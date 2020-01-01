Интеллектуальный шик: ТОП-8 лучших образов Кейт Бланшетт
Кэтрин Хепберн в легендарной ленте “Авиатор”, Жасмин из римейка “Трамвай “Желание”, принцесса Галадриэль в “Хоббите”, антифеминистка из недавнего хита “Миссис Америка” - все это лишь несколько ипостасей великолепной актрисы. Австралийка Кейт Бланшетт знает, как правильно выбирать роли, которые на века вписывают ее в историю мирового кинематографа. Но любим мы прекрасную белокурую амазонку не только за ее безоговорочной талант лицедейства, но и за невероятные вечерние образы. Будьте уверены, если на торжество приглашена Кейт, то ее аутфит обязательно затмит абсолютно любые потуги прочих дам. Уже много лет Бланшетт не изменяет любимому модному дому Armani, а также является истинной музой для его основателя - Джорджо. Ее стиль можно описать словосочетанием “интеллектуальный шик” - именно так всегда выглядит статная и роскошная актриса. Нежные оттенки или наоборот самые трагичные тона, тонкая вышивка, изящные аппликации - отличительные черты луков ее вечернего стиля. В 51-й день рождения Кейт Бланшетт Ivona вспоминает самые роскошные образы, с помощью которых она постепенно завоевывала все красные дорожки.
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Роскошные, “воздушные” образы пастельных оттенков с невообразимыми аппликациями и вышивкой - отличительный знак стиля Кейт Бланшетт. Поддерживать статус королевы красных дорожек актрисе вот уже много лет помогает кутюрье Джорджо Армани. Кажется, что только он может презентовать уникальную красоту австралийки гармонично и естественно. Голубое платье с глубоким вырезом и небольшим шлейфом с церемонии “Оскар” 2016 года - главное тому подтверждение.
Впрочем, в арсенале итальянского фэшн-художника есть не только нежные и романтические образы. Ему подвластна и более настойчивая, драматичная стилистика, в рамках которой Кейт Бланшетт выглядит не менее уместно. Однако, даже к черному бархатному платью в пол Армани сумел добавить акцент, который отличает именно стиль актрисы. Белые перья как крылья, превозносящие Бланшетт на вершину кинематографического Олимпа.
Внешность актрисы на первый взгляд может показаться неприветливой и уж слишком сложной. Казалось бы, что светлые волосы и голубые глаза являются самым ярким признаком милой красоты, но с Кейт Бланшетт все не так однозначно. В ее лице есть аристократические признаки, которые порой так сложно правильно интерпретировать. Однако, именно они помогают актрисе настолько роскошно выглядеть в образах, в которых щеголяли все звезды первой величины на красных дорожках 70 лет назад.
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Еще один абсолютно классический силуэт в исполнении Кейт Бланшетт с недавней церемонии награждения самых модных людей мира - Fashion Awards 2019. Бледно-зеленый оттенок лишь подчеркивает свежесть лица актрисы, а силуэт платья принцессы акцентирует внимание на том, какую хрупкую фигуру удалось сохранить легендарной звезде.
Еще один модный дом, которому актриса часто доверяет свои вечерние и торжественные образы - французский бренд Maison Margiela. Его эстетику отличают лаконичность и скульптурность, что еще раз подчеркивает изящность и аристократичность внешности Кейт Бланшетт. Черное бархатное платье достаточно простое, но массивное колье из голубых минералов привносит в лук нужной доли шика.
Еще один black-look на этот раз от бренда Cristopher Kane отличается непривычной для стиля актрисы сексуальностью. Чего только стоит это роскошное декольте с прозрачной сеткой или даже массивные кристаллы? И несмотря на достаточно активный декор платье отличается тем самым интеллектуальным шиком, присущим стилю Кейт Бланшетт.
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На церемонии “Оскара” 2014 года не было более стильной и красивой гостьи чем Кейт Бланшетт. Ее вечный кутюрье-фаворит не подвел - нежно-нюдовый лук с россыпью крупных пайеток и бусин выглядел одновременно романтично и очень свежо. Пожалуй, именно этот аутфит можно назвать самым успешным за всю карьеру актрисы.
Напоследок мы бы хотели продемонстрировать что-то “из раннего”, из тех времен, когда Кейт Бланшетт еще не поняла полностью всех преимуществ своей внешности. Несмотря на то, что бежевое платье с необычным синим декором в виде перьев совсем не подчеркивает всей изящности красоты актрисы, оно все равно может считаться одним з самых удачных за многолетнюю историю различных красных дорожек.
Кажется, что даже по достижению 51 лет Кейт Бланшетт не растеряла ни грамма своего врожденного шарма. Как самое лучшее вино вся красота и насыщенность ее внешности раскрылась только спустя некоторое время. Она удачно играет звезд золотой эпохи Голливуда, но также органично выглядит и в более фантасмагоричных и даже космических амплуа. Впрочем, сложная красота австралийки позволяет ей воплощать на экране даже злодеек, но и они скорее вызывают в нас чувство восхищения, а не тревоги. Кейт Бланшетт по праву считается королевой красных дорожек, ведь ее луки всегда также выверены и рафинированы, как и многочисленные киновоплощения.
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