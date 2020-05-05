Современный бал: Ретроспектива последних 10 лет Met Gala

Вспоминаем культовые луки, в которых звезды появлялись на красной дорожке самого респектабельного фэшн-события года.

4-го мая должно было состояться самое фешенебельное и стильное событие года - легендарный бал Met Gala. В виду мировой пандемии коронавируса организаторы отказались от идеи его проведения, заменив торжество онлайн-трансляцией концерта Florence and the Machine и Вирджила Абло из Off-White. В 2020 году звезды готовились к мероприятию, пытаясь отобразить заявленную тему - интерпретацию романа Вирджинии Вулф “Орландо”. Представьте, какое яркое эстетическое удовольствие мы потеряли. Интересно было бы понаблюдать за гостями бала, пытавшимися отобразить двойственную натуру главного героя истории. Разочарованность Ivona решила заменить взглядом на ретроспективу последних 10 лет события, вспомнив прошлые темы роскошных балов и самых модных знаменитостей.

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2010

Ровно 10 лет назад организаторы Бала Института Костюма решили отдать дань уважения моде США, а потому тема торжества должна была отобразить красоту настоящей “Американской женщины”. Одним из самых ярких образов стал лук модели Даутцен Крез в роскошном нежно-голубом пышном платье от Зака Поузена - кутюрье из США, который стал символом прошедшего десятилетия.

Даутцен Крез pinterest

2011

К сожалению, в 2011 году тему мероприятия подсказали трагические события, зацепившие все фэшн-сообщество. Тогда мир попрощался с легендарным британским кутюрье - Александром МакКуином вследствие его решительного самоубийства. Звезды и гости Met Gala пытались отобразить весь сюрреализм стилистики дизайнера, а одним из самых ярких образов стал лук певицы Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт pinterest

2012

В 2012 году организаторы Met Gala решили пофантазировать на тему невозможных диалогов, представив разговор между двумя великими женщинами мира моды - Эльзы Скиапарелли и Миуччи Прада. Селебритис должны были отобразить знаковые черты стиля обеих кутюрье, объединив гротескность француженки и практичность итальянки. Актриса Люпита Нионго в образе Prada была одной из знаменитостей, которые попали в самую точку заявленной темы.

Люпита Нионго pinterest

2013

Одним из самых необычных, дерзких и смелых Балов Института Костюма за всю историю стал тот, что прошел в 2013 года. “Панк: от хаоса к высокой моде” - именно так гласила тема торжества. Красная дорожка Met Gala еще не видела такого обилия цепей, кожи, металла и шипов. Аня Рубик в своем кожаном мини-платье алого оттенка отобразила замысел организаторов, пожалуй, самым храбрым образом.

Аня Рубик pinterest

2014

2014 год стал одним из самых красивых в истории великолепного мероприятия, ведь был посвящен первому американскому кутюрье 50-х годов XX века - Чарльзу Джеймсу. Гости должны были советовать привычному дресс-коду White Tie and Decorations - красная дорожка Бала еще не видела столько роскошных классических пышных платьев и строгих смокингов. Модель Каролина Куркова в образе от Marchesa была воплощением голливудской красоты.

Каролина Куркова pinterest

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2015

Экзотическая тематика 2015 года Бала Института Костюма предполагала глубокий анализ китайской культуры. Впрочем, многие звезды не слишком серьезно подошли к подготовке, представив образы лишь слегка напоминающий “зазеркальную” эстетику Поднебесной. Тогда Рианна в ярко-желтом “канареечном” образе от Guo Pei Couture стала ярким откровением.

Рианна pinterest

2016

Абсолютно технологической стала красная дорожка Met Gala в 2016 году, когда звезды должны были отобразить влияние современных технологий на фэшн-индустрию. Металлик, блестки, кольчуга, серо-алюминиевые оттенки - подобного роскошества было в достатке. Полуобнаженный образ Мадонны от Gucci стал однозначно самым провокационным.

Мадонна pinterest

2017

Авангардности и уличной стилистике была посвящена тема 2017 года Met Gala. Звезды рассуждали на предмет архивных образов и эстетики Рея Кавакубо из Comme des Garçons’s в целом. Золотой образ с синим “русалочьим” подолом Блейк Лайвли стал отображением и обобщением заявленной тематики.

Блейк Лайвли pinterest

2018

Связь между двумя абсолютно противоположными понятиями - модой и культурой, - звезды пытались отыскать в 2018 году. Многие селебритис “окрестили” красную дорожку невероятными образами, но самым ярким стал лук Рианны, представшей в наряде молодого Папы.

Рианна pinterest

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2019

В прошлом году Met Gala запомнился невероятным количеством гротескных образов, ведь тема мероприятия предполагала размышления на тему “кэмпа”. Среди всех приглашенных знаменитостей наиболее яркой театрализированностью образа, а также приверженностью пошлости и плохому вкусу отметился актер Джаред Лето в ярко-красном образе от Gucci.

Джаред Лето pinterest

В мире нет более респектабельного и красивого события, чем легендарный бал Институт костюма - Met Gala. Чести представить свой образ на этом мероприятии каждый год удостаиваются лишь самые знаменитые и обсуждаемые звезды. Их образы становятся легендарными, попадая в архивы развития современного фэшн-процесса. Можно с уверенностью сказать, что если вы были приглашены на Met Gala, то выполнили свою задачу по покорению мира. Несмотря на разочарованность 2020 года мы надеемся, что организаторы смогут провести торжество чуть позже, когда напряженная мировая ситуация станет более лояльной к проведению публичных собраний. А пока вдохновляемся самыми красивыми образами за последние 10 лет, фантазируя о том, как же все-таки звездам удастся удовлетворить заявленную тему 2020 года - андрогинной моды.

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