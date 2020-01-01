Универсальный тренд: Как носить самое адаптивное платье лета 2020

Платье-рубашка многогранна - выбирайте ее любимое фэшн-состояние.

Появлению самого универсального и удобного платья мы обязаны великолепной гранд-даме модной индустрии - Коко Шанель. Габриэль придумала комфортный фасон, который позволял женщине наконец освободиться от оков, навязанных мужчинами и обществом, правил красоты. Избавившись от корсетов, Шанель наградила новый фасон элементами как практичности, так и сексуальности. Позже уже во времена Второй мировой войны платье-рубашка стало ключевым элементом гардероба девушек, который обзавелся лаконичным поясом и функциональными карманами. Именно этот силуэт стал основой легендарного нью-лука Кристиана Диора - кутюрье всего лишь добавил пышную юбку и многослойность. Еще спустя три десятка лет платье-рубашка стало неотъемлемым атрибутом стиля сафари - непритязательного и расслабленного. Летом 2020 легендарный фасон снова взбирается на вершины фэшн-хит-парадов, а потому Ivona предлагает ТОП-7 самых красивых вариантов комбинаций с универсальным трендом.

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В монохроме

Если пока вы не готовы к экспериментам с вечными трендами, то предлагаем начать с самого простого сочетания с платьем-рубашкой. Белый total-look - то, что обеспечит вам популярность летом 2020, а особенно, если вы сконструировали его с помощью платья-рубашки. Выбирайте светлые комбинации, миксуя однобортный пиджак, платье с плиссированной юбкой и светлой обувью - сочетание достойное модного “Оскара” за простоту и изящный стиль.

С чем носить платье-рубашку летом 2020 pinterest

С брюками

Если вы считаете себя более “продвинутым пользователем” фэшн-индустрии, то советуем обратить внимание на следующую модную комбинацию. Платье-рубашка оттенка хаки выполнено в стилистике сафари, но с помощью черных брюк может легко вписаться в строгий офисный дресс-код. Все гениальное просто, а потому добавьте удобную обувь на плоской подошве, и можете начинать планировать планы по порабощению мира.

С чем носить платье-рубашку летом 2020 pinterest

С удлиненной жилеткой

Бохошик продолжает покорять умы всех самых прогрессивных модниц, поэтому и для практичного платья-рубашки у нас найдется лук в буржуазной стилистике. Сдержанность, рафинированность и даже легкий снобизм - по-настоящему стильный аутфит может много рассказать как об отношении к миру, так и к самой себе. Белое платье сочетайте с жилеткой в вертикальный геометрический принт и строгими оксфордами - в таком луке вы легко смогли бы пройти и на заседание Палаты общин.

С чем носить платье-рубашку летом 2020 pinterest

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С лентой вместо пояса

Мини-платья - ключевой тренд лета 2020, а в комбинации с силуэтом “рубашка” они и вовсе становятся must-have-приобретением. Делайте ставку на самый простой, маскулинный фасон, который можно будет легко дополнить грамотным аксессуаром. Но, например, вместо классического пояска можно использовать шарф или ленту - ограничены вы только пределами вашей фантазии. Помните, чем объемнее фасон “оверсайз”, тем более трогательно, мило и стройно вы будет выглядеть.

С чем носить платье-рубашку летом 2020 pinterest

В строгости

Один из последних “карантинных” образов американской топ-модели Карли Клосс дал нам в который раз право убедиться, что платье-рубашка выглядит здорово даже с минимумом декора. Выбирайте фасоны, дополненные лишь небольшим акцентом, как, например, гигантским бантом на шее. Слингбэки в тон платью и мини-сумочка геометрической формы - образ настоящей деловой женщины готов.

С чем носить платье-рубашку летом 2020 pinterest

С кроссовками

Универсальность платья-рубашки заключается в том, что его действительно легко носить не только в разнообразных ситуациях, но и стилистиках. В паре с кроссовками вместо привычных каблуков оно выглядит расслабленно, спокойно и очень стильно. Если вы выбираете комбинацию спортшика, то не забывайте про пояс - он поможет добавить визуальных сантиметров росту, “украденных” обувью на плоской подошве.

С чем носить платье-рубашку летом 2020 pinterest

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С джинсами

Многослойность так полюбилась современным женщинам, что и спустя еще десятки сезонов они будут продолжать носить сложносочиненные “конструкции”. И хотя современные фэшн-правила гласят о привилегиях простых образов, в данном случае лук выглядит не нагромождено, а очень грамотно. Яркое платье-рубашка в паре с джинсами прямого кроя и маскулинным блейзером - комбинация, которую вы обязаны повторить летом 2020.

С чем носить платье-рубашку летом 2020 pinterest

Символ свободы женщин, ключевая деталь стиля милитари, основа для самого легендарного силуэта XX века, а также символ эстетик сафари и кэжуал - какой бы не была эпоха, платье-рубашка никогда не теряло популярности. Менялся дизайн, фасон приобретал отчетливых маскулинных или феминных характеристик, но образ оставался актуальным и вечно универсальным. Летом 2020 платье-рубашка кажется самым удобным и практичным способом подчеркнуть вашу индивидуальность. Выбирайте детали и аксессуары, которые укажут на определенную вами стилистику, и наслаждайтесь простотой вечно модного силуэта.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 моделей юбок актуальны летом 2020.

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