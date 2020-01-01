Модный треугольник: С чем носить самые стильные шорты сезона
Летом 2020 многие тренды, возвышающиеся на вершине фэшн-Олимпа, имеют четкую милитаристскую характеристику. Мы уже говорили о карго, которые в 1930-х служил частью униформы британских солдат, “пыльных” чинос, используемых как маскировку, а теперь пришло время и бермуд. Шорты длинной по колено - один из самых стильных и, что немаловажно, универсальных трендов летнего сезона 2020. Эти незамысловатые укороченные брюки придутся ко двору в любой ситуации. Они будут здорово смотреться и в легкомысленных бельевых образах, и в деловых луках, и даже в торжественных. Важно правильно выбрать фактуру, которая будет подчеркивать событийность изделия, но и здесь у вас не должно возникнуть особых проблем. Ivona рассказывает, как носить шорты, которые перешли из разряда одежды для путешественников в must-have всех закоренелых модниц.
Читай также: Стильный кинопросмотр: ТОП-5 самых модных сериалов весны 2020
Кожаные бермуды - самый верный способ привлечь внимание к себе, не прибегая к радикальным мерам. Эта фактура все еще невероятно актуальна, а шоколадный оттенок - и вовсе универсальный фэшн-маячок. Комбинируйте шорты с простой белой майкой, добавьте модные босоножки с квадратным мысом, а в руки возьмите “пухлый” клатч - стильный образ на лето 2020 готов.
Джинсовые удлиненные шорты до колен - отличный вариант для тех девушек, которые привыкли к комфорту. Предлагаем стилизировать их в эстетике 90-х, как сделала бы это молодая Кейт Мосс. Короткий жакет с массивными плечами, каблук, яркая брошь (возможно, даже, гигантская), а вот тона оставьте максимально лаконичными - модный посыл и так читается достаточно просто.
Бермуды можно использовать даже в образе для банального похода на шоппинг. Чтобы летом 2020 выглядеть стильно и актуально, нужно сочетать кожаные удлиненные шорты с рубашкой с укороченным рукавом. Получится такая себе современная аллюзия на образы колонизаторов начала 20-го века.
Читай также: Солдатская жизнь: ТОП-7 способов носить самые модные брюки 2020 года
Деловые дамы точно оценят нашу следующую фэшн-идею, в основе которой лежат самые модные шорты лета 2020. Бермуды отлично сочетаются с вещами истинно офисной эстетики, но и не отказываются от расслабленных деталей. Так предлагаем надевать черные кожаные бермуды с топом в тон, а сверху набрасывать маскулинный белый пиджак. Если сомневаетесь насчет сандалий, то выберите банальные босоножки на удлиненных ремешках.
Спортшик все еще достаточно актуален, хоть прочие стили и решили свергнуть его еще в начале прошлого сезона. Летом 2020 именно образ в расслабленной стилистике как нельзя лучше впишется в обыденную городскую эстетику. Деловой костюм превращается в элемент спокойной вседозволенности, а кроссовки привносят истинную нотку комфорта и даже пофигизма.
Если вас вдохновляют идеи женственности, романтичности, но при этом вы не желаете превращаться в типичную фэшн-неженку, у нас для вас вариант, как оставаться сексуальной, но не лишенной силы. Бермуды и контрастный пиджак с поясом на талии подчеркнут все сильные стороны вашей фигуры, а босоножки добавят налет невесомой эротики.
Смелый аутфит с бермудами летом 2020 могут позволить себе девушки, которые на сто процентов уверены в своей непревзойденности. Клетчатые шорты, рубашка с ярким цветочным принтом, простая белая футболка и туфли на каблуке - микс кажется абсолютно сумасшедшим, но истинные модницы точно не смогут пройти мимо него.
Читай также: Взять на заметку: ТОП-7 летних трендов, которые нельзя игнорировать
Розовый тон - один из ключевых летом 2020, впрочем, немногие решаются использовать его по прямому назначению - в монохромных луках. Если вам претит идея показаться огромной фэшн-сладостью, предлагаем использовать тон “фуксия”, и исключительно в деловых луках. Черный костюм с кожаными бермудами, расслабленные шлепки, несколько ярких аксессуаров - еще один универсальный лук на лето 2020.
Изначально бермуды считались частью стиля сафари, ведь их носили британские колонисты, исследующие свои владения в тропическом и экваториальном климатах. Костюмная ткань, пастельные тона, слегка подвернутые - именно так ровно одно столетие назад выглядели легендарные шорты. Кстати, на Бермудских островах они все еще считаются частью мужского делового костюма - настолько мощно влияет на современность британских колоний их печальное прошлое. Впрочем, в 2020 году удлиненные шорты до колена стали полноценным элементом женского гардероба, которые дамы умудряются миксовать в самых разнообразных стилистиках - деловой, кэжуальной, спортивной. Как часть делового аутфита или яркий элемент для воскресного бранча - используйте бермуды так, как делают это самые крутые модницы.
Раннее мы писали о том, когда будет проходить следующая Украинская неделя моды.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram
Полная версия правил