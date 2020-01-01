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Короткий разговор: ТОП-8 способов стильно носить кроп-топ летом 2020

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Самый актуальный фасон текущего сезона потребует от вас лишь толики воображения.
С чем носить кроп-топ летом 2020
С чем носить кроп-топ летом 2020
pinterest

История самого популярного топа современности уходит корнями в развитие Востока. Именно в Индии впервые появились первые укороченные маечки, которые являлись частью национального костюма. Целомудренная Европа “позволила” женщинам оголить немного тела лишь в середине прошлого века. Тогда кроп-топы носили с брюками и юбками с завышенной талией - подобные образы смотрелись невероятно мило и целомудренно. С течением времени майки начали становится более короткими, а женщины осмеливались оголять все больше и больше тела. Летом 2020 укороченный топ является один из обязательных трендов, которые просто нельзя игнорировать. Не стоит переживать, что вы не сможете примерить важную тенденцию только из-за того, что ваша фигура неидеальна. Ivona представляет ТОП-8 способов носить кроп-топ летом 2020, которые придутся по вкусу и стройняшкам, и более “аппетитным” девушкам. 

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Трикотажный топ с приспущенными рукавами, оголяющий ключицы и плечи, выглядит невероятно женственно и сексуально. Эффект романтичности достигается с помощью лаконичной клетчатой юбки с завышенной талией. Для того, чтобы лук смотрелся стильно, а не пошло стоит конструировать его в рамках лаконичной цветовой гаммы. Оттенки серого и черного как нельзя лучше подчеркивают элегантность образа. 

С чем носить кроп-топ летом 2020
С чем носить кроп-топ летом 2020
pinterest

Еще один образ от всеми любимой провокаторши Эмили Ратаковски с активным участием кроп-топа. Девушка обожает сексуальные вещи, и нисколько не стесняется оголять тело чуть больше положенного. Впрочем, в компании с бежевыми брюками в стиле сафари и классическим тренчем ее попытка спортшика выглядит почти аристократично. 

С чем носить кроп-топ летом 2020
С чем носить кроп-топ летом 2020
pinterest

Укороченная хлопковая белая футболка могла бы стать частью образа гости фестиваля Коачелла, но летом 2020 мы предлагаем носить ее в более сдержанной стилистике. Вы можете себе позволить надеть ее даже в деловом аутфите. Для того, чтобы сделать это успешно, нужно всего лишь выбрать однотонный костюм “оверсайз” и скрыть лишние участки тела с помощью завышенной линии талии.

С чем носить кроп-топ летом 2020
С чем носить кроп-топ летом 2020
pinterest
 

Монохромный total-white образ летом 2020 выглядит как глоток свежего воздуха. Не стоит опасаться призрачного “полнения”, ведь испортить вашу фигуру могут только тонкие светлые ткани. В данном же случае мы предлагаем поиграться с викторианскими рукавами-буфами и плотными белыми джинсами с завышенной талией - получится очень невинный, но в меру притягательный образ. 

С чем носить кроп-топ летом 2020
С чем носить кроп-топ летом 2020
pinterest

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Спортшик возможен летом 2020 и в одном из своих первобытных определений. Если вам не хочется усложнять то, что изначально может выглядеть идеально, то предлагаем носить контрастный кроп-топ в паре с простыми “летящими” брюками. За счет боковых вставок штаны делают вашу фигуру более стройной, а грамотная длина майки демонстрирует лишь те участки тела, в которых вы уверенны на все сто. 

С чем носить кроп-топ летом 2020
С чем носить кроп-топ летом 2020
pinterest

Если вам хочется использовать кроп-топ как часть деловой стилистики, но банальные костюмы вам жутко надоели, предлагаем сделать одну очень существенную рокировку. Так, оставьте и яркий однотонный пиджак, и его маскулинную “формулировку”, а вот низ лучше заменить на женственную юбку на запах.  

С чем носить кроп-топ летом 2020
С чем носить кроп-топ летом 2020
pinterest

Кроп-том не обязательно должен являть собой лишь слегка более приличную версию бра. Кофта с длинными рукавами, едва оголяющая живот, тоже считается трендом летом 2020. Ее легко замиксовать с широкими белыми брюками, которые в компании с викторианской стилистикой становятся ключевым сочетанием сезона. 

С чем носить кроп-топ летом 2020
С чем носить кроп-топ летом 2020
pinterest

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Напоследок мы подготовили для вас самый смелый, но и полностью “закрытый” вариант использования кроп-топа. Так носите яркую кожаную майку с легким шлейфом бохошика. Длинная юбка, классическая рубашка, застегнутая под горло, пастельные оттенки - к подобному использованию укороченного кроп-топа вы точно не были готовы. 

С чем носить кроп-топ летом 2020
С чем носить кроп-топ летом 2020
pinterest

Стоит напомнить, что расцвет популярности кроп-топов пришелся на середину 1980-х годов, когда в моду вошли уроки аэробикой. Тогда укороченные футболки использовались исключительно в рамках спортивной стилистики. Позже поп-дива Мадонна позволила себе использовать кропы в качестве сценической одежды, тем самым сделав их частью кэжуального гардероба многих женщин. С тех самых пор укороченные майки никогда не покидали сезонных коллекций дизайнеров - появляясь время от времени в самых разнообразных фасонах. Летом 2020 делайте ставку на лаконичные топы, которые не столько будут привлекать к себе внимание, а лишь подчеркнут собранность аутфита в целом. 

Раннее мы писали о том, какие брюки и джинсы могут визуально полнить. 

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Теги: кроп-топ, мода 2020, тренды 2020, что носить летом
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Источник: ivona.bigmir.net

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