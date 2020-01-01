Модный треугольник: С чем носить самые стильные шорты сезона

Летние образы с бермудами, которые уже носят все стритстайл-блогеры.

Летом 2020 многие тренды, возвышающиеся на вершине фэшн-Олимпа, имеют четкую милитаристскую характеристику. Мы уже говорили о карго, которые в 1930-х служил частью униформы британских солдат, “пыльных” чинос, используемых как маскировку, а теперь пришло время и бермуд. Шорты длинной по колено - один из самых стильных и, что немаловажно, универсальных трендов летнего сезона 2020. Эти незамысловатые укороченные брюки придутся ко двору в любой ситуации. Они будут здорово смотреться и в легкомысленных бельевых образах, и в деловых луках, и даже в торжественных. Важно правильно выбрать фактуру, которая будет подчеркивать событийность изделия, но и здесь у вас не должно возникнуть особых проблем. Ivona рассказывает, как носить шорты, которые перешли из разряда одежды для путешественников в must-have всех закоренелых модниц.

Читай также: Стильный кинопросмотр: ТОП-5 самых модных сериалов весны 2020

Кожаные бермуды - самый верный способ привлечь внимание к себе, не прибегая к радикальным мерам. Эта фактура все еще невероятно актуальна, а шоколадный оттенок - и вовсе универсальный фэшн-маячок. Комбинируйте шорты с простой белой майкой, добавьте модные босоножки с квадратным мысом, а в руки возьмите “пухлый” клатч - стильный образ на лето 2020 готов.

Как носить самые модные шорты летом 2020 Pinterest

Джинсовые удлиненные шорты до колен - отличный вариант для тех девушек, которые привыкли к комфорту. Предлагаем стилизировать их в эстетике 90-х, как сделала бы это молодая Кейт Мосс. Короткий жакет с массивными плечами, каблук, яркая брошь (возможно, даже, гигантская), а вот тона оставьте максимально лаконичными - модный посыл и так читается достаточно просто.

Как носить самые модные шорты летом 2020 Pinterest

Бермуды можно использовать даже в образе для банального похода на шоппинг. Чтобы летом 2020 выглядеть стильно и актуально, нужно сочетать кожаные удлиненные шорты с рубашкой с укороченным рукавом. Получится такая себе современная аллюзия на образы колонизаторов начала 20-го века.

Как носить самые модные шорты летом 2020 Pinterest

Читай также: Солдатская жизнь: ТОП-7 способов носить самые модные брюки 2020 года

Деловые дамы точно оценят нашу следующую фэшн-идею, в основе которой лежат самые модные шорты лета 2020. Бермуды отлично сочетаются с вещами истинно офисной эстетики, но и не отказываются от расслабленных деталей. Так предлагаем надевать черные кожаные бермуды с топом в тон, а сверху набрасывать маскулинный белый пиджак. Если сомневаетесь насчет сандалий, то выберите банальные босоножки на удлиненных ремешках.

Как носить самые модные шорты летом 2020 Pinterest

Спортшик все еще достаточно актуален, хоть прочие стили и решили свергнуть его еще в начале прошлого сезона. Летом 2020 именно образ в расслабленной стилистике как нельзя лучше впишется в обыденную городскую эстетику. Деловой костюм превращается в элемент спокойной вседозволенности, а кроссовки привносят истинную нотку комфорта и даже пофигизма.

Как носить самые модные шорты летом 2020 Pinterest

Если вас вдохновляют идеи женственности, романтичности, но при этом вы не желаете превращаться в типичную фэшн-неженку, у нас для вас вариант, как оставаться сексуальной, но не лишенной силы. Бермуды и контрастный пиджак с поясом на талии подчеркнут все сильные стороны вашей фигуры, а босоножки добавят налет невесомой эротики.

Как носить самые модные шорты летом 2020 Pinterest

Смелый аутфит с бермудами летом 2020 могут позволить себе девушки, которые на сто процентов уверены в своей непревзойденности. Клетчатые шорты, рубашка с ярким цветочным принтом, простая белая футболка и туфли на каблуке - микс кажется абсолютно сумасшедшим, но истинные модницы точно не смогут пройти мимо него.

Как носить самые модные шорты летом 2020 Pinterest

Читай также: Взять на заметку: ТОП-7 летних трендов, которые нельзя игнорировать

Розовый тон - один из ключевых летом 2020, впрочем, немногие решаются использовать его по прямому назначению - в монохромных луках. Если вам претит идея показаться огромной фэшн-сладостью, предлагаем использовать тон “фуксия”, и исключительно в деловых луках. Черный костюм с кожаными бермудами, расслабленные шлепки, несколько ярких аксессуаров - еще один универсальный лук на лето 2020.

Как носить самые модные шорты летом 2020 Pinterest

Изначально бермуды считались частью стиля сафари, ведь их носили британские колонисты, исследующие свои владения в тропическом и экваториальном климатах. Костюмная ткань, пастельные тона, слегка подвернутые - именно так ровно одно столетие назад выглядели легендарные шорты. Кстати, на Бермудских островах они все еще считаются частью мужского делового костюма - настолько мощно влияет на современность британских колоний их печальное прошлое. Впрочем, в 2020 году удлиненные шорты до колена стали полноценным элементом женского гардероба, которые дамы умудряются миксовать в самых разнообразных стилистиках - деловой, кэжуальной, спортивной. Как часть делового аутфита или яркий элемент для воскресного бранча - используйте бермуды так, как делают это самые крутые модницы.

Раннее мы писали о том, когда будет проходить следующая Украинская неделя моды.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram