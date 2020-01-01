Деним-тренд: ТОП-6 самых модных джинсов весенне-летнего сезона 2020

Варианты, чем заменить любимые “скинни”.

Летом джинсы - такая же обязательная и нужная вещь, как респиратор в условиях пандемии коронавируса. Эту деталь гардероба обычно мы выбираем бездумно, руководствуясь только собственными представлениями о стиле, а не модными тенденциями. Но, если вы желаете всегда выглядеть круто, то нельзя выпускать из виду такую важную часть персонального имиджа. Джинсы должны быть не только удобными и сексуальными, но и обязательно модными, демонстрирующими, что даже такую обыденную часть своего стиля вы умеете наделить фэшн-характеристиками. Конечно, большинство женщин приобретают деним в любимых магазинах масс-маркета, но именно здесь и кроется главный подвох. Если сейчас вы приметесь изучать ассортимент известных демократичных брендов, то поймете, что многие идут на поводу не у фэшн-правил, а пожеланий своих покупателей. Пусть вас не смущает огромное количество “скинни”, рваных джинсов - это всего лишь блажь, а не модный закон. Ivona представляет ТОП-6 моделей брюк из денима, которые действительно актуальны в весенне-летнем сезоне 2020.

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Клеш

Благодаря не безызвестному бренду Celine и его идейному вдохновителю и креативному директору Эди Слиману в моду снова вернулся клеш из 70-х. Очень стильная, аристократичная и дерзкая модель, которую уже вовсю носят Виктория Бекхэм, Тейлор Свифт и Белла Хадид - главные современные модницы. Силуэт известен также своей потрясающей возможностью делать его носительницу стройнее, а ее ноги длиннее - двойное удовольствие.

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Прямые

Классика, которая останется с нами даже в самые темные времена, под которыми мы имеем в виду современную эпоху, всеми силами стремящуюся поражать и шокировать. Прямые джинсы - самый простой и лаконичный способ выглядеть стильно при минимуме приложенных усилий. Модель базовая, но также и универсальная - даже спустя несколько сезонов вы сможете воспользоваться ее беспрекословными преимуществами.

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Баллоны

На лето 2020 джинсы-баллоны - самый оригинальный и интересный способ продемонстрировать свое фэшн-превосходство. Именно этот фасон будет лучше всего смотреться с модными кроп-топами, бельевыми бра и блузами в викторианской стилистике. Сочетайте их с актуальными кроссовками для бега, стильными панамами и, конечно, каблуками-рюмочками.

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С защипами

Достаточно коварная модель, о которой лучше сразу узнать всю подноготную, прежде чем ее примерять. Дело все в том, что джинсы с защипами скроены таким образом, что визуально они слегка увеличивают бедра. Если вы являетесь обладательницей фигуры “груши”, то лучше воздержаться от такого приобретения, а вот все остальные могут с легкостью щеголять в модных брюках из денима. Комбинировать их можно в абсолютно любой стилистике, но не забывайте, что с каблуками джинсы с защипами смотрятся наиболее эффектно.

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Укороченные

Любимые укороченные джинсы, которые летом 2020 могут быть как прямыми, так и расклешенными. Если вы спросите персонально наше мнение, то мы ответим, что клеш все-таки смотрится более интересно. Необработанный, рваный край - еще одно преимущество стильного тренда. Но будьте осторожны, с подобным “фэшн-игроком” нужно комбинировать только правильную обувь. Босоножки на длинных ремешках или грубые ботинки - третьего на дано.

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Палаццо

Увлеченность широченными палаццо достигло того пика, что даже классические джинсы строчат по образу и подобию брюк-фаворитов. Мы только рады этому, ведь именно в скульптурном крое объемных джинсов кроется вся загадочность этого фасона. Строгие, четкие линии наилучшим образом подчеркивает деним, а потому мы бы рекомендовали приобрести палаццо в первую очередь.

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Даже в магазин за продуктами первой необходимости нужно идти так, будто вы собрались на самое крутое светское мероприятие года. Ведь не важно, куда именно вы направляетесь. Важно, то, насколько роскошной вы себя ощущаете. Настоящая женщина никогда не должна забывать о чувстве собственного достоинства: растянутые тренировочные штанишки точно не укрепят вашу самооценку. Логично предположить, что за шампанским в магазин вы не станете выходить в вечернем платье, но вот модные, стильные джинсы - обязательный элемент кэжуального лука. Выбирайте тот фасон, что раскроет вашу индивидуальность и удовлетворит желания, ведь именно для этого и была придумана фэшн-индустрия.

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