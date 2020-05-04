Защита от солнца: ТОП-8 модных оправ очков на лето 2020

Только самые стильные формы - приготовьтесь к абсолютному футуризму.

Когда первые жаркие солнечные лучи начинают настойчиво надоедать, то все девушки разом достают любимый летний аксессуар - солнцезащитные очки. Многие не перестают носить их и в пору, когда воздух наполнен густым туманом, но мы ведь на селебритис, сходящие с трапа самолета. К чему пафос и неоправданная самоуверенность? Всему своем время, а потому весенне-летний сезон - “горячая” пора, когда солнцезащитные очки должны стать обязательной деталью вашего образа. В 2020 году кутюрье решили знатно повеселиться с формами и оправами. Будете готовы отказаться от непроходящей классики, ведь она остаточно отдалилась от модного пьедестала. Классические авиаторы - это, пожалуй, единственная традиция, которой мы имеем право воспользоваться в новом сезоне. Чтобы лишний раз не разглагольствовать, Ivona предлагает оценить ТОП-8 самых модных вариантов солнцезащитных очков, и выбрать своего фаворита.

Читай также: Модный карантин: Домашние образы в условиях самоизоляции

Авиаторы

Классика, которую можно отыскать в гардеробе любой девушки. Без “авиаторов”, таких универсальных и абсолютно адаптивных, сложно представить типичное лето. Именно поэтому, если пока вы не готовы к умопомрачительным экспериментам, мы советуем присмотреться к стандартам фэшн-индустрии. Выбираем “авиаторы” на лето 2020, которые станут украшением абсолютно любой формы лица.

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020 pinterest

Боковая защита

Солнцезащитные очки - броня, которая должна хранить ваши глазки от вредного и опасного влияния ультрафиолета. В новом весенне-летнем сезоне 2020 дизайнеры поняли свою задачу слишком буквально, и вывели на подиумы моделей, на чьих очах красовались очки с полноформатной оправой. Делайте ставку на необычную расцветку, и тогда ваш аксессуар сумеет стать центральным символом индивидуального стиля.

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020 pinterest

Цепи

Массивные на шее, миниатюрные и тонкие поверх пальто и тренчей - лето 2020 мы находим для цепей новое употребление. Подобные солнцезащитные очки с необычной боковой фурнитурой Карл Лагерфельд продемонстрировал еще в далеком 1992 году, но тренд стал общеизвестным лишь спустя почти 30 лет. “Бабушкин” декор летом 2020 становится самым желанным в эпоху вечно жаждущего новинок представителей Инстаграм-поколения.

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020 pinterest

Читай также: Урок сексуальности: ТОП-9 ярких вечерних образов Галь Гадот

Многоугольник

Вспомните школьные уроки геометрии, на которых не скучал разве что самый отпетый ботаник. Запомнить все синусы, арктангенсы и названия фигур нам казалось абсолютно невозможным, но сейчас именно эти знания станут для вас тузом в рукаве. Дизайнеры предлагают экспериментировать с геометрическим формами на полную - чем больше углов будет у вашей оправы очков, тем более стильно они будут смотреться.

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020 pinterest

Очки-маска

Вы помните времена, когда подобные оправы казались верхом модного сумасшествия? В 2000-х именно эта форма считалась самой смелой и эксцентричной, а вот летом 2020 она хоть и кажется крутой, но подобного ВАУ-эффекта в себе уже не несет. Впрочем, это не может вас остановить на пути покупки остромодных солнцезащитных очков.

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020 pinterest

70-е

Бохо-шик продолжает главенствовать на подиумах, перенося все больше ретро-трендов в наш современный гардероб. Квадратные очки, закрывающие лицо ровно на половину в 2020 году - ключевой и самый желанный тренд модниц. Для того, чтобы аксессуар не казался чересчур громоздким, выбирайте те, что оснащены тонкой оправой. Но, конечно, всем девушкам с квадратной формой лица, придется поискать счастья среди других фэшн-тенденций.

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020 pinterest

Белая оправа

Футуристические, яркие в своем лаконизме - солнцезащитные очки в белой оправе напоминают атрибут спортивной эстетики. Девушки, которые уже успели обзавестись загаром, именно с помощью светлого оттенка смогут его усилить. Ретро-варианты или небезызвестный футуризм - выбирайте тренд, который подчеркнет красоту вашего личика.

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020 pinterest

Читай также: Занятия флиртом: ТОП-9 самых стильных моделей блуз 2020 года

Розовые мечты

Яркая оправа одного из оттенков розовой гаммы- самый простой и немудренный способ, сделать ваши солнцезащитные очки “фишкой” образа. Здесь вы вольны экспериментировать так, как вам только заблагорассудится. Можете выбирать хоть классические привычные оправы, а хоть и космические формы в виде крыльев птиц или завитков в стилистике рококо. Добавьте позитива в жизнь легко с помощью характерной “энергичной” оправы.

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020 pinterest

Кажется, все дизайнеры в 2020 году сговорились, дабы по-настоящему поразить жаждущую зрелищ публику. Эксперименты в аксессуарной моде не в новинку, но те формы и оправы солнцезащитных очков, которые представили кутюрье заслуживают самых футуристических эпитетов. Сложно подобрать идеальный аксессуар, но, поверьте, даже в многообразие чудаковатых вариантов, вы сможете отыскать тот единственный, который станет вашем персональным идеалом. Нужно всего лишь решиться сделать смелый шаг, впустить в свою жизнь космическую силу фэшн-индустрии. Солнцезащитные очки - самый простой, понятный, но и невероятно яркий способ приобщиться к культовым современным инфлюенсерам.

Раннее мы писали о том, какие вещи сделали стиль Одри Хепберн знаковым.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram