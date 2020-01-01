Интеллектуальный шик: ТОП-8 лучших образов Кейт Бланшетт

Анализируем стиль королевы всех красных дорожек.

Кэтрин Хепберн в легендарной ленте “Авиатор”, Жасмин из римейка “Трамвай “Желание”, принцесса Галадриэль в “Хоббите”, антифеминистка из недавнего хита “Миссис Америка” - все это лишь несколько ипостасей великолепной актрисы. Австралийка Кейт Бланшетт знает, как правильно выбирать роли, которые на века вписывают ее в историю мирового кинематографа. Но любим мы прекрасную белокурую амазонку не только за ее безоговорочной талант лицедейства, но и за невероятные вечерние образы. Будьте уверены, если на торжество приглашена Кейт, то ее аутфит обязательно затмит абсолютно любые потуги прочих дам. Уже много лет Бланшетт не изменяет любимому модному дому Armani, а также является истинной музой для его основателя - Джорджо. Ее стиль можно описать словосочетанием “интеллектуальный шик” - именно так всегда выглядит статная и роскошная актриса. Нежные оттенки или наоборот самые трагичные тона, тонкая вышивка, изящные аппликации - отличительные черты луков ее вечернего стиля. В 51-й день рождения Кейт Бланшетт Ivona вспоминает самые роскошные образы, с помощью которых она постепенно завоевывала все красные дорожки.

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Роскошные, “воздушные” образы пастельных оттенков с невообразимыми аппликациями и вышивкой - отличительный знак стиля Кейт Бланшетт. Поддерживать статус королевы красных дорожек актрисе вот уже много лет помогает кутюрье Джорджо Армани. Кажется, что только он может презентовать уникальную красоту австралийки гармонично и естественно. Голубое платье с глубоким вырезом и небольшим шлейфом с церемонии “Оскар” 2016 года - главное тому подтверждение.

Лучшие вечерние образы Кейт Бланшетт Pinterest

Впрочем, в арсенале итальянского фэшн-художника есть не только нежные и романтические образы. Ему подвластна и более настойчивая, драматичная стилистика, в рамках которой Кейт Бланшетт выглядит не менее уместно. Однако, даже к черному бархатному платью в пол Армани сумел добавить акцент, который отличает именно стиль актрисы. Белые перья как крылья, превозносящие Бланшетт на вершину кинематографического Олимпа.

Лучшие вечерние образы Кейт Бланшетт Pinterest

Внешность актрисы на первый взгляд может показаться неприветливой и уж слишком сложной. Казалось бы, что светлые волосы и голубые глаза являются самым ярким признаком милой красоты, но с Кейт Бланшетт все не так однозначно. В ее лице есть аристократические признаки, которые порой так сложно правильно интерпретировать. Однако, именно они помогают актрисе настолько роскошно выглядеть в образах, в которых щеголяли все звезды первой величины на красных дорожках 70 лет назад.

Лучшие вечерние образы Кейт Бланшетт Pinterest

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Еще один абсолютно классический силуэт в исполнении Кейт Бланшетт с недавней церемонии награждения самых модных людей мира - Fashion Awards 2019. Бледно-зеленый оттенок лишь подчеркивает свежесть лица актрисы, а силуэт платья принцессы акцентирует внимание на том, какую хрупкую фигуру удалось сохранить легендарной звезде.

Лучшие вечерние образы Кейт Бланшетт Pinterest

Еще один модный дом, которому актриса часто доверяет свои вечерние и торжественные образы - французский бренд Maison Margiela. Его эстетику отличают лаконичность и скульптурность, что еще раз подчеркивает изящность и аристократичность внешности Кейт Бланшетт. Черное бархатное платье достаточно простое, но массивное колье из голубых минералов привносит в лук нужной доли шика.

Лучшие вечерние образы Кейт Бланшетт Pinterest

Еще один black-look на этот раз от бренда Cristopher Kane отличается непривычной для стиля актрисы сексуальностью. Чего только стоит это роскошное декольте с прозрачной сеткой или даже массивные кристаллы? И несмотря на достаточно активный декор платье отличается тем самым интеллектуальным шиком, присущим стилю Кейт Бланшетт.

Лучшие вечерние образы Кейт Бланшетт Pinterest

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На церемонии “Оскара” 2014 года не было более стильной и красивой гостьи чем Кейт Бланшетт. Ее вечный кутюрье-фаворит не подвел - нежно-нюдовый лук с россыпью крупных пайеток и бусин выглядел одновременно романтично и очень свежо. Пожалуй, именно этот аутфит можно назвать самым успешным за всю карьеру актрисы.

Лучшие вечерние образы Кейт Бланшетт Pinterest

Напоследок мы бы хотели продемонстрировать что-то “из раннего”, из тех времен, когда Кейт Бланшетт еще не поняла полностью всех преимуществ своей внешности. Несмотря на то, что бежевое платье с необычным синим декором в виде перьев совсем не подчеркивает всей изящности красоты актрисы, оно все равно может считаться одним з самых удачных за многолетнюю историю различных красных дорожек.

Лучшие вечерние образы Кейт Бланшетт Pinterest

Кажется, что даже по достижению 51 лет Кейт Бланшетт не растеряла ни грамма своего врожденного шарма. Как самое лучшее вино вся красота и насыщенность ее внешности раскрылась только спустя некоторое время. Она удачно играет звезд золотой эпохи Голливуда, но также органично выглядит и в более фантасмагоричных и даже космических амплуа. Впрочем, сложная красота австралийки позволяет ей воплощать на экране даже злодеек, но и они скорее вызывают в нас чувство восхищения, а не тревоги. Кейт Бланшетт по праву считается королевой красных дорожек, ведь ее луки всегда также выверены и рафинированы, как и многочисленные киновоплощения.

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