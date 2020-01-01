Спорт-формат: ТОП-7 способов носить самые модные брюки лета 2020

Кюлоты с триумфом возвращаются в фэшн-обиход всех мировых фэшионист.

Модные брюки лета 2020: как и с чем носить кюлоты pinterest

Для того, чтобы понять ключевую брючную тенденцию летнего сезона 2020, нам необходимо совершить короткий экскурс в историю моды. Кюлоты получили свое название благодаря традиционному предмету мужского гардероба конца 18 века. Думаем, вас не удивляет этот факт, ведь множество изделий любимыми женщинами изначально составляли нарядную базу их вторых половинок. Юбка-брюки, а именно традиционный формат кюлот, появились в конце 19 века, когда весь мир захватил велосипедный бум. Впрочем, вплоть до 30-х годов прошлого столетия они оставались конформистами фэшн-мира, а надевать их решались только самые смелые дамы.

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Популярность широким брюкам ниже колена принесла легендарная французская кутюрье Эльза Скиапарелли, которая создала свою версию кюлотов специально для испанской теннисистки. Впоследствии ажиотаж на них стал значительно спадать, а в фэшн-обиход они вернулись лишь в 80-х годах XX века. Лето 2020 снова возвращает в нашу жизнь удобные и невероятно стильные брюки - легкие, веселые и очень дерзкие. Ivona рассказывает, с чем нужно комбинировать кюлоты в этом сезоне для наиболее эффектного образа.

Как и с чем носить кюлоты летом?

Светлые кюлоты на запах летом 2020 пригодятся в качестве элемента делового гардероба (мы же когда-нибудь выйдем на работу в офис, верно?). Миксуйте их со строгими, но игривыми вещами, чтобы продемонстрировать легкую обреченность, но и не переборщить с иронией. Темно-синий пиджак в спортивном духе, черная водолазка и классические лодочки - идеальный аккомпанемент для образа в стиле сильной женщины.

Модные брюки лета 2020: как и с чем носить кюлоты pinterest

Кюлоты отлично выглядят и в компании с кэжуальными вещами. По правде говоря, они будто было созданы для того, чтобы женщины могли их носить каждый день, не размениваясь на некомфортные тренды. Бежевая спортивная куртка и клатч ей в тон “подыграют” расслабленной эстетике кюлот, а кроссовки помогут решать все важные вопросы в мгновение ока.

Модные брюки лета 2020: как и с чем носить кюлоты pinterest

Образ в молочных оттенках - обязательный тренд летнего сезона 2020. Именно поэтому мы настаиваем, чтобы для его создания вы использовали модные и удобные кюлоты. Расслабленная кофта формата “оверсайз” лишь подчеркнет легкую небрежность вашего образа, а соломенная сумочка намекнет, что вы не так просты, как может показаться на первый взгляд.

Модные брюки лета 2020: как и с чем носить кюлоты pinterest

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Еще один стильный вариант рабочего лука, который можно легко осуществить с помощью модного брючного ансамбля. Мы уже давно должны были привыкнуть к костюмам, в которых в качестве низа могут выступать и шорты, и тем более кюлоты. Белый оттенок хоть и не стройнит, но зато замечательно освежает внешность. А спортивное бра выбирайте в качестве альтернативы скучным офисным блузам.

Модные брюки лета 2020: как и с чем носить кюлоты pinterest

Темно-зеленые кюлоты из легкой ткани - практичный и модный выбор на лето 2020. Высокая талия и широкий силуэт позволят скрыть лишние килограммы и визуально слегка “подтянуть” рост. Сочетайте кюлоты с элементами викторианской моды - именно она сейчас является ключевым источником вдохновения. Рукава-буфы - достаточный элемент стильной импровизации.

Модные брюки лета 2020: как и с чем носить кюлоты pinterest

Кюлоты часто используют в качестве костюмного ансамбля, но это никак не означает, что он должен быть монохромным. Темные брюки могут стать идеальным компаньоном для вашего любимого и универсального клетчатого пиджака. В компании с белой рубашкой “оверсайз” и светлыми кедами они будут выглядеть как небанальная версия офисного аутфита.

Модные брюки лета 2020: как и с чем носить кюлоты pinterest

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Конечно, спортивная история кюлот никак не может быть забыта. Впервые они были созданы именно для велосипедисток, а потому и летом 2020 года есть смысл миксовать их ретро-трендами 90-х. Чтобы несколько снизить градус эпатажности лука, предлагаем “окрасить” его в классические цветочные оттенки. Лаванда и нежная роза облагородят эффектный аутфита.

Модные брюки лета 2020: как и с чем носить кюлоты pinterest

Многие женщины несмотря на громкий бум кюлотов всего несколько сезонов назад до сих пор не рискуют носить данный предмет гардероба. Все дело в том, что им кажется будто юбка-брюки способны визуально укоротить ноги, а фигуру сделать несуразной. Доля правды в этом есть, ведь девушкам миниаютюрных форм и правда лучше не надевать кюлоты. Все те, кто не имеет проблем со своим ростом, могут с легкостью облачаться в символ женской борьбы за свои права, комфорт и практичность в обыденной жизни. Кюлоты - не просто брюки, а знаковая вещь, которая напоминает, что упорство и настойчивость в любом сражении всегда принесут победу.

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