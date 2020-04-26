День рождения Мелании Трамп: секреты стиля первой леди США

Сегодня супруге американского президента исполнилось 50 лет.

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Мелания Трамп — первая леди США с безупречным вкусом. Именно она - пример элегантности и женственности для многих женщин мира. Cегодня, 26 апреля, она празднует 50-летия. В честь этого Ivona рассказывает о секретах стиля президентской жены.

Мелания нашла свой стиль и умело экспериментирует, не выходя за его рамки. В последние годы ее по праву называют мировой иконой стиля. Каждый её выход отслеживается, анализируется и вызывает небывалый интерес у публики. Сама Мелания уверена, что не существует руководства, как стать идеальной первой леди. Это опыт, основанный на пробах и ошибках.

Прическа и макияж

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В макияже и прическе – первая леди США последовательна и не любит сюрпризов. Гладко уложенные волосы, короткие локоны у лица, мягкие, струящиеся формы и только натуральные оттенки. Отмечу, что Мелания никогда не экспериментирует с прической.

Игра с мужским стилем

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Мелания, как обладатель абсолютно женственных, красивых форм – знает, как их подчеркнуть. Именно мужской костюм на красивом женственном теле делает его ещё более женственным и ещё более элегантным. Чаще всего на официальных встречах она надевает мужские брючные костюмы блейзеры или двубортные блейзеры.

Особый фасон платьев

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Практически всё платья первой леди имеют одинаковый фасон. Это облегающий топ, без рукавов с круглым вырезом под горло и слегка или сильно расклешенная юбка. Обратите внимание, что длина платьев непременно – миди. Ещё один из любимых и часто встречаемых фасонов Милании это cape-dress. Такое платье отличается необычной формой рукавов и походит на кейп.

Пальто

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При выборе пальто, первая леди предпочитает тонкие ткани из мягкой шерсти или кашемира. Такой стилистический прием выгодно подчеркивает женственность её фигуры даже в холодное время года. Цвета пальто традиционные для миссис Трамп – беж, белый или оттенки фуксии.

Аксессуары

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Мелания никогда не носит бижутерию. И это также определённое заявление. Многие стилисты, называют её наряды пресными и скучными, но с точки зрения имиджа это очень правильный прием, так как максимально лаконичный образ и отсутствие лишних деталей не дает поводов для лишних обсуждений.

Туфли-лодочки

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Эксперименты с обувью также – табу! Ее обувь – это либо классические остроносые балетки, либо лодочки на шпильке. Наверное, никто и ничто не заставит Меланию Трамп отказаться от любимых шпилек, даже наводнение в Техасе. Тогда, Президентская пара прибыла на место наводнения, чтобы оценить масштабы бедствия и в этой ситуации, по мнению многих, элегантные лодочки первой леди были неуместны. Но перед ней стоял выбор пожертвовать одним из ключевых элементов её стиля или подстроиться под ситуацию.

Ранее мы рассказывали, как носить классические вещи в стиле Иванки Трамп.

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