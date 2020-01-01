Неудобный микс: ТОП-5 сочетаний в одежде, о которых нужно забыть

Как не нужно одеваться, если вы хотите выглядеть красиво, стильно и эффектно.

Многие женщины подсматривают идеи стильных образов у любимых блогеров, актрис, певиц и прочих медийных личностей. Вот только не всегда то, что к лицу стройным моделям будет смотреться также эффектно на нас - простых девушках. Для того, чтобы выглядеть всегда красиво, необходимо четко понимать, от каких именно модных экспериментов нужно отказаться. Ivona составила список из ТОП-5 комбинаций, надев которые вы рискуете либо испоганить свою фигуру, либо показаться антистильной простушкой. Согласитесь, ни то ни другое не хотелось бы услышать в свою сторону или испытать на себе, поэтому лучше всего избегать тех миксов, которые потенциально могут испортить общее впечатление от вашего имиджа.

Читай также: Стиль топ-моделей: ТОП-5 фэшн-приемов модницы Джиджи Хадид

Несколько облегающий вещей

Старый и невероятно устаревший трюк, который был в почете еще в те далекие времена, когда накаченные ботоксом губы считались верхом эстетической привлекательности. Естественность правит бал в бьюти-индустрии, а легкая расслабленность - в модной. Для того, чтобы выглядеть стройно не обязательно надевать скинни, облегающий топ и утягивающий корсет поверх - так вы лишь продемонстрируете свою фэшн-безграмотность и отсутствие хорошего вкуса. Свободный верх и обтягивающий низ (возможно наоборот) - именно эта простая формула сохранит за вами статус модной богини.

Сочетания, которые вредят фигуре и хорошему вкусу Pinterest

Больше одного “оверсайза”

Также неуместно бездумно надевать несколько объемных вещей за раз. Возможно, девушкам кажется, что так они смогут скрыть недостатки фигуры, но поступая таким образом, они лишь подчеркивают грузность своей фигуры. Формула хорошего вкуса остается такой же, как и в предыдущем абзаце - именно так нас учат главные мировые стилисты. Запомните, что уместнее всего оверсайз смотрится именно в виде верхней одежды - ножки лучше демонстрировать неприкрытыми и прекрасными.

Сочетания, которые вредят фигуре и хорошему вкусу Pinterest

Читай также: Неоромантизм: Самый красивое направление весенне-летнего сезона 2020

Вещи и обувь по колено

Ошибка, которую совершают многие девушки - комбинация обуви и низа по колено. Например, юбка и сапоги средней длины, которые будто “подытожены” друг под друга вместе будут смотреться не только невыносимо старомодно, но еще и очень невыгодно для фигуры. Даже девушка с самыми длинными ногами будет казаться низкорослой пышкой - настолько велика цена фэшн-ошибки. Сейчас в тренде миди-длина в паре с обувью. Которая перекрывается низом - комбинация и выглядит круто, и красит вашу фигуру.

Сочетания, которые вредят фигуре и хорошему вкусу Pinterest

Сумка и обувь в тон

Действительно, когда-то считалось, что сумка и обувь должны быть подобраны тон в тон, но с тех пор правила изменились до неузнаваемости. Сейчас, если вы рискнете появиться на публике в подобном образе, на вас скорее повесят ярлык простушки, чем собранной и разумной девушки. Конечно, из любого правила есть исключения. Так, если вы задумали создать монохромный образ, то вы априори работаете в рамках одной гаммы. Но даже тогда обувь и сумка должны разниться хотя бы в пределах одного-двух тонов.

Сочетания, которые вредят фигуре и хорошему вкусу Pinterest

Читай также: Модные сочетания лета 2020: Как одеваться в будущем сезоне

Кроп-топ и штаны с низкой посадкой

Если вам не дают покои лавры Эмили Ратаковски (уверены, все понят, что именно это сочетание является одним из ее самых любимых), то прежде всего убедитесь, что выглядите вы ничуть не хуже. Если на талии или животе у вас есть хотя бы небольшой намек на жир, подобное сочетание сразу сделает вашу фигуру гротескной и вызывающей. Кроп-топы принято носить с высокой посадкой и тому есть разумное объяснение. Не стоит придумывать велосипед, если он давным-давно уже был создан.

Сочетания, которые вредят фигуре и хорошему вкусу Pinterest

Всего лишь пять простых модных правил помогут вам всегда выглядеть уместно - стройно и элегантно. Это абсолютно универсальные советы, которые не устареют даже спустя несколько десятилетий. В основе их лежат не мгновенные тенденции, а правила хорошего вкуса и правильного подбора вещей, которые никогда не прибавят вам лишних килограмм или сантиметров. Любая девушка мечтает о том, чтобы смотреться чуть стройнее, чем есть на самом деле, но даже не задумывается, что чаще всего именно ее стилистическая неграмотность оказывается виновной во всех фэшн-провалах.

Раннее мы писали о том, без каких ТОП-7 трендов невозможен ваш летний гардероб 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram