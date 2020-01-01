Белые ночи: Как носить провокационный цвет с выгодой для фигуры

Освежающие монохромные образы, которые будут в тренде летом 2020.

Белый цвет всегда считался едва ли не главным врагом женщин. Мало того, что он визуально умеет обращать любую фигуру в более пухлую версию самой себя, так еще и пользуется не слишком занятной славой самого неудобного цвета. Белый потрясающе выглядит на фотографиях стритстайл-хроник, но для обычной жизни часто оказывается непригодным. Летом 2020 вам нужно будет позабыть о всех предубеждениях, касающихся этого спектрального элемента, и оставить лишь четкую убежденность в привлекательности оттенка. Ни одна женщина не сможет удержаться от наших фэшн-идей, приемлемых в условиях знойного или наоборот прохладного лета. Ivona рассказывает, как использовать самый неудобный и непрактичный оттенок летом 2020 с толком.

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Платье в рубашечном стиле - один из ключевых хитов летнего сезона 2020. Это тот тренд, который будет вечно популярным вне зависимости от развития событий в фэшн-индустрии. В 2020 году любимая тенденция переходит на новый уровень, и предстает в виде интерпретации ночной рубашки из 19 века. Высокий воротник-стойка и белоснежный оттенок - идеальная комбинация для девушек, которые желают скрыть недостатки фигуры и освежить свою внешность одновременно.

Как носить белый цвет летом 2020 с пользой для фигуры pinterest

Летом особенно сложно ходить на работу, ведь за окном стоит такая знойная погода, что ощущать себя нормально можно только на побережье или у бассейна, попивая Апероль-Шприц. Впрочем, и офисные деньки можно сделать ярче, если выбирать правильные аутфиты. Белый цвет враз поднимет вам настроение, а самые стильные джинсы сезона позволят наслаждаться комфортом в течении всего дня.

Как носить белый цвет летом 2020 с пользой для фигуры pinterest

Еще один вариант, подходящий для рабочих моментов, отличается своей расслабленностью и ультрасовременностью. Костюм формата “оверсайз” в каждом своем элементе буквально кричит о том, какой комфорт вы испытаете, примерив его. Водолазка, маскулинный блейзер, свободные брюки прямого кроя - помните, что даже обувь и очки должны быть под стать белоснежности лука.

Как носить белый цвет летом 2020 с пользой для фигуры pinterest

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В вашем запасе обязательно должно быть хотя бы одно идеальное романтическое платье, подходящее как для умопомрачительного свидания, так и для главной коктейльной вечеринки лета. Забудьте о нагромождении деталей и перегруза украшения, доверьте свой выбор вечной классике и простоте. Декольте спортивного формата, “летящая” юбка и самый смелый оттенок - в таком образе вы сможете стать главной темой разговоров в любом окружении.

Как носить белый цвет летом 2020 с пользой для фигуры pinterest

Беспроигрышное сочетание кроп-топа и палаццо - то, на что вы должны делать ставку летом 2020. Такой образ подходит для решения каждодневных забот, шоппинга, а также встреч с подругами на веранде любимого ресторана. Высокая талия позволит скрыть последствия превратности долгого карантина, а топ скульптурного кроя добавит сексуальности.

Как носить белый цвет летом 2020 с пользой для фигуры pinterest

Классический вариант платья рубашечного кроя - первый и обязательный лук, который вы должны приобрести на лето 2020. Образ действительно универсальный, ведь вне зависимости от того, куда увлекут вас сезонные дела, вы всегда сможете чувствовать себя уместно.

Как носить белый цвет летом 2020 с пользой для фигуры pinterest

Белый оттенок сочетается с кружевом, ажуром, нежностью и полупрозрачностью. Летом 2020 все эти показатели обязательно должны присутствовать в вашем гардеробе, если вы хотите продолжения вашего романа с модной индустрией. Выбирайте мини-платья со скромным декольте и обильным ажуром, а чтобы снизить градус романтичности, обувайте вечно уместные белые кеды.

Как носить белый цвет летом 2020 с пользой для фигуры pinterest

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Если хотите почувствовать себя одной из героинь сериала “Аббатство Даунтон”, присмотрите к костюмам с облегающей макси-юбкой. Довольно опасная комбинация белого оттенка и абсолютно скромного силуэта подойдет только тем дамам, которые могут похвастать фигурой леди Мэри. Не забывайте про массивные золотые украшения - именно они поднимут ретро-образ на новый уровень - 21 века.

Как носить белый цвет летом 2020 с пользой для фигуры pinterest

Лето не всегда радует нас 30-градусной жарой, палящим солнцем и зноем. Порой нужно выбирать образы, которые будут смотреться уместно в условиях типичной английской погоды. Для таких случаев в вашем гардеробе должен быть припасен стильный вариант вечно актуального тренча. Для того, чтобы напомнить о том, какой нынче сезон правит, выбирайте модели светлых оттенков с необычными выворотными деталями.

Как носить белый цвет летом 2020 с пользой для фигуры pinterest

Как бы пафосно это не звучало, но белый цвет очень долгое время подвергался гонениям. Его ненавидели женщины, потому что были уверены, что он может визуально увеличить их фигуру минимум на один размер. Традиционно свадебные платья невесты предпочитают видеть в белом цвете, но, пожалуй, это едва ли не единственный случай, когда победа безоговорочно достается строптивому, но невинному тону. Летом 2020 вам определенно нужно хотя бы попытаться найти общий язык с белым оттенком - уж слишком велик соблазн опробовать на собственном примере несколько аутфитов из нашей подборки. Уверены, что вам понравится этот опыт настолько, что вы уже не сможете жить без светлого и дающего надежду цвета.

Раннее мы писали о том, какие короткие платья будут в моде летом 2020.

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