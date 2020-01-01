Ручная кладь: ТОП-7 самых стильных моделей сумок на лето 2020

Какие модели имеют все шансы стать вашим модным спасением.

Сумка - обязательный спутник любого образа. Невозможно представить девушку, которая бы не была увлечена своим аксессуарным гардеробом. Некоторые особенно страстные натуры приобретают к каждому луку индивидуальную сумочку. Мы, конечно, не располагаем многомиллионными банковскими счетами, поэтому должны довольствоваться малым. Впрочем, даже пара-тройка актуальных моделей могут полностью удовлетворить вашу фэшн-жажду. На лето 2020 дизайнеры подготовили для нас неимоверное количество стильных трендов. Приготовьтесь: некоторые из них абсолютно сумасшедшие. Мы уже привыкли воспринимать моду не со всей серьезностью, а лишь с легкой обреченностью неизбежного. Тенденции необходимо внедрять в жизнь, ведь только так вам удастся двигаться дальше, учиться новому и доказывать, что вы способны на свежие свершения. Ivona представляет ТОП-7 модных моделей сумок на лето 2020 - только вам решать, которая достойна вашего внимания.

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Седло

Уверены, вы не удивитесь, когда узнаете, что легендарная модель saddle-beg ведет свою историю еще со времен Дикого Запада. Именно этот аксессуар выполнял функцию вспомогательного помощника величественных ковбоев. В мире моды она приобрела популярность лишь в 70-х годах прошлого века, а вернула свое имя только в прошлом сезоне с легкой руки Марии Грации Кьюри. В современных реалиях “седло” выглядит очень характерно, этнографично и невероятно стильно.

Самые модные модели сумок на лето 2020 pinterest

Плетения

Конечно, услышав про обновленную моду на плетения, вы можете пойти привычным путем и приобрести соломенную версию актуального тренда. Впрочем, модное лето 2020 требует от вас большей изобретательности. Кожаные версии замысловатых плетений - свежий must-have, которые предпочитают самые отпетые фэшионисты. Форма не имеет значения - фактура решает все.

Самые модные модели сумок на лето 2020 pinterest

Меховые

Нестандартный подход использовать меховые изделия летом 2020 может многих привести в недоумение. Но кто сказал, что плюшевую фактуру нужно использовать лишь в морозный сезон? Дизайнеры стирают границы гендеров, трендов и времен года. Многие стритстайл-активистки предпочитают уже сейчас носить меховые “багеты” и тоуты, демонстрируя свое смелое решение бунтовать.

Самые модные модели сумок на лето 2020 pinterest

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Макси

Такая, чтобы можно было поместить в нее буквально всю жизнь. И мы нисколько не преувеличиваем, когда говорим, что макси-сумка может уместить в себе не только самые необходимые вещи, но и любую мало-мальски значимую безделушку. Гигантские сумки стали так популярны благодаря постепенному, но твердому главенству “оверсайза”. Теперь не только очки-маски - обязательный атрибут лета 2020, но и сумки им под стать.

Самые модные модели сумок на лето 2020 pinterest

Микро

Впрочем, никто не отменял моды на миниатюрные, сувенирные изделия. В такой сумочке вам едва ли удастся поместить тюбик любимой губной помады, но чувствовать вы себя будете однозначно на высоте. Подобные микро-аксессуары - всего лишь дорогостоящее удовольствие, которое может четко обозначить вашу фэшн-осведомленность. Практичности от них точно не добиться, но в качестве украшения “малютки” вас смогут поразить.

Самые модные модели сумок на лето 2020 pinterest

Тоут

Понятные, правильные, классические - тоуты незаметно пробрались в хит-парады аксессуарной моды лета 2020. Особой замысловатостью подобный формат точно не отличается, но зато именно он сможет выручить вас в очень занятой день. Для того, чтобы слегка усилить фэшн-характеристики аксессуара, выбирайте модели исключительно ярких оттенков.

Самые модные модели сумок на лето 2020 pinterest

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Мягкие

Забыть о знаменитых сумках-пельмешках - The Pouch от Bottega Veneta нам не удается даже во сне. Эти мягкие, уютные и абсолютно непрактичные модели снятся нам и днем, и ночью. Бренды масс-маркета придумали множество похожих вариантов, которые не нарушают при этом авторских прав. Выбирайте мешковатые модели без ручки с защелкой “поцелуйчик” лаконичных оттенков, чтобы подчеркнуть свой респектабельный статус.

Самые модные модели сумок на лето 2020 pinterest

Летом 2020 нас ждет абсолютное аксессуарное помешательство. Только представьте, каким разнообразным покажется гардероб девушек, если дизайнеры презентовали настолько разнокалиберные тенденции. Традиционные тоуты соседствуют с богемными “седлами”, а огромные, буквально гигантские сумки формата “оверсайз” пытаются “перекричать” микро-модели, которые все еще остаются актуальными. Не обязательно покупать абсолютно все представленные тенденции, ведь достаточно выбрать ту одну, которая будет подходить к любому ансамблю. Впрочем, всегда можно приобрести абсолютно нестандартную модель, которая станет вашей персональной отрадой и “запретным удовольствием”.

Раннее мы писали о том, какие самые яркие образы представили звезды за последние 10 лет Met Gala.

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