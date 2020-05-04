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Защита от солнца: ТОП-8 модных оправ очков на лето 2020

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Только самые стильные формы - приготовьтесь к абсолютному футуризму.
Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
pinterest

Когда первые жаркие солнечные лучи начинают настойчиво надоедать, то все девушки разом достают любимый летний аксессуар - солнцезащитные очки. Многие не перестают носить их и в пору, когда воздух наполнен густым туманом, но мы ведь на селебритис, сходящие с трапа самолета. К чему пафос и неоправданная самоуверенность? Всему своем время, а потому весенне-летний сезон - “горячая” пора, когда солнцезащитные очки должны стать обязательной деталью вашего образа. В 2020 году кутюрье решили знатно повеселиться с формами и оправами. Будете готовы отказаться от непроходящей классики, ведь она остаточно отдалилась от модного пьедестала. Классические авиаторы - это, пожалуй, единственная традиция, которой мы имеем право воспользоваться в новом сезоне. Чтобы лишний раз не разглагольствовать, Ivona предлагает оценить ТОП-8 самых модных вариантов солнцезащитных очков, и выбрать своего фаворита. 

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  • Авиаторы 

Классика, которую можно отыскать в гардеробе любой девушки. Без “авиаторов”, таких универсальных и абсолютно адаптивных, сложно представить типичное лето. Именно поэтому, если пока вы не готовы к умопомрачительным экспериментам, мы советуем присмотреться к стандартам фэшн-индустрии. Выбираем “авиаторы” на лето 2020, которые станут украшением абсолютно любой формы лица. 

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
pinterest

  • Боковая защита 

Солнцезащитные очки - броня, которая должна хранить ваши глазки от вредного и опасного влияния ультрафиолета. В новом весенне-летнем сезоне 2020 дизайнеры поняли свою задачу слишком буквально, и вывели на подиумы моделей, на чьих очах красовались очки с полноформатной оправой. Делайте ставку на необычную расцветку, и тогда ваш аксессуар сумеет стать центральным символом индивидуального стиля.  

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
pinterest

  • Цепи 

Массивные на шее, миниатюрные и тонкие поверх пальто и тренчей - лето 2020 мы находим для цепей новое употребление. Подобные солнцезащитные очки с необычной боковой фурнитурой Карл Лагерфельд продемонстрировал еще в далеком 1992 году, но тренд стал общеизвестным лишь спустя почти 30 лет. “Бабушкин” декор летом 2020 становится самым желанным в эпоху вечно жаждущего новинок представителей Инстаграм-поколения. 

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
pinterest

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  • Многоугольник 

Вспомните школьные уроки геометрии, на которых не скучал разве что самый отпетый ботаник. Запомнить все синусы, арктангенсы и названия фигур нам казалось абсолютно невозможным, но сейчас именно эти знания станут для вас тузом в рукаве. Дизайнеры предлагают экспериментировать с геометрическим формами на полную - чем больше углов будет у вашей оправы очков, тем более стильно они будут смотреться.  

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
pinterest

  • Очки-маска 

Вы помните времена, когда подобные оправы казались верхом модного сумасшествия? В 2000-х именно эта форма считалась самой смелой и эксцентричной, а вот летом 2020 она хоть и кажется крутой, но подобного ВАУ-эффекта в себе уже не несет. Впрочем, это не может вас остановить на пути покупки остромодных солнцезащитных очков. 

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
pinterest

  • 70-е 

Бохо-шик продолжает главенствовать на подиумах, перенося все больше ретро-трендов в наш современный гардероб. Квадратные очки, закрывающие лицо ровно на половину в 2020 году - ключевой и самый желанный тренд модниц. Для того, чтобы аксессуар не казался чересчур громоздким, выбирайте те, что оснащены тонкой оправой. Но, конечно, всем девушкам с квадратной формой лица, придется поискать счастья среди других фэшн-тенденций.

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
pinterest
 

  • Белая оправа 

Футуристические, яркие в своем лаконизме - солнцезащитные очки в белой оправе напоминают атрибут спортивной эстетики. Девушки, которые уже успели обзавестись загаром, именно с помощью светлого оттенка смогут его усилить. Ретро-варианты или небезызвестный футуризм - выбирайте тренд, который подчеркнет красоту вашего личика. 

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
pinterest

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  • Розовые мечты 

Яркая оправа одного из оттенков розовой гаммы- самый простой и немудренный способ, сделать ваши солнцезащитные очки “фишкой” образа. Здесь вы вольны экспериментировать так, как вам только заблагорассудится. Можете выбирать хоть классические привычные оправы, а хоть и космические формы в виде крыльев птиц или завитков в стилистике рококо. Добавьте позитива в жизнь легко с помощью характерной “энергичной” оправы.  

Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
Самые стильные формы солнцезащитных очков на лето 2020
pinterest

Кажется, все дизайнеры в 2020 году сговорились, дабы по-настоящему поразить жаждущую зрелищ публику. Эксперименты в аксессуарной моде не в новинку, но те формы и оправы солнцезащитных очков, которые представили кутюрье заслуживают самых футуристических эпитетов. Сложно подобрать идеальный аксессуар, но, поверьте, даже в многообразие чудаковатых вариантов, вы сможете отыскать тот единственный, который станет вашем персональным идеалом. Нужно всего лишь решиться сделать смелый шаг, впустить в свою жизнь космическую силу фэшн-индустрии. Солнцезащитные очки - самый простой, понятный, но и невероятно яркий способ приобщиться к культовым современным инфлюенсерам. 

Раннее мы писали о том, какие вещи сделали стиль Одри Хепберн знаковым

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Теги: мода 2020, солнцезащитные очки, модные аксессуары, модные тренды
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  04.05.2020, 12:57
Оценка:  0
гость
модель очков одно уродство.....
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