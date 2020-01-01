Просто добавь объем: Шорты, которые украсят обладательницу худых ног

Шорты, которые преобразят сухопарую фигуру с узкими бедрами и излишне стройными ножками.

Не только девушки с чересчур полными ногами мучаются из-за того, что не могут подобрать для себя идеальную модель шорт. Обидно, когда ключевой сезонный тренд 2020 года невозможно надеть по причине недостаточно идеального тела. Даже дамы с фигурой, напоминающей мальчишескую, мучаются потому, что никак не могут выбрать идеальный фасон. Сложно отыскать роскошный силуэт, если вы не понимаете особенностей тела. Длинные ноги - господнее благословение, но когда речь заходит о шортах, то оно может обернуться и карой небесной. Слишком худые ножки могут испортить общее впечатление от вашего образа. Впрочем, все женщины с недостаточно “фигурными” ногами могут вздохнуть с облегчением. У них есть гораздо больше повод радоваться летом 2020, чем может показаться на первый взгляд. Ivona представляет ТОП-7 фасонов шорт, которые подчеркнут красоту ног и скроют их излишнюю худобу.

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Оборки

Если девушкам с полными ногами мы не рекомендуем использовать хотя бы минимальный декор, то обладательницам худосочной фигуры он просто необходим. Для того, чтобы ваши ножки выглядели гармонично, выбирайте шорты с воланами и рюшами по бокам. Так визуально вы сможете расширить линию бедер, тем самым добавив нужного объема в правильных зонах.

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C подворотами

Еще один хитрый трюк, смысл которого заключается в использование элементов драпировки. Шорты с подворотами насыщенного темно-синего цвета подходят обладательница худых ног идеально, ведь легко могут слегка улучшить пропорции тела. Тем более подобный фасон - вечно модный тренд, который вы можете использовать в течении многих последующих фэшн-сезонов.

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Крупный рисунок

Массивные цветы, ботанические совершенства и тропически лианы - летом 2020 используйте любой принт, какой только приглянется вам. Единственное, на что вы должны обратить пристальное внимание, так это на размер орнамента. Отдавайте предпочтение крупному узору - именно он визуально сможет преобразить ваши стройные ноги в более гармоничную версию самих себя.

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Высокая талия

Шорты с высокой посадкой - это и вовсе фасон, который подойдет девушкам с абсолютно любой фигурой. Универсальность силуэта поражает, а также определяет его популярность и модное превосходство. Девушки с чересчур худыми ногами должны выбирать шорты свободного фасона с высокой талией и акцентированным поясом. Так вы сделаете ноги еще длиннее, но и также более красивыми.

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Горизонталь

Все мы знаем, что именно горизонтального принта нужного опасаться всем тем дамам, которые не хотя обезобразить свою фигуру, сделав ее более пухлой. Девушки же со слишком худыми ногами должны непременно воспользоваться преимуществами строптивого принта, ведь с его помощью вы не только сделаете бедра более аппетитными, но и визуально расширите проблемную зону.

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Бермуды

Классический вариант шорт для всех девушек со слишком худыми ногами - бермуды. Старая добрая классика никогда не подведет, ведь именно она способна сделать ваши худые ноги самим совершенством. Забудьте про пастельные оттенки, ведь в вашем случае они - ваш самый главный враг. Выбирайте традиционный деним, если хотите приобрести тренд, который будет радовать глаз в течении многих лет.

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Свободные и широкие

Уверены, вы поняли, какие именно шорты годятся девушкам с длинными, но уж слишком худыми ногами. Готовы поделиться еще одним фэшн-трюком, который поможет вам привнести гармонии в фигуру. Так выбирайте джинсовые укороченные модели с нарочито необработанным краем, потертостями, свободного кроя. Именно они могут польстить вашим невероятным ногам наилучшим образом.

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Женская натура не позволяет радоваться своему телу, каким бы идеальным оно не было. Всегда найдется момент, за который можно “зацепиться”, чтобы в последствии проводить часы в мучительном самоистязании. Казалось бы, что девушкам с длинными, стройными ногами нечего переживать, но и здесь может найтись камень преткновения. Чересчур худые ножки не всегда выглядят привлекательно в шортах, а ведь именно этот элемент является ключевым в летнем гардеробе. В 2020 году мы рекомендуем внимательнее проанализировать не только текущие тенденции, но и рекомендации по выбору одежды именно для вашего типа фигуры. Поверьте, ваши худые ноги могут быть привлекательными. Нужно всего лишь отыскать правильный фасон фэшн-тренда.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 видов нижнего белья должны быть в гардеробе любой девушки.

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