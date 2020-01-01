Летний призыв: ТОП-9 самых модных обувных тенденций 2020 года

Модели, которых завтра уже может не быть - нужно успеть купить.

Обувь - завершающий элемент образа, который каждая женщина ежедневно тщательно выстраивает. И не важно, кого именно она пытается подчинить или впечатлить, если у нее самой дыхание захватывает от осознания собственного великолепия. Для того, чтобы получилось довести идею до конца, необходимо учитывать каждый элемент образа: украшения, сумочка, ремень - очередной акцент к созданию великолепного и беспроигрышного лука. Весенне-летний сезон 2020 подготовил для нас много неожиданных тенденций - абсолютно новых или давно пылившихся в закромах гардеробов и памяти. И не важно, какую именно модель вы выберите, если она будет идеально впитывать ваше собственное видение стиля. Единственное, о чем нужно всегда помнить - ощущение собственного комфорта. Благо, что для нового сезона дизайнеры подготовили бесчисленное количество тенденций, поражающих не только великолепным стилем и изысканностью, но и удобством. Ivona представляет ТОП-9 обувных тенденций, мимо которых вы просто не имеете права пройти мимо летом 2020.

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Шнуровка

Викторианская шнуровка уже который сезон подряд не покидает наших гардеробов. Но если осенью мы говорили о ботинках и сапогах на высоком каблуке, то в новый сезон мы должны войти с понимаем того, что сочетать низкий ход и многочисленные завязочки легко и стильно. Босоножки или балетки - неважно, что вы выбираете, если тоненькая шнуровка плотно облекает ваши щиколотки.

Обувные весенне-летние тенденции 2020 Pinterest

Вьетнамки

Очень неожиданное возвращение в виде крутых вьетнамок из экокожи, на каблуке, выпячивающих свою неземную осознанность шика. Летом 2020 вы должны научиться смело носить подобную обувь, ведь подобного легендарного возвращения мы ждали уже очень давно.

Обувные весенне-летние тенденции 2020 Pinterest

Плетение

Пухлые ремешки или многочисленные корабельные тросы на обуви - выбирайте на лето 2020 тот вариант, что подарит вам внутреннее ощущение опасности и блеска. Босоножки на квадратном каблуке или даже вязаные сапоги - выглядят подобные модели очень эксцентрично и даже этнографично. Продемонстрируйте уважение к племенным традициям древних культур.

Обувные весенне-летние тенденции 2020 Pinterest

Крокодил

Самая стильная фактура на лето 2020 - несомненно крокодил. Здесь никаких неожиданностей, ведь и зимой самые крутые мировые модницы не могли отказать себе в удовольствии пощеголять в хищной обуви. Вот только в новом сезоне переключите свое внимание на легкие мюли или туфли с квадратным мысом - не стесняйтесь собственного дикого темперамента.

Обувные весенне-летние тенденции 2020 Pinterest

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Ремешки

Один из самых элегантных обувных трендов весенне-летнего сезона 2020, который тоже попал к нам прямиком с архивов 90-х. Помните ключевое правило: чем сложнее, тем интереснее. И даже, если создается впечатление, что босоножки или сандалии держатся на ноге только благодаря неземным силам, вы удивитесь, насколько комфортно вам на самом деле будет в них передвигаться.

Обувные весенне-летние тенденции 2020 Pinterest

Квадратный нос

Какую бы обувь на лето 2020 вы не выбрали, не забывайте, что она обязательно должна хвастать квадратным мысом. Мюли, босоножки, туфли “Мэри-Джейн” - подобная ностальгическая нотка с конца 90-х подарит вам ощущение легкости и фэшн-стабильности.

Обувные весенне-летние тенденции 2020 Pinterest

Мюли

Мюли в весенне-летнем сезоне 2020 приобретут новые очертание: теперь они будут напоминать о моделях, которые носили наши мамы в конце 1990-х — начале 2000-х. Спустя двадцать лет точно такую же обувь хотим носить и мы — в идеале с плетением на ремешке или на крошечном каблучке-рюмочке.

Обувные весенне-летние тенденции 2020 Pinterest

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Платформа

Подобная обувь удовлетворит всех страстных фанаток азиатской культуры, ведь обувь на плоской, словно утюг, платформе напоминает о классических моделях гейш. Подобные сандалии называются поккури-гэта, а мы в весенне-летнем сезоне 2020 будет называть их собственным объектом пристального внимания.

Обувные весенне-летние тенденции 2020 Pinterest

Т-образный вырез

Для девушек, которые ни дня не могут прожить без созерцания романтичности, дизайнеры в новом сезоне подготовили очень милый и надежный ретро-тренд. Конечно, тенденция не новая, но зато какая прекрасная! Ремешки становятся все тоньше, буквально прозрачными, а ножки выглядят еще более стильно и изящно.

Обувные весенне-летние тенденции 2020 Pinterest

Если основной фрагмент фэшн-индустрии все еще мечется между страстью к напыщенным и преувеличенным 80-м, богемным 70-м и милым 60-м, то обувная мода четко определила для себя линию развития. Дерзкие, непокорные, вызывающие бурю противоречивых эмоций - 90-е готовы покорить ваши сердца, начиная с ножек. Вязаные элементы, комфортный низкий ход, многочисленные завязочки или стандартные квадратные носы - летом 2020 выбирайте ту обувь, которая добавит вам уверенности в себе и в вашем превосходстве. Забудьте об общественном мнение и не бойтесь экспериментировать с кажущимися на первый взгляд сумасшедшими новинками. Как разница, что думает большинство, если вы сами знаете, что выглядите как девушка с обложки самого крутого глянцевого журнала?

Раннее мы писали о том, какие сочетания летом 2020 будут считаться крикливой безвкусицей.

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