"Забавная мордашка": Уроки стиля от Одри Хепберн

Вещи, которые легендарная актриса предпочитала носить вне съемочной площадки.

Вероятно, вы обращали внимание на то, что все актрисы “старого” Голливуда удивительно похожи друг на друга: типичные фигуры, рост и даже черты лица кажутся лишь слегка измененными. Но среди всей этой армады почти однотипных кокеток были и те, которые не попадали под общепринятые каноны и стандарты, которые не вписывались в два возможных типажа - роковой дамы или глупенькой милашки. Одри Хепберн - пример, как девушка с мальчишеской внешностью смогла стать звездой номер один в кинематографе. Это сейчас мы привыкли к девушкам, которые похожи на андрогинов, а для 50-х годов прошлого века понятия “томбой” еще даже не существовало. 4-го мая родилась великолепная актриса Одри Хепберн, которая не только подарила нам десятки ярких работ, но и смелость отличаться от других. Ivona рассказывает, какие вещи стали основой стиля звезды киноэкрана.

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Нью-лук

Легендарный кутюрье Юбер де Живанши считал своей пожизненной музой именно “трепетную лань” - хрупкую и невероятно элегантную Одри Хепберн. Ей был особенно к лицу тогдашний популярный фасон “нью-лук”, который одобрил глава дома Givenchy вслед за Диором. Тонкой своей талией Одри могла поистине гордиться, ведь, кажется, уже в кинематографе не сыскать и по сей день.

Как повторить образ в стиле Одри Хепберн pinterest

А-силуэт

Позже, уже в разгар своей захватывающей карьеры, Одри Хепберн полюбился другой фасон, которые как раз набирал популярности в 60-е года XX века. А-силуэт или так называемая трапеция был создан специально для девушек типажа Одри - хрупких, тоненьких и без видимых округлостей. На ряду с Твигги Хепберн можно считать образчиком правильного использования до сих пор актуального силуэта.

Как повторить образ в стиле Одри Хепберн pinterest

Акцент на талию

Сложно в это поверить, но обхват талии юной Одри Хепберн составлял всего лишь 50 сантиметров. Впрочем, актриса до конца дней оставалась очень худенькой - самоконтроль и наследственность творят чудеса. Пышные юбки, облегающие, но отнюдь не вульгарные декольте и тоненький, но контрастный поясок на талии - Одри всегда знала, как одеваются девушки, догадывающиеся о своих достоинствах.

Как повторить образ в стиле Одри Хепберн pinterest

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Слаксы

Подобные облегающие и слегка укороченные брючки девушки середины XX века начали носить, вдохновленные персональным стилем Одри Хепберн. Если на экране она чаще появлялась в образе аристократичных и изящных дамочек, то в жизни выглядела как типичный сорванец. Акцент на длинные, тонкие ноги актриса всегда предпочитала делать с помощью брючного фасона. Завышенная талия - обязательный акцент образа.

Как повторить образ в стиле Одри Хепберн pinterest

Косынки

Немногим девушкам к лицу косынки, повязанные на манер жительниц деревни Тульской губернии. Только самые идеальные лица, полностью очерченные платочком, будут выглядеть достойно. Одри понимала, что ее внешность абсолютно идеальна, а потому часто повязывала на голову различные головные украшения. Косынки она умудрялась сочетать и с образами в элегантной стилистике, и с деловыми луками, и даже с кэжуальным дафлкотом.

Как повторить образ в стиле Одри Хепберн pinterest

Костюмы-двойки

Строгость, рациональность и серьезность - именно эти качества отличали повзрослевшую Одри Хепберн. Соответственно водолазки, облегающие брючки и повязанные на талии рубашки в гардеробе со временем были заменены на вещи более сдержанные и разборчивые. Твидовый костюм-двойка - типичная история для Одри Хепберн, которая пережила расцвет своей актерской карьеры.

Как повторить образ в стиле Одри Хепберн pinterest

Открытые плечи

Вплоть до последних своих торжественных выходов Одри Хепберн обожала платья, которые оголяли самые привлекательные части ее тела. Ключицы и плечи - хрупкие, нежные и буквально прозрачные - легендарная актриса поистине гордилась ими. Облегающий верх, ставка на тонкую талию и пышная юбка - фасон любимого вечернего образа для Одри оставался неизменным спустя года.

Как повторить образ в стиле Одри Хепберн pinterest

Белая рубашка

Классическая облегающая, в маскулинном стиле, с обрезанными рукавами - Одри Хепберн предпочитала простые и понятные вещи. Неудивительно, что ей так пришлась по вкусу белая рубашка, которую актриса умудрялась сочетать с абсолютно любым низом. Будь то любимые слаксы или трапециевидная юбка, но блуза всегда была для нее must-have-предметом гардероба.

Как повторить образ в стиле Одри Хепберн pinterest

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Минимальный каблук

Для Голливуда середины прошлого века рост Одри был в диковинку. Тогдашние актрисы должны были быть в идеале среднего размера, чтобы на их фоне ни один, даже самый миниатюрный актер, не выглядел жалко. Только гранд-дамы, такие как Кэтрин Хепберн, могли щеголять на экранах во всем величие своих сантиметров. Одри, однофамилица легендарной звезды 40-х годов американского кинематографа, обладала ростом в 170 см, а потому предпочитала минимальный каблук. Сандалии на танкетке - максимум, который могла себе позволить актриса.

Как повторить образ в стиле Одри Хепберн pinterest

Одри Хепберн обладала, пожалуй, самой правильной, аристократичной, идеальной внешностью за все время развития кинематографа. Даже сейчас во всем разнообразии типажей сложно найти девушку, которая могла бы похвастать такой красотой. Яркие черты лица, достаточно высокая, но хрупкая фигура, отсутствие сексапильных “округлостей” - Одри никогда не была одной из множества. Она такая единственная, неповторимая. Ее стиль - пример всем девушкам, которые стесняются своих “плоских” фигур, как можно превратить недостатки фигуры в самые яркие достоинства.

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