Испанская мечта: ТОП-9 самых "горячих” образов Пенелопы Крус

Эта актриса возвела “вечернюю моду” в абсолютно новый ранг.

Испанские женщины всегда считались одними из самых красивых среди всех возможных рас и национальностей. В них есть не только пылкость, жгучесть и страстность, но и явная загадочность, мистичность карих глаз и дерзкой улыбки. Они напористые, храбрые и невероятно притягательные. В силу своего характера, а также некой внутренней неуверенности в себе Пенелопа Крус едва ли вписывается в заявленные стандарты. Но эта красавица и вовсе не попадает ни под какие типажи и модели поведения. Она милая, скромная, неразговорчивая, но невероятно талантливая - в этом и заключается ее главное преимущество. Любимица и муза Педро Альмодовара, одна из наиболее сексуальных женщин Голливуда и беспрекословная фаворитка мужчин всей планеты. 28-го апреля Пенелопе Крус исполняется 46 лет, хотя поверить в это очень сложно. По случаю Ivona вспоминает самые роскошные вечерние выходы актрисы, ведь красная дорожка - то место, где Крус всякий раз доказывает свое превосходство.

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Пенелопа Крус обожает примерять чувственные наряды, которые так здорово подчеркивают ее страстную натуру. Что еще как не кружево может акцентировать внимание на жгучей внешности актрисы? Особенно если это драматичный черный ажур. В личной жизни Пенелопы все спокойно, но добавить театральности в луки она никогда не отказывается. Платье от Ralph&Russo с драматичным шлейфом, смелым декольте и обнаженными плечами - ода викторианской моде.

Лучшие вечерние наряды Пенелопы Крус Pinterest

И снова черный атлас, скульптурные формы, жемчуг и непроходящая классика - Пенелопа Крус уважает старых мастеров, таких как бренд Chanel. Ей к лицу образы, которые отличаются не диковинными украшениями и силуэтами, а традиционализмом и, чего греха таить, нарочитой сексуальностью.

Лучшие вечерние наряды Пенелопы Крус Pinterest

Впрочем, иногда испанка предпочитает выходить из зоны комфорта, примеряя образы в стиле ар-деко. Облегающий фасон, перья, чередующиеся слоями кристаллов, лаконичные оттенки - Пенелопа Крус знает, как правильно показать свою природную красоту, при этом не переиграв с декором.

Лучшие вечерние наряды Пенелопы Крус Pinterest

Если проанализировать вечерние образы Пенелопы Крус, то можно заметить несколько часто повторяющихся черт ее стиля. Актриса обожает: а) платья фасона “принцесса”, б) роскошные перья, в) лишь намек на обнаженность. Все это объединяется в ее белоснежном образе от Chanel, которые удачно подчеркивает ее жгучую и таинственную красоту.

Лучшие вечерние наряды Пенелопы Крус Pinterest

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Впрочем, порой стилисты актрисы предпочитают показывать свою подопечную под несколько другим “соусом”. Нежность, романтичность и изящность - не те черты, на которые предпочитает делать ставку Пенелопа Крус. В образе от Giambattista Valli актриса похожа на сказочную героиню, а не привычную страстную красотку.

Лучшие вечерние наряды Пенелопы Крус Pinterest

Ralph&Russo - однозначно один из самых любимых брендов Пенелопы Крус. Все потому, что именно их четко выверенные, рафинированные формы наилучшим образом подчеркивают естественную красоту актрисы. На одной из красных дорожек она появилась в чудесном пышном платье фиолетового оттенка, украшенном флористическим принтом. И хотя это был достаточно неожиданный лук для испанки, но он остается одним из самых удачных в ее карьере.

Лучшие вечерние наряды Пенелопы Крус Pinterest

Еще одним брендом-фаворитом Пенелопы Крус является детище итальянки Донателлы Версаче. Обе женщины отличаются бурным темпераментом и горячей кровью, а потому с легкостью смогли найти общий язык. В 2007 году на “Оскаре” Пенелопа появилась в роскошном платье с юбкой из перьев оттенка “пыльная роза” - настоящая ода элегантности и женственности.

Лучшие вечерние наряды Пенелопы Крус Pinterest

Вещи с лейблом Versace в последнее время все чаще появляются в гардеробе актрисы - с возрастом ее наряды становятся все проще, а крой более четким, что отлично вписывается в эстетику бренда. Достаточно лаконичное платье сапфирового оттенка со сложным шлейфом как нельзя лучше подчеркнуло отлично сохранившуюся фигуру актрисы.

Лучшие вечерние наряды Пенелопы Крус Pinterest

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Вы ведь помните, кто именно сыграл Донателлу Версаче в сериале “Американская история преступлений”? Именно - Пенелопа Крус, поэтому не сложно догадаться, какой именно дизайнер является ее фаворитом. Белое платье облегающего кроя с минимумом декора в виде збруи и с высоким разрезом - беспроигрышная классика на все времена.

Лучшие вечерние наряды Пенелопы Крус Pinterest

Пенелопа Крус очень редко попадает в антирейтинги, чаще поражая своими вечерними луками, чем шокируя поклонников и общественность. Дело в том, что за время своей активной карьерной работы она сумела определить стиль, который ей к лицу, и до сих пор четко придерживается его. Chanel, Versace, Palph&Russo - актриса выбирает бренды, известные своими по-настоящему роскошными нарядами. Блеск, перья, скульптурный крой, лаконичные оттенки - для того, чтобы быть королевой Пенелопе Крус достаточно лишь подчеркнуть естественную красоту. Она никогда не пытается казаться той, кем не является, а лишь акцентирует внимание на своих врожденных достоинствах внешности и фигуры.

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