонажи Хелены, в них ощущается одна общая черта - все они наделены душевным надломом, который и создает чарующую трагичную ауру. Каким бы сумасшедшим не был очередной образ актрисы, мы тотчас же влюбляемся в него, ведь нельзя пройти мимо чистой, без примеси, темной и мрачной красоты. Женщина с внешностью, которая легко адаптируется под любую эпоху, стиль, стала символом британского кино. Иконой, чьи образ и сущность остаются неповторимыми, ведь второй Хелены Бонем Картер нельзя придумать - она абсолютно уникальна в своей темной и мистической ауре.

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