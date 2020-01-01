Как Одри: ТОП-7 самых стильных платьев в горошек на лето 2020

Классический женственный принт в новом сезоне становится достоянием самых экстравагантных стилей.

Традиционный принт в умах многих людей ассоциируется с женственностью, элегантностью и бесконечной изящностью. Самые стильные леди мира предпочитали именно “горошек” как ключевой и знаковый орнамент своего персонального стиля. В 50-х годах прошлого века именно он стал символическим для эстетики пин-ап, а Одри Хепберн и Грейс Келли буквально поклонялись этому узору. Человеком, который “узаконил” принт на модном уровне принято считать великолепного Ив Сен Лорана. Его мини-платья в горошек облегающего силуэта с массивными плечами стали персональным символом эстетики кутюрье, который до сих пор воспевают современные дизайнеры. Летом 2020 Ivona настоятельно рекомендует вам вернуться к истокам - выбрать платье с традиционным принтом, но в нестандартном обрамлении. Поверьте, “горошек” умеет быть не только послушным, кокетливым и романтичным.

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В новом теплом сезоне многослойные платья считаются едва ли не самым модным хитом. Не думайте, что мы предлагаем вам носить дешевое подобие свадебного образа в обычной жизни. Расслабленность и кэжуальность - ключевые признаки даже в том случае, если фасон весьма экстравагантен. Чтобы снизить градус напыщенности, предлагаем на лето 2020 выбирать самые простые луки со слоями. Бледный “бискайский” зеленый, лаконичный силуэт, миди-длина и непретенциозный принт - это платье готово к ежедневному выходу в свет.

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Не забывайте, что летом 2020 вам никак не обойтись без актуального фасона, ознаменовывающем начало эпохи новой женственности. Платья с пышными рукавами и оголенными плечами всегда выглядят элегантно, но именно принт “горошек” добавляет им особой изюминки. Так образ выглядит романтично и не чересчур слащаво - грамотная комбинация кэжуала и изящности.

Zara, 999 грн reserved.com

Если вы предпочитаете продемонстрировать всю красоту актуального принта в более модернизированной вариации, то мы подготовили для вас необычный вариант “ночной рубашки”. Конечно, белое платье миди-длины с рукавами-буфами лишь слегка напоминает будуарный элемент стиля, но ассоциации в данном случае неопровержимы. К такому образу достаточно подобрать актуальные аксессуары и обувь, и можно идти покорять просторы офисной жизни.

Zara, 1799 грн zara.com

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Если предыдущий вариант кажется вам чересчур фривольным в атмосфере рабочих будней, то у нас есть для вас его light-версия. Платье-рубашка - классический фасон, который удовлетворяет даже самые строгие офисные дресс-коды, поэтому, приобретая подобный фасон, вы точно не прогадаете. К тому черное платье в белый горошек - настолько базовая вещь, что вы сможете носить его без зазрений совести еще минимум несколько сезонов.

Pull&Bear, 899 грн pullandbear.com

Женщины устали от платьев-комбинаций, то полностью тренд не испарился. Подобное исчезновение было бы странным на фоне истерии последних пяти лет по обожаемым силуэтам. Летом 2020 предлагаем обратить внимание на образ в стилистике 90-х - простой, лаконичный, но невероятно сексуальный. Облегающий фасон, тоненькие бретели, черно-белая классика и актуальные сборки - для жарких дней вам не найти более подходящего компаньона.

Bershka, 799 грн bershka.com

Фиолетовое платье в горошек обладает сразу несколькими модными чертами. Во-первых, оно короткое, во-вторых - со сборками, а в-третьих - с рукавами-буфами. Кроме того, стиль “рустик”, который является своеобразной комбинацией американского “кантри” и эстетики русской деревни летом 2020 затмил собой “прованский шик”. Не думайте, что подобное платье будет выглядеть хорошо лишь среди сельских ландшафтов - “бетонные джунгли” готовы к фэшн-ассимиляции.

Zara, 1299 грн zara.com

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Классические фасоны платьев-сарафанов летом 2020 являются весьма простой, понятной и грамотной историей. Они комфортны, красивы и в случае использования правильных деталей, принтов и аксессуаров, могут быть даже стильными. Мы предлагаем делать ставку на проверенную десятилетиями классику, выбирая сарафан “в горошек”, который будет смотреться уместно и на воскресных прогулках, и во время загородных пикников.

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Классический орнамент переживал многочисленные реинкарнации, трансформировался, представал в самых неожиданных ипостасях, в многих из которых было трудно угадать первоначальный орнамент. Летом 2020 в почете историческая точность, верность фэшн-архивам, истокам. Именно поэтому и горошек должен быть традиционным - среднего размера и черно-белым. Впрочем, если нам запрещено экспериментировать с формой и оттенками орнамента, это еще не означает, что и в выборе стиля у нас связаны руки. Ампир, барокко, рустик, диско, кэжуал, классик - выбирайте образ в той эстетики, которая отвечает вашим персональным принципа женственности и красоты.

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