Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Модный карантин: Домашние образы в условиях самоизоляции

Комментариев: 0
Как фэшн-блогеры умудряются выглядеть стильно при “домашнем аресте”.
Домашние образы для модного карантина
Домашние образы для модного карантина
Pinterest

Готовы поспорить, что вы сейчас читаете эту статью, лежа в кровати, довольствуясь комфортом любимой растянутой фланелевой пижамы. Или, возможно, вы выбираете огромные футболки бойфренда, но мы сомневаемся, что они похожи на трендовые изделия от Vetements. В любом случае ваш домашний лук явно оставляет желать лучшего. Существуют же девушки, которые даже в условиях самоизоляции не забывают о том, что они в первую очередь - красавицы и умницы. Всегда и везде готовые блеснуть не только интеллектом, но и невероятным внешним видом. Ivona предлагает брать пример с наших звездных умниц, которые и в период карантина умудряются творить из простой домашней одежды настоящие фэшн-образы. И не стоит отнекиваться, доказывая, что их прекрасный внешний вид - заслуга нескончаемого счета трастового фонда. Даже если у вас нет богатых спонсоров, повторить образы фэшн-блогеров очень легко.  

Читай также: Не теряем времени: ТОП-7 вещей, которые можно купить со скидкой

Уверены, что вы частенько позволяете себе ходить по дому в стареньких джинсах. Карантин - время экономии, поэтому почему бы не приобрести новые модные джинсы в интернет-магазинах, которые станут вашим новым модным home-спасением? Дополните деним актуальным вязаным топом на одно плечо простого чистого оттенка и тонкими украшениями. Стильный домашний аутфит за минимальные средства готов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 year ago 😳 That hair though...👆🏽

Публикация от EMELIE (@emitaz)

Ничто так не поднимает настроение, как осознание своей привлекательности. Белый оттенок - цвет нежности, женственности и уверенности в себе. Почему бы не позволить себе хотя бы один день в неделю наряжаться по последнему писку моды? Светлая футболка-оверсайз и актуальные укороченные джинсы прямого кроя с высокой талией. Конечно, лук не был бы настолько шикарным, если бы не актуальные “мягкие” мюли на каблуке-рюмочке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Just casually hanging here 🕊

Публикация от Lena Terlutter (@lenaterlutter)

Пожалуй, такого вязаного образа вы еще даже и не видели. Фэшн-блогер Даниелла Бернс предлагает дома носить молочного оттенка лук, в котором ключевую роль играют уют и сексуальность - в непривычной комбинации. Шорты с высокой талией и мягкий джемпер в необычный узор - то, что нужно, если вы не планируете в ближайшее время покидать пределы своей квартиры. 

Читай также: Неуловимая красота: ТОП-9 стильных и не совсем нарядов Умы Турман

Для девушек, которые даже на карантине не забывают о своей приверженности стилю спорт-шик, у нас есть отличный модный аутфит. Спортивные штаны на резинке вы можете носить только в пределах домашней эстетике, а вот модный небесно-голубой свитшот с забавным принтом пригодится вам и после завершения периода самоизоляции. 

Топ-модель и “ангел” Victoria’s Secret Эльза Хоск предпочитает сексуальность даже тогда, когда ее никто не видит. Кружевная атласная комбинация - идеальный выбор для “горячих” ночей, которую с утра легко превратить в повседневный комфортный лук. Так, к кокетливой вещице стоит добавить всего лишь вязаный кардиган - просто и невероятно соблазнительно. Ничего другого от одной из самых горячих девушек современности мы и не могли ожидать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slow rainy days🤍

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Читай также: Розовый фламинго: С чем миксовать любимый цвет модниц

Леони Ханне - на данный момент занимает место в пятерке самых модных инфлюенсеров Инстаграм-сообщества. Немка знает, как выделяться среди гостей Недель моды, но также понимает, как нужно создавать идеальные домашние образы. Пижама может быть и красивой, и сексуальной. Для этого нужно всего лишь снабдить ее соблазнительным силуэтом и невероятно актуальным перьевым декором. 

И, наконец, наш любимый образ - для девушек, которым на карантине отчаянно не хватает праздника. Белоснежное платье с сексуальным декольте - выбор не на каждый день, а лишь для тех случаев, когда вам хочется убедиться, что вы не растеряли своей привлекательности. Иногда нужно напоминать самой себе, насколько вы красивы - мысли о тщеславии отбросьте в самый дальний ящик. 

Трикотажные костюмы, пижамные комплекты, сексуальное белье, уютные свитера и даже вечернее платье - мода придумана для того, чтобы демонстрировать свою индивидуальность. Если ваша душа требует праздника, то организовать его можно легко даже в условиях карантина. Не для других, а только для себя. Не обязательно запускать трансляцию в Инстаграм или собирать друзей, вооруженных респираторами. Просто налейте в высокий бокал любимый коктейль, наденьте самое красивое вечернее платье, сделайте макияж и прическу, и поймите, что вы можете быть привлекательной в любых условиях жизни. 

Раннее мы писали о том, как фасоны платьев подойдут девушкам миниатюрного роста.  

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: карантин, пижамный образ, модные блогеры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь