Смелый прием: ТОП-7 стильных пар босоножек как у звезд стритстайла

Дутые, с тонкими перемычками, в духе 70-х - “оголенные” модели становятся главными героями летней фэшн-истории.

Если вы все еще продолжаете сидеть в вынужденном отпуске, не зная, чем себя занять, а все сериалы, книги и журналы уже прочитаны, то у нас есть для вас идеальный вариант модного времяпрепровождения. К примеру, можете изучить самые модные варианты босоножек, которые помогут вам стать героинями стритстайл-подборок. Стильная обувь завершает удачно подобранный образ, расставляет все точки на і. Может показаться, что этот элемент аутфита играет лишь второстепенную роль, но на деле именно от финального аккорда зависит то, как в целом будет восприниматься ваш лук. Летом 2020 стилисты рекомендуют уделять особое внимание стильным, лаконичным и комфортным босоножкам. Дизайнер предложили невероятное количество стильных моделей, а Ivona рассказывает, где можно найти самые красивые и актуальные из них.

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Цветные

Солнечный топаз, загадочный изумруд, кокетливый рубеллит - нет, мы не решили провести ликбез ваших знаний драгоценных камней. Мы намекаем вам, в каких оттенках нужно выбирать крутые босоножки в стиле 1990-х на лето. Тонкие ремешки, элегантность обнаженности, Т-перемычка, устойчивый каблук и квадратный мыс - в этой модели абсолютно все говорит о шике, комфорте и легкой доли самоиронии.

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Трансформеры

На первый взгляд босоножки на тракторной подошве, с широкими, даже грубоватыми перемычками кажутся чересчур маскулинными. Впрочем, именно такая модель сейчас в тренде, ведь она отвечает ключевому запросу фэшн-современности - гранжевой кэжуальности. Белые широкие льняные брюки в паре с кроп-топом и стильными черными босоножками будут смотреться не банально, нарочито расслабленно.

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Рафия

Стиль сафари летом 2020 будет выглядеть как комбинация ретро-образов путешественников начала 20 века и луков бохо-девчонок из 1970-х. Для того, чтобы обувь соответствовала аутфиту полностью, нужно выбирать самую простую, но стилистически правильную модель. Тонкие плетения, бежевый оттенок, небольшая платформа и классическая натуральная рафия - подобные босоножки будут радовать вас не один сезон.

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Плетенные

1970-е врываются в нашу повседневность, завлекая квадратными оправами солнцезащитных очков, широкими палаццо, гигантскими бантами на шелковых рубашках и удобными, практичными босоножками на устойчивом каблуке. Платформа + плетения, как на соломенных сумках, классический и всегда актуальный черный оттенок - именно так выглядит летом 2020 наша дань вечному бохошику.

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С длинными ремешками

Конечно, мы никак не можем игнорировать главный тренд лета 2020, который с легкой руки нью-йоркских модниц уже стал мегапопулярным. Тонкие ремешки, которыми так удобно подвязывать широкие брюки, абсолютно универсальны, ведь могут служить самым красивым украшением в новом сезоне. Если хотите выделиться, выбирайте модели ярких расцветок, чтобы ни у кого даже сомнений не осталось, что в недрах фэшн-индустрии вы чувствуете себя как рыба в воде.

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Квадратный мыс

Классика - простая, понятная, всегда и везде актуальная. Именно такими в новом сезоне предстают босоножки из 90-х с квадратным мысом. Острые, круглые носочки оставляйте в прошлом - четкая геометрия правит бал. Если хотите купить модель, которая будет актуально выглядеть с любым нарядом, то выбирайте базовую расцветку. Мы же рекомендуем делать ставку на яркие тона - томный синий металлик выглядит на полноценное фэшн-утверждение.

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Викторианский шик

Если вы понятия не имеете, как выглядела обувь в эпоху великой королевы Виктории, то посмотрите абсолютно новый сериал “Светила” по роману Элеаноры Каттон. Кроме пейзажей Новой Зеландии и авантюрных участников “золотой лихорадки” 1860-х годов вас ожидает экскурс в историю моды одной из самых привлекательных и стильных эпох. Туфельки и сапожки на шнуровке дизайнеры в 2020 году превратили в легкие босоножки, отвечающие всем требованиям активной современности.

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Для того, чтобы чувствовать себя комфортно летом 2020, придется обзавестись не одной парой босоножек. Конечно, существуют универсальные модели, как например “сувенир” из 1990-х годов - с квадратным мысом, лаконичными перемычками в одном из базовых тонов. Но, если вам хочется выглядеть более интересно и продуманно, то придется обзавестись еще парочкой вариантов. Например, босоножки в викторианском духе помогут усовершенствовать женственную грань вашего фэшн-набора, “трансформеры” добавят гранжа в любой летний лук, а цветные модели будут смотреться как настоящий драгоценный камень в вашем образе - яркий, заметный и акцентный.

Раннее мы писали о том, как выбрать самое модное платье в горошек на лето 2020.

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