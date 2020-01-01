Fashion-дизайнер и эксперт по этикету Анастасия Иванова раскрыла секреты настоящих современных леди .

Fashion этикет - 10 заповедей современной леди instagram.com/nailuna

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Кто она – современная леди? Образованная, с хорошими манерами и чувством прекрасного, всегда красива и элегантна, даже дома, когда ее никто не видит. Леди нужно родиться или ею можно стать? Fashion-дизайнер и эксперт по этикету Анастасия Иванова утверждает, что истинной леди может стать любая женщина, для начала нужно лишь следовать 10-ти простым правилам, которые меняют жизнь.

1. Учитывать модные тенденции. Истинная леди не стремится слепо следовать моде. Она учитывает модные тенденции, но выбирает то, что украшает ее и подчеркивает индивидуальность. Выбирая, что надеть, леди всегда учитывает 4 фактора: место, куда она направляется, время суток, погоду и свой возраст.

2. Правило 13. Леди знает, что общее количество украшений не должно превышать 13 предметов, а лучше – меньше. Она руководствуется правилом – чем темнее на улице, тем дороже украшения.

Fashion этикет - 10 заповедей современной леди instagram.com/nailuna

3. Парфюмерный этикет. Умеренность – это золотое правило при использовании парфюмов. Хороший аромат должен оставлять лишь легкий шлейф, а если к вечеру вы ощущаете запах собственных духов, то значит слегка переборщили.

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4. Красивая речь. Поработайте над своей речью, избавьтесь от слов-паразитов, подумайте над тем, как можете обогатить ежедневный словарный запас. Например, замените слово «Спасибо» на «Благодарю», «Здравствуйте, на «Добрый день» или «Добрый вечер».

Дизайнер Анастасия Иванова пресс-служба

5. Ровная осанка. Выпрямленная спина – визитная карточка леди. Она прибавит вам королевского достоинства, уверенности в себе и красоты.

6. Светская беседа за ужином. Умение красиво есть при этом вести беседу - искусство, которым мастерски должна владеть современная леди. За столом не место плохому настроению, решению проблем, спорам, да и старую поговорку “когда я ем – я глух и нем” тоже придется забыть.

7. Выбирайте платья. Истинная леди предпочтет платье брюкам, ведь она знает, что женственность – это ее козырь. Маленькая привычка носить платье каждый день окупается большим женским счастьем.

Fashion этикет - 10 заповедей современной леди instagram.com/nailuna

8. Таинство красоты. У зеркала в присутствии окружающих нельзя расчесывать волосы, красить губы – все это следует делать в уборной, как и поправлять блузку или чулки.

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9. Правило “Р”. Чулки или колготки следует надевать в те месяца, в названии которых есть буквы «р», а их плотность может варьироваться от температуры за окном.

10. Сумка - визитная карточка женщины. Сумочка расскажет о своей хозяйке больше, чем ее страничка в instagram. Одного взгляда на нее понятно, чтобы понять привычки, характер, стиль и образ жизни. Сумка небольшого размера станет отличным завершением элегантного образа, и поможет брать с собой только нужные вещи.

Fashion этикет - 10 заповедей современной леди instagram.com/nailuna

Следуйте правилам, но помните, что Истинная леди - это совокупность внешних и и внутренних качеств. От нашего поведения, манер, стиля, умения держаться в обществе зависит успех как в социальной так и личной жизни.

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