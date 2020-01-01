Совет стилиста: Какая обувь может визуально удлинить ноги

Действенные советы, как правильно выбирать гармоничные туфли, которые не будут “резать” ножки.

Рози Хантингтон-Уайтли, Карли Клосс, Кэтрин Макнил - что объединяет этих девушек, кроме очевидного прямого отношения к миру моды? Понятно, что все они являются топ-моделями, которые обрели популярность благодаря своим роскошным, невероятно длинным, буквально умопомрачительным ножкам. Любая женщина хотела бы обладать такими же роскошными ногами, но природа - неверная подруга. Если уж она решила, что не видать вам фигуры манекенщицы, то так тому и быть. Впрочем, многие девушки даже не подозревают, что своими неверными фэшн-решениями, выбором неподходящей обуви, они сами лишают себя возможности хотя бы визуально сделать ноги чуточку длиннее. Для того, чтобы больше вам никогда не приходилось стыдиться неудачного подбора туфель, Ivona рассказывает, какими главными характеристиками обладает обувь, предназначенная для девушек невысокого роста.

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Каблук

Уверены, наш первый совет никого не заставит в ошеломление бежать проверять свой обувной гардероб. Каблуки - самый простой способ сделать ноги визуально чуточку длиннее. Не слишком шокирующий совет, который действительно работает. Другой вопрос - какой именно каблук нужно выбирать, чтобы разом не умереть от дискомфорта в первый час модного променада. Даже самые аккуратные и минималистичные kitten-heels, которые, кстати, сейчас в моде, способны добавить вам физического роста. С их помощью вы сможете не только не расставаться с комфортом, но и сделать свои ноги достаточно длинными.

Обувь, которая поможет визуально удлинить ноги Pinterest

Нюд

Еще один весьма очевидный совет, который, впрочем, многие женщины предпочитают игнорировать. Конечно, многие наивно полагают, что яркая обувь - залог успешного лука, но это утверждение имеет право быть только в жизнях девушек с роскошными и бесконечными ногами. Всем же остальным рекомендуем делать ставку на прозрачную фактуру или же нюдовый оттенок. В таком случае вы даже можете позволить себе ремешки, ведь цвет обуви будет сливаться с тоном кожи, тем самым удлиняя ноги.

Обувь, которая поможет визуально удлинить ноги Pinterest

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Вытянутый мыс

Уверены, вы знаете, что в нынешнем сезоне актуальным считается исключительной квадратный мыс. Именно его характерную стилистику из 1990-х настолько полюбили кутюрье, что теперь даже в любом масс-маркете высятся полки с бесконечным количеством стильных моделей. Однако, если вашим желанием является визуально добавить несколько сантиметров роста, то нужно забыть о модном тренде. Удлиненный мыс поможет вам сделать ваши ноги более утонченными и длинными - не слишком высокая цена за гармонию пропорций фигуры.

Обувь, которая поможет визуально удлинить ноги Pinterest

Минимум декора

Какими бы незначительными не казались детали обуви, но декор невероятно важен. Именно его нагромождение и неправильное расположение может визуально “обрезать” ногу. Если вы не можете похвастать ростом супермодели, то лучше отказаться от любого украшательства на ваших туфельках. Слишком “активный” декор перетягивает на себя все внимание, а также укорачивает ноги.

Обувь, которая поможет визуально удлинить ноги Pinterest

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Ремешки

Летом 2020 ключевым обувным трендом являются именно босоножки с бесконечными ремешками. Конечно, с их помощью легко подвязывать широкие брюки, достигая эффекта главных нью-йоркских фэшионист, но именно такой декор визуально “режет” ногу. Если вы хотите выглядеть всегда красиво и идеально, то нужно отказаться от любых украшений в области щиколотки. Даже невинные цветочные аппликации или перья могут сослужить вам медвежью услугу. Если вы хотите выглядеть чуть выше, то точно стоит отказаться от ремешков на обуви. Чем заметнее они, например широкие или с декоративными элементами, тем сильнее смогут “порежут” ногу. А если они закрывают щиколотку, а также “приземляют” и делают лодыжку шире.

Обувь, которая поможет визуально удлинить ноги Pinterest

В первую очередь с проблемой визуального “обрезания” ноги по средствам неверной обуви сталкиваются девушки невысокого роста. Можете воспринимать это как кару небесную или пожизненное право носить каблуки в любой ситуации - тут уже вам решать, на что делать акцент. Впрочем, даже если ваш рост и вполне средне статический, то короткие ноги все равно могут помешать выстраивать правильные пропорции силуэта. Именно поэтому всегда нужно выбирать обувь руководствуясь не только трендами, но и рекомендациями ведущих стилистов. Они точно знают, какой фасон и декор помогут визуально удлинить ваши ноги, а какой лишь окончательно разрушит гармонию тела.

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