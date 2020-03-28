Модный карантин: Домашние образы в условиях самоизоляции

Как фэшн-блогеры умудряются выглядеть стильно при “домашнем аресте”.

Готовы поспорить, что вы сейчас читаете эту статью, лежа в кровати, довольствуясь комфортом любимой растянутой фланелевой пижамы. Или, возможно, вы выбираете огромные футболки бойфренда, но мы сомневаемся, что они похожи на трендовые изделия от Vetements. В любом случае ваш домашний лук явно оставляет желать лучшего. Существуют же девушки, которые даже в условиях самоизоляции не забывают о том, что они в первую очередь - красавицы и умницы. Всегда и везде готовые блеснуть не только интеллектом, но и невероятным внешним видом. Ivona предлагает брать пример с наших звездных умниц, которые и в период карантина умудряются творить из простой домашней одежды настоящие фэшн-образы. И не стоит отнекиваться, доказывая, что их прекрасный внешний вид - заслуга нескончаемого счета трастового фонда. Даже если у вас нет богатых спонсоров, повторить образы фэшн-блогеров очень легко.

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Уверены, что вы частенько позволяете себе ходить по дому в стареньких джинсах. Карантин - время экономии, поэтому почему бы не приобрести новые модные джинсы в интернет-магазинах, которые станут вашим новым модным home-спасением? Дополните деним актуальным вязаным топом на одно плечо простого чистого оттенка и тонкими украшениями. Стильный домашний аутфит за минимальные средства готов.

Ничто так не поднимает настроение, как осознание своей привлекательности. Белый оттенок - цвет нежности, женственности и уверенности в себе. Почему бы не позволить себе хотя бы один день в неделю наряжаться по последнему писку моды? Светлая футболка-оверсайз и актуальные укороченные джинсы прямого кроя с высокой талией. Конечно, лук не был бы настолько шикарным, если бы не актуальные “мягкие” мюли на каблуке-рюмочке.

Пожалуй, такого вязаного образа вы еще даже и не видели. Фэшн-блогер Даниелла Бернс предлагает дома носить молочного оттенка лук, в котором ключевую роль играют уют и сексуальность - в непривычной комбинации. Шорты с высокой талией и мягкий джемпер в необычный узор - то, что нужно, если вы не планируете в ближайшее время покидать пределы своей квартиры.

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Для девушек, которые даже на карантине не забывают о своей приверженности стилю спорт-шик, у нас есть отличный модный аутфит. Спортивные штаны на резинке вы можете носить только в пределах домашней эстетике, а вот модный небесно-голубой свитшот с забавным принтом пригодится вам и после завершения периода самоизоляции.

Топ-модель и “ангел” Victoria’s Secret Эльза Хоск предпочитает сексуальность даже тогда, когда ее никто не видит. Кружевная атласная комбинация - идеальный выбор для “горячих” ночей, которую с утра легко превратить в повседневный комфортный лук. Так, к кокетливой вещице стоит добавить всего лишь вязаный кардиган - просто и невероятно соблазнительно. Ничего другого от одной из самых горячих девушек современности мы и не могли ожидать.

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Леони Ханне - на данный момент занимает место в пятерке самых модных инфлюенсеров Инстаграм-сообщества. Немка знает, как выделяться среди гостей Недель моды, но также понимает, как нужно создавать идеальные домашние образы. Пижама может быть и красивой, и сексуальной. Для этого нужно всего лишь снабдить ее соблазнительным силуэтом и невероятно актуальным перьевым декором.

И, наконец, наш любимый образ - для девушек, которым на карантине отчаянно не хватает праздника. Белоснежное платье с сексуальным декольте - выбор не на каждый день, а лишь для тех случаев, когда вам хочется убедиться, что вы не растеряли своей привлекательности. Иногда нужно напоминать самой себе, насколько вы красивы - мысли о тщеславии отбросьте в самый дальний ящик.

Трикотажные костюмы, пижамные комплекты, сексуальное белье, уютные свитера и даже вечернее платье - мода придумана для того, чтобы демонстрировать свою индивидуальность. Если ваша душа требует праздника, то организовать его можно легко даже в условиях карантина. Не для других, а только для себя. Не обязательно запускать трансляцию в Инстаграм или собирать друзей, вооруженных респираторами. Просто налейте в высокий бокал любимый коктейль, наденьте самое красивое вечернее платье, сделайте макияж и прическу, и поймите, что вы можете быть привлекательной в любых условиях жизни.

Раннее мы писали о том, как фасоны платьев подойдут девушкам миниатюрного роста.

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