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Полнометражка: Какие шорты подходят девушкам размера +

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Даже дамы с животиком и полноватыми ногами имеют право носить трендовые вещи.
Какие шорты подходят полным женщинам
Какие шорты подходят полным женщинам
pinterest

Все то, что не вписывается в общепринятые стандарты, буквально сразу приобретает эпитеты “странное, непонятное, непривычное”. В 2020 году женщины, каждый день ведущие борьбу в неравной схватке с бодишеймингом, отвоевали право выглядеть и одеваться так, как им хочется. Впрочем, предубеждения по поводу красоты и внешности девушек нестандартных параметров, пожалуй, останутся навсегда. Согласитесь, всегда буду существовать люди, считающие себя лучше других, только потому что их талия тоньше, а ягодицы подтянутее. Красоту невозможно измерить в сантиметрах, а стильно может выглядеть любая женщина вне зависимости от ее веса. Полненькие дамы не часто рискуют надевать шорты, ведь полноправными владельцами этого предмета гардероба считаются исключительно худышки. Ivona пересматривает общеизвестное мнение, и предлагает дамам размера + летом 2020 года облачаться в миниатюрные брючки, не стесняясь своих форм. Конечно, выглядеть привлекательно, а не отталкивающее возможно только в правильных шортах. Вашему вниманию представляем ТОП-7 идеальных фасонов, которые смогут украсить девушек формата Эшли Грэм. 

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  • Высокая талия 

Именно этот нехитрый прием поможет вам не только визуально сделать ножки длиннее и стройнее, но и также скрыть животик. Высокая талия - это и вовсе обязательная деталь “низа” для тех дам, которые не могут похвастать идеальными пропорциями фигуры. Шорты со сборками нейтрального бледно-зеленого оттенка - лучший выбор на лето 2020. В них вы будете ощущать себя максимально комфортно и привлекательно. 

Pull&Bear, 499 грн
Pull&Bear, 499 грн
pullandbear.com

  • Пастельная гамма 

Если вы не являетесь обладательницей 50-килограммовой фигуры, но выглядеть не хуже стройных модниц вам тоже хочется, делайте ставку на пастельные базовые оттенки. Не нужно привлекать излишнее внимание к проблемным зонам - полным ногам или непривлекательным ягодицам. Шорты нюдового оттенка в мелкий геометрический принт польстит вашим ногам, но и не будут “кричать” о вашей смелости. 

Zara, 899 грн
Zara, 899 грн
zara.com

  • Деним 

Джинсовые шорты - это всегда разумный и универсальный выбор для женщин, которые страдают из-за лишнего веса. Однако, носить облегающие фасоны, мы бы категорически не рекомендовали. Некоторые полагают, что стрейч сможет “подтянуть” любые формы, но эффект “второй кожи” нисколько не поможет вам стать стройнее - лишь подчеркнет полные ноги. Высокая талия, акцентирующий внимание на талии пояс и свободный крой - именно так выглядят идеальны шорты из денима для дам plus-size. 

Bershka, 799 грн
Bershka, 799 грн
bershka.com

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  • Кожа 

Плотная фактура - это всегда выигрышный выбор для женщин, которые критически недовольны своей фигуры. Именно поэтому на девушках размера + так круто смотрятся джинсовые шорты. Летом 2020 предлагаем сделать ставку на другой невероятной крутой материал - кожу. Не забывайте про обязательные условия - свободный крой и нейтральную расцветку - так вы будете выглядеть еще уместнее. 

Pull&Bear, 799 грн
Pull&Bear, 799 грн
pullandbear.com

  • Свободный крой 

Длина до колена подойдет полным девушкам высокого роста. Так вы легко скроете все проблемные участки тела, и не станете привлекать излишнее внимание к недостаткам фигуры. Мы бы рекомендовали выбирать шорты из плотного денима и, конечно, свободного кроя. Последний фактор и вовсе является обязательным, если полная девушка желает выглядеть привлекательно, а не гротескно. 

Bershka, 899 грн
Bershka, 899 грн
bershka.com

  • Сафари 

Девушки крупных форм буквально связаны по рукам и ногам, ведь они не могут позволить себе все то разнообразие фасонов и оттенков, доступное их более худым подругам. Впрочем, нейтральная и лаконичная гамма цветов летом 2020 поможет вам отобразить стилистику “сафари”, которая в этом сезоне находится на пике популярности. Не потеряйте возможность предстать перед знакомыми в шортах оттенка “хаки”, песчаного или пудрового. Может быть в дальнейшем этот фэшн-прием станет вашим знаковым. 

Sinsay, 399 грн
Sinsay, 399 грн
sinsay.com

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  • Необработанный край 

Если уж вы решились примерить облегающие джинсовые шорты, то должны помнить об одном важном условии успеха. И мы даже не будем напоминать о том, что ваш выбор в первую очередь должен базироваться на принципе высокой посадки. Необработанный, рваный край - то, что сможет ненавязчиво отвлечь внимание от “рыхлости” ваших ножек. Завышенная талия позволит сделать ноги буквально бесконечными, а неопрятность кроя добавит не только фэшн-баллов, но и уверенности в себе.

Zara, 899 грн
Zara, 899 грн
zara.com
 

Красота должна быть рафинированной, отточенной и абсолютно продуманной. У любой девушки есть комплексы по поводу ее внешности. Поверьте, даже худышки страдают от целлюлита и растяжек - душевные мучения по этим вопросам не являются прерогативой дам размера +. Девушка с формами как у Тесс Холлидей может выглядеть привлекательно в шортах. Главное - знать, какой именно фасон украсит ваши ножки, а не подчеркнет их полноту. Летом 2020 у всех женщин нестандартных форм наконец появилось полное право носить любимый микро-предмет гардероба. Зная правильные вариации шортов для полнотелых, вы теперь не сможете пользоваться привычными отговорками, избегая стильного тренда. 

Раннее мы писали о том, как летом 2020 носить джинсовую куртку модно и актуально. 

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Теги: мода 2020, модные шорты, полные женщины, одежда для пышных женщин, одежда для полных
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Источник: ivona.bigmir.net

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