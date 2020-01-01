Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Имперский символ: ТОП-7 стильных моделей сандалий на лето 2020

Комментариев: 0
Плетенные, кожаные, виниловые - какой вариант станет вашим комфортным спасителем в новом сезоне.
Самые модные сандалии на лето 2020
Самые модные сандалии на лето 2020
Pinterest

После расслабленного, но на удивление стрессового и депрессивного периода карантина, нам не терпится поскорее приступить к разнообразным делам. Даже самые простые и скучные заботы кажутся привлекательными после почти двухмесячного “заключения”. Уверены, вы уже запланировали и бесконечные походы по магазинам, и воскресные поездки загород, встречи с подругами, романтические свидания - перечень можно продолжать бесконечно. Для того, чтобы успевать везде и всегда, недостаточно знаний грамотного планирования. Летом 2020 вам никак не обойтись без обуви, которая не будет сковывать движений, а лишь поможет как можно быстрее и комфортнее передвигаться по пунктам вашего to-do-list. Сандалии преодолели гигантский путь от обуви первобытных людей до самой практичной и удобной обуви XXI века. Ivona рассказывает, какие ТОП-7 самых модных вариантов смогут помочь вам с легкостью передвигаться по городу, при этом не уменьшая вашей фэшн-репутации. 

Читай также: Стильный кинопросмотр: ТОП-5 самых модных сериалов весны 2020

  • Кожаные 

Простые, невероятно лаконичные, а что самое важное - универсальные белые кожаные сандалии подойдут практически к любому актуальному летнему образу 2020. Они будут выгодно подчеркивать расслабленность стиля сафари, а также составят идеальную пару ко всевозможным вариантов стильных платьев и сарафанов. Яркий педикюр поможет обратить внимание на неброскую, но комфортную обувь.  

Zara, 1299 грн
Zara, 1299 грн
zara.com

  • “Пухлые” 

Мечты о сандалиях Bottega Veneta никак не могут оставить нас в покое? Хорошо, что бренды масс-маркета выдумали достаточно адаптаций ультрамодного тренда, которые может себе позволить каждая. “Пухлая” фактура напоминает о домашнем комфорте, а светлый оттенок позволяет носить стильные сандалии едва ли не с любым задуманным аутфитом. 

Stradivarius, 799 грн
Stradivarius, 799 грн
stradivarius.com

  • С ремешками 

Бесконечные ремешки, которыми так удобно подвязывать широкие брюки, являются ключевым микро-трендом сезона лето 2020. Именно поэтому завязки появляются не только в классической обуви на каблуке, но и в ее более комфортной интерпретации. Впрочем, если уж вы предпочитаете делать ставку на удобство, то откажитесь от фэшн-трюка, рассчитанного на палаццо. Так вы можете опрометчиво подчеркнуть недостаточную длину ног и разрушить пропорции образа. 

Pull&Bear, 999 грн
Pull&Bear, 999 грн
pullandbear.com

Читай также: Мода без сезона: Определены даты следующей Недели моды в Киеве

  • Плетенные 

Если вы до сих пор являетесь поклонницей античной культуры, то ничто и никто не может вам помешать примерить актуальные сандалии с плетениями. Замысловатые линии, необычный как для подобной модели серебристый оттенок, а также едва различимые древнеримские коннотации - подобная обувь станет вашим верным союзником на пути к построению женственного образа.

Zara, 1299 грн
Zara, 1299 грн
zara.com
 

  • Спортивные 

В данном варианте стильных сандалий на лето 2020 сочетаются сразу несколько актуальных трендов: крокодиловая фактура в лакированном прочтении, массивная подошва, крупные ремешки. Подобная модель подойдет к образам в стиле сафари и милитари. Носите их с привычными джинсами, брюками карго или бермудами - спортшик в сочетании с колониальной эстетикой завоевывает стритстайл-моду. 

Stradivarius, 1199 грн
Stradivarius, 1199 грн
stradivarius.com

  • На массивной подошве 

Чем выше, тем лучше. Не бойтесь, что сандалии на массивной подошве заставят вас слегка уменьшить пыл и притормозить в желании решить все дела разом. Японская эстетика в современном исполнении выглядит невероятно стильно, а также универсально. К кожаным шортам с высокой посадкой или платьям в стиле неоромантизма - азиатская эклектика впишется в любую атмосферу. 

Bershka, 839 грн
Bershka, 839 грн
bershka.com

Читай также: Солдатская жизнь: ТОП-7 способов носить самые модные брюки 2020 года

  • Рафия 

Поддерживая увлечение дизайнеров в 2020 году стилистикой сафари, мы решили представить еще один актуальный вариант сандалий. Они слегка напоминают мужские, но если не носить их с носками, то всяческие аналогии отходят на задний план. Выбирайте те, что оснащены подошвой из ультрамодной рафии. И пусть вы будете путешествовать всего лишь по городским джунглям, вашего пыла это обстоятельство никак не сможет убавить. 

Pull&Bear, 1199 грн
Pull&Bear, 1199 грн
pullandbear.com

Если раньше вам казалось, что единственным приемлемым вариантом сандалией, позволительным в условиях городской среды, являются “гладиаторы”, то мы с удовольствием развеиваем все стереотипы. Как раз от исконно римских моделей летом 2020 вам и стоит отказаться - они не привнесут в ваш образ ни загадочности, но комфорта, ни стиля. Кожаные, плетенные, на длинных ремешках или на массивной подошве, напоминающие гэта, - дизайнеры продемонстрировали истинное разнообразие актуальных вариантов сандалий. Выбирайте те, что наиболее гармонично впишутся в ваш гардероб, и подойдут практически к любому сезонному аутфиту. 

Раннее мы писали о том, как носить летом 2020 самые модные шорты сезона - бермуды

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: мода 2020, модная обувь, тренды 2020, лето 2020, обувь на лето, лето 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь