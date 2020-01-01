Обязательный набор: Без каких трендов лето 2020 для вас не начнется

Самые стильные вещи, которые вы обязательно должны научиться носить.

Для того, чтобы всегда выглядеть круто недостаточно покупать самые дорогие вещи, обвешиваться ювелирными украшениями и делать вид, что именно вы устанавливаете фэшн-правила. Модная индустрия достаточно категорична - она не выносит своенравия и попыток показаться лучше, чем вы есть на самом деле. Единственная возможность всегда и везде выглядеть уместно - научиться понимать фэшн-правила так, будто они были написаны специально для вас. На лето 2020 дизайнеры предлагают для нас множество крутых трендов, но рекомендовать использовать все, мы бы вам критически не рекомендовали. Именно поэтому Ivona решила выбрать ТОП-7 тенденций, которые подойдут девушке с любой фигурой - универсальные идеи для удачного стритстайл-лука.

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Пастельного оттенка костюм

Брючный костюм - универсальная и абсолютно необходимая вещь в гардеробе любой женщины. На лето 2020 мы бы посоветовали вам купить комплект “освежающего” оттенка. Таким, например, может быть один из многочисленных трендовых пастельных тонов. Фиалковый, бледно-зеленый или нежно-розовый - выбирайте тот, что подходит под ваш цветотип, а также не забывайте, что сочетать деловые вещи лучше всего с элементами спортшика.

ТОП-7 трендов летнего сезона 2020 Pinterest

Рукава-фонарики

Викторианская напыщенность, элегантность вельмож и аристократическая эстетика - неоромантизм врывается в нашу жизнь с энергией, неизвестной даже унисексу. Среди таких элементов нежной и трагичной эстетики как шнуровка, корсеты, акцентированные воротники выгодно выделяются рукава-фонарики. Именно они в виде топа с оголенными плечами или мини-платья яркого оттенка смогут подарить вам ощущение путешествия на машине времени во времена прекрасных дам и господ.

ТОП-7 трендов летнего сезона 2020 Pinterest

Джинсовая юбка

Стиль 1970-х хоть несколько и поутих, но его отголоски все же встречаются среди трендов летнего сезона 2020. В качестве вдохновения рекомендуем изучать гардероб феминистки и красотки Глории Стайнем - именно она считалась одной из икон стиля богемного шика. В качество ключевого элемента “бохо” предлагаем присмотреться к мини-юбкам из денима. Необработанный край, невероятно смелая длина, техника пэчворк - джинсовая юбка летом 2020 должна быть яркой и максимально бросающейся в глаза.

ТОП-7 трендов летнего сезона 2020 Pinterest

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Брюки-палаццо

Невероятно широкие брючины, которые помогают выгодно подчеркивать длину ног и не менее выгодно скрывать лишние сантиметры на бедрах - главный фасон летнего сезона 2020. В паре с простой белой рубашкой, завязанной под грудью, они превращаются в деталь кэжуального лука, а пиджак в тон штанам станет заключительным элементом романтического и элегантного делового образа.

ТОП-7 трендов летнего сезона 2020 Pinterest

Кроссовки для бега

Именно такие кроссовки справедливо считаются самыми модными летом 2020. Забудьте об “уродливых” моделях, сосредоточив свое внимание на выборе идеальной обуви для бега. Как определить самые трендовые кроссовки? Очень просто. Вам нужно всего лишь выбирать те модели, которые вы с легкостью могли бы надеть на утреннюю пробежку или в спортзал. Никакого шика и напыщенность, а лишь комфорт и универсальность.

ТОП-7 трендов летнего сезона 2020 Pinterest

Босоножки на длинных ремешках

Конечно, многим уже несколько подташнивает от постоянного упоминания босоножек на длинных ремешках, но что мы можем поделать, если именно эта пара является самой желанной на лето 2020? Если вы не готовы подвязывать ленточками широкие брюки, то никто не ограничивает вас в выдумывании прочих актуальных миксов. В любом случае подобная обувь всегда будет привносить в ваш лук нужную долю элегантности и трогательности.

ТОП-7 трендов летнего сезона 2020 Pinterest

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Очки футуристической формы

Дизайнеры особенно любят играться с солнцезащитными очками - вот где они просто не могут сдерживать всю свою фантазию. На длинных и массивных цепочках, разнообразных форм (чем больше углов, тем лучше), а также классические “авиаторы”. Выбирайте пару модных солнцезащитных очков обязательно с учетом особенностей строения вашего лица - только так вы сможете всегда выглядеть эффектно.

ТОП-7 трендов летнего сезона 2020 Pinterest

На самом деле для того, чтобы одеваться всегда шикарно, не обязательно приобретать исключительно брендовые вещи, ведь даже в масс-маркете можно найти тренды, которые будут и отвечать запросам фэшн-тенденций, и возможностям вашего кошелька. Мы собрали для вас ТОП-7 главных летних тенденций 2020 - только самые универсальные и уникальные. Все прочие микро-тренды вы можете подбирать по своему вкусу - дополнять обязательный набор вещей можно прочими деталями с легкостью заправского стилиста.

Раннее мы писали о том, как стиль Джиджи Хадид влияет на развитие модной индустрии.

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