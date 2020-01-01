Имперский символ: ТОП-7 стильных моделей сандалий на лето 2020

Плетенные, кожаные, виниловые - какой вариант станет вашим комфортным спасителем в новом сезоне.

После расслабленного, но на удивление стрессового и депрессивного периода карантина, нам не терпится поскорее приступить к разнообразным делам. Даже самые простые и скучные заботы кажутся привлекательными после почти двухмесячного “заключения”. Уверены, вы уже запланировали и бесконечные походы по магазинам, и воскресные поездки загород, встречи с подругами, романтические свидания - перечень можно продолжать бесконечно. Для того, чтобы успевать везде и всегда, недостаточно знаний грамотного планирования. Летом 2020 вам никак не обойтись без обуви, которая не будет сковывать движений, а лишь поможет как можно быстрее и комфортнее передвигаться по пунктам вашего to-do-list. Сандалии преодолели гигантский путь от обуви первобытных людей до самой практичной и удобной обуви XXI века. Ivona рассказывает, какие ТОП-7 самых модных вариантов смогут помочь вам с легкостью передвигаться по городу, при этом не уменьшая вашей фэшн-репутации.

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Кожаные

Простые, невероятно лаконичные, а что самое важное - универсальные белые кожаные сандалии подойдут практически к любому актуальному летнему образу 2020. Они будут выгодно подчеркивать расслабленность стиля сафари, а также составят идеальную пару ко всевозможным вариантов стильных платьев и сарафанов. Яркий педикюр поможет обратить внимание на неброскую, но комфортную обувь.

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“Пухлые”

Мечты о сандалиях Bottega Veneta никак не могут оставить нас в покое? Хорошо, что бренды масс-маркета выдумали достаточно адаптаций ультрамодного тренда, которые может себе позволить каждая. “Пухлая” фактура напоминает о домашнем комфорте, а светлый оттенок позволяет носить стильные сандалии едва ли не с любым задуманным аутфитом.

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С ремешками

Бесконечные ремешки, которыми так удобно подвязывать широкие брюки, являются ключевым микро-трендом сезона лето 2020. Именно поэтому завязки появляются не только в классической обуви на каблуке, но и в ее более комфортной интерпретации. Впрочем, если уж вы предпочитаете делать ставку на удобство, то откажитесь от фэшн-трюка, рассчитанного на палаццо. Так вы можете опрометчиво подчеркнуть недостаточную длину ног и разрушить пропорции образа.

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Плетенные

Если вы до сих пор являетесь поклонницей античной культуры, то ничто и никто не может вам помешать примерить актуальные сандалии с плетениями. Замысловатые линии, необычный как для подобной модели серебристый оттенок, а также едва различимые древнеримские коннотации - подобная обувь станет вашим верным союзником на пути к построению женственного образа.

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Спортивные

В данном варианте стильных сандалий на лето 2020 сочетаются сразу несколько актуальных трендов: крокодиловая фактура в лакированном прочтении, массивная подошва, крупные ремешки. Подобная модель подойдет к образам в стиле сафари и милитари. Носите их с привычными джинсами, брюками карго или бермудами - спортшик в сочетании с колониальной эстетикой завоевывает стритстайл-моду.

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На массивной подошве

Чем выше, тем лучше. Не бойтесь, что сандалии на массивной подошве заставят вас слегка уменьшить пыл и притормозить в желании решить все дела разом. Японская эстетика в современном исполнении выглядит невероятно стильно, а также универсально. К кожаным шортам с высокой посадкой или платьям в стиле неоромантизма - азиатская эклектика впишется в любую атмосферу.

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Рафия

Поддерживая увлечение дизайнеров в 2020 году стилистикой сафари, мы решили представить еще один актуальный вариант сандалий. Они слегка напоминают мужские, но если не носить их с носками, то всяческие аналогии отходят на задний план. Выбирайте те, что оснащены подошвой из ультрамодной рафии. И пусть вы будете путешествовать всего лишь по городским джунглям, вашего пыла это обстоятельство никак не сможет убавить.

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Если раньше вам казалось, что единственным приемлемым вариантом сандалией, позволительным в условиях городской среды, являются “гладиаторы”, то мы с удовольствием развеиваем все стереотипы. Как раз от исконно римских моделей летом 2020 вам и стоит отказаться - они не привнесут в ваш образ ни загадочности, но комфорта, ни стиля. Кожаные, плетенные, на длинных ремешках или на массивной подошве, напоминающие гэта, - дизайнеры продемонстрировали истинное разнообразие актуальных вариантов сандалий. Выбирайте те, что наиболее гармонично впишутся в ваш гардероб, и подойдут практически к любому сезонному аутфиту.

Раннее мы писали о том, как носить летом 2020 самые модные шорты сезона - бермуды.

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