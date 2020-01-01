Мелкий штрих: Как носить шорты летом 2020

Актуальные модели и самые стильные сочетания.

Всем уже жутко надоело сидеть дома, довольствуясь пижамными комплектами и сексуальным бельем. Даже не слишком страстные фэшионисты чувствуют недостаток эстетической самопрезентации. Что уж говорить о тех, кто жить не может без стильных нарядов и возможности всеми способами утереть нос своим менее модным подругам? И хотя коронавирус продолжает вставлять в наши планы и замыслы палки в колеса, кажется, что окончание “домашнего ареста” уже совсем не за горами. Подготовка к лету идет полным ходом - и мы говорим не только о пополнении содержимого платяных шкафов. Главный тренд весенне-летнего сезона 2020 - микро-шорты. Как вы понимаете, работу над красотой ног нужно начинать немедленно. Но одними стройными формами вы не сможете заполучить звание главной модницы. Для этого придется еще и продумать стильные комплекты с самыми модными шортами 2020 года. Максимально короткие, буквально не оставляющие пространства для воображения, смелые и нескромные - Ivona рассказывает, с чем носить важнейший микро-тренд.

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Микро-шорты - очень темный предмет, который многим соотечественницам может показаться и чересчур вульгарным, и слишком прямолинейном. Но в нем нет абсолютно ничего пошлого. Chanel, Hermes, Courreges, Givenchy - множество брендов решило вывести на подиумы моделей, облаченных в минимальное количество ткани. Ключевое условие их использования - объемный верх и в качестве гармонирующего акцента - слегка массивная обувь.

Самые модные шорты весенне-летнего сезона 2020 Pinterest

Что может быть проще и понятнее, чем классическое школьное правило дресс-кода - белый верх, черный низ. Вот только тот лук, который мы предлагаем примерить стройным модницам летом 2020 выходит далеко за рамки стиля прилежных учениц. Минималистические шорты позволяют не только продемонстрировать длину ног, но и подчеркнуть вашу смелость. Не стесняйтесь носить подобные луки в комплекте с черными колготками - такой микс давно перестал быть запретным.

Самые модные шорты весенне-летнего сезона 2020 Pinterest

Впрочем, если вы не успеете привести в порядок ваши ножки к началу летнего сезона 2020, то не стоит отчаиваться. Слегка удлиненная версия шортов (все с той же обязательной высокой талией) позволит вам сохранить лицо. Блуза с ярким орнаментальным рисунком, черный пиджак в маскулинном стиле и высокие сапоги - вариант для любительниц 70-х, которым надоело ходить исключительно в джинсах-клеш.

Самые модные шорты весенне-летнего сезона 2020 Pinterest

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Шорты с завышенной талией и рядом крупных пуговиц - образцовая модель, которая обязательно должна появиться в вашем летнем гардеробе 2020. Вне зависимости от того, какой по оттенку вы выбираете низ, верх должен быть привлекающим внимание - акцентным. Атласная рубашка в восточный принт - один из таких основополагающих моментов. Не забывайте, что хотя носить микро-шорты можно хоть с каблуками, а хоть и с сандалиями, все-таки с высокими сапогами они выглядят круче всего.

Самые модные шорты весенне-летнего сезона 2020 Pinterest

Хотите поразить всех соседей и жителей вашего района невероятно стильным образом? Хотите, чтобы у мужчин буквально поотваливались челюсти? Носите кожаные яркие микро-шорты с объемным вязаным свитером - весенняя погода пока еще позволяет подобные вольности. Если не побоитесь сделать хотя бы несколько шагов в таком провокационном образе, то мы останемся спокойны и за вашу самооценку, и за смелость.

Самые модные шорты весенне-летнего сезона 2020 Pinterest

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Черный монохром перестал считаться универсальной фэшн-униформой, поэтому модницы старательно пытаются дополнить его яркими и чистыми красками. Белый - самый простой способ внести в тотал-лук капельку бодрости и современности. Ультракороткие джинсовые шорты с необработанным краем - наш персональный фаворит, с которым даже намек на ковбойский стиль выглядит эффектно и рафинированно.

Самые модные шорты весенне-летнего сезона 2020 Pinterest

Только что вы получили невероятную мотивацию, наконец перестать забивать свой желудок всяческой “карантинной” ерундой, и начать работать над собой. Поверьте, ничто так здорово не помогает от депрессии, как спорт, каждодневные тренировки и осознание собственного могущества. Для того, чтобы осмелиться примерить один из главных трендов летнего сезона 2020, вам нужны красивые и худые ноги. Здесь уж не удастся спрятаться за оверсайзом или “маскирующими” деталями. Микро-шорты требуют правдивости, абсолютной честности. Поэтому, лето как раз и покажет, что во время карантина тортики и пиццу ел, а кто добросовестно работал над своим телом.

Раннее мы писали о том, с чем нужно комбинировать розовый оттенок летом 2020.

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