Вооружена и опасна: Гид по модным юбкам на лето 2020

Самые стильные модели, которые улучшат ваш эстетический вкус.

Плиссированные, кожаные, джинсовые - летом 2020 вам нужно будет очень сильно постараться, чтобы не потратить весь бюджетный запас на одни лишь юбки. Дизайнеры уже давно определились со своим фаворитом, поставив символ элегантности гораздо выше брюк или джинсов. Юбки - обязательная часть униформы, которая сделает вас главной модницей летом 2020. Ivona выделила ТОП-7 фасонов, которые точно смогут вывести вас в лидеры модной гонки. Дерзкие, элегантные, кокетливые и классические - выберите ту, что лучше всего описывает ваше состояние души, а еще лучше поэкспериментируйте с каждым из заявленных силуэтов.

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Деним

Летом 2020 джинсовые юбки приобретают особый шарм, руководствуясь ключевыми правилами модной эпохи 1970-х. Выбирайте миди-варианты с необычным оформлением. Забудьте о таких популярных фасонах с рядом пуговиц спереди - их время закончилось. Выбирайте те, что облагорожены необработанным краем, необычными цветовыми решениями или элементами пэчворка.

Модные фасоны юбок на лето 2020 Pinterest

Кожа

Главная фактура последних нескольких сезонов не собирается сдавать своих позиций и летом 2020. Мы рекомендуем делать ставку на гуманное отношение к природе и животным, а потому выбираем исключительно юбки из экокожи. Длина по колено, с высокой талией, плиссировкой или в виде “карандаша” - по этим признакам и ищите главную юбку лета 2020. Гамма оттенков разнится от светло-бежевого до насыщенно-шоколадного - лаконичные цвета не будут перетягивать все внимание на себя.

Модные фасоны юбок на лето 2020 Pinterest

Воланы

Рюши по подолу, воланы на талии, немыслимое количество оборок - гранд-дамы времен королевы Виктории были бы довольны нашими фаворитами летом 2020. Юбки с подобными декоративными элементами выглядят невероятно смело и романтично. Впрочем, некая депрессивность и декадентство читаются в них не менее явно. Можете поиграться с мини-длиной, чтобы достигнуть пика своей кокетливости, но лучше выбирайте самую актуальную длину сезона - миди.

Модные фасоны юбок на лето 2020 Pinterest

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Плиссировка

Далеко не первый сезон мы наблюдаем, как растет популярность плиссированных юбок. Летом 2020 вам придется отказаться от любимых макси-вариантов, ведь они попросту остались за бортом. Делайте ставку на юбки средней длины, чьи складки настолько “накрахмалены”, что держат форму под любым порывом ветра. Не бойтесь играться с необычными фактурами - кожа добавит в образ дерзости, а комбинация тканей заявит о вашем нестандартном образе мышления.

Модные фасоны юбок на лето 2020 Pinterest

На запах

Именно эта юбка родом из 1970-х станет вашим лучшим компаньоном для летних офисных образов. Глубокий или средний разрез у бедра, скрепленный лентами или пуговицами - юбки на запах обладают незримой стойкостью духа. Они будто заявляют о том, что их хозяйка - женщина волевая, не привыкшая пасовать перед сложностями, но и умеющая флиртовать. Строгая юбка в паре с шифоновой блузой впишутся в деловой дресс-код, а вот асимметричный вариант, надетый с топом на одно плечо, громко заявит о вас на любой вечеринке.

Модные фасоны юбок на лето 2020 Pinterest

Мини

Юбки, которые были так популярны в 1990-х, снова возвращаются в наши жизни. Главное, о чем вы должны помнить, так это о том, что лучше выбирать самые “экстремальные” модели. Не бойтесь показаться излишне вульгарной - еще никогда границы сексуальности и пошлости не были так призрачны как летом 2020. С принтом, декором, различной фактуры - выбирайте модели, которую помогут раскрыть вашу внутреннюю богиню.

Модные фасоны юбок на лето 2020 Pinterest

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В горошек

Ретро-принт снова врывается в модные рейтинги, хотя если уж быть полностью откровенными, то он никогда полностью и не исчезал. Каждый сезон “горошек” присутствовал в перечни трендов, видоизменяя лишь свой размер и гамму оттенков. Летом 2020 делайте ставку на классику - черно-белый средний принт кажется наиболее уместным в условиях победившей романтики.

Модные фасоны юбок на лето 2020 Pinterest

Летом 2020 года юбки стали ключевым трендом модного сезона. Этот факт нельзя оспорить, ведь дизайнеры предложили в своих коллекциях невероятно количество фасонов, поражающих своей универсальность и феминностью. Для того, чтобы научиться с легкостью маневрировать стильными трендами, нужно всего лишь определить для себя, какая именно модная эпоха таит в себе наибольшее вдохновение. Если вы в восторге от неоромантизма и викторианской эстетики, то носите юбки с воланами и варианты с кокетливой плиссировкой. Если кокаиновые 90-е кажутся для вас наиболее привлекательными, то экспериментируйте с кожей и мини-длиной. Ну, а если ваш неиссякаемый источник вдохновения - бохошик 1970-х, то присмотритесь к вариантам из денима и на запах. Деловая женщина или романтичная бунтарка - решать только вам.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 моделей сандалий могут стать вашей идеальной обувью летом 2020.

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