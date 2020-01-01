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Модные сочетания лета 2020: Как одеваться в будущем сезоне

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Самые стильные комбинации, которые заслужат для вас звание трендовой фэшионисты.
Самые модные сочетания лета 2020
Самые модные сочетания лета 2020
pinterest

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Мода - это искусство преображения, а для идеального владения им нужны всего лишь врожденное чувство стиля и эстетическое развитие. Впрочем, если природа не наделила вас задатками Анны Винтур или Дианы Вриланд, всегда есть возможность “подтянуть” свое фэшн-образование. Главное - научиться понимать моду, видеть ее глазами инсайдеров. Лето 2020 уже ждет наших стильных и фантастически смелых комбинаций - нам придется отработать недостаток выходов за весенний период. Именно поэтому предлагаем уже сейчас придумывать ключевые луки для наступающего сезона. Если в модной грамоте вы пока пасете задних, на помощь всегда придет Ivona, которая и покажет самые актуальные летние сочетания, и расскажет, как добиться ошеломительного эффекта.   

  • Пышные рукава и цвет 

Викторианская эпоха, неоромантизм призывают нас к поступательным смелым действиям. Рукава-фонарики, акцентированный воротник и буйство красок - именно так могли бы одеваться героини “Маленьких женщин”, если бы у них было чуть больше средств. Мы же предлагаем вам вдохновляться образами королевы Виктории и ее фрейлин. Жаккард, тюль, бархат, яркие, сочные оттенки и гигантские рукава - только так вы сможете “приручить” одно из самых трендовых сочетаний летнего сезона 2020. 

Самые модные сочетания лета 2020
Самые модные сочетания лета 2020
pinterest

  • Костюм и кроссовки 

Эмили Ратаковски и Джиджи Хадид - вот на кого вам стоит равняться, если хотите в предстоящем сезоне выглядеть как звезда стритстайл-хроник. Первая предпочитает носить брючные костюмы даже на обыденной прогулке со своей собакой, а вторая обожает миксовать классические комплекты со спортивными деталями. Заниженная посадка или кроп-топ - какое дополнение к модному миксу выберите вы? 

Самые модные сочетания лета 2020
Самые модные сочетания лета 2020
pinterest

  • Тотал-деним 

Джинсовые куртка, брюки, рубашка и сумка - не кажется, что лук становится чересчур утрированным? На самом деле если в игру вступает деним, то всем остальным материалам и трендам нужно посторониться. Тотал-лук - ключевой фэшн-прием летнего сезона 2020, который мы снова-таки подсмотрели у красотки Джиджи Хадид. Мини-юбка с джинсовой рубашкой, комбинезон и жакет из денима или полноценный сарафан - красоты много не бывает.  

Самые модные сочетания лета 2020
Самые модные сочетания лета 2020
pinterest

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  • Комбинезон и каблуки 

Многие не любят комбинезон из-за его непрактичности, однако, спешим напомнить, что истинная красота действительно стоит жертв. Можно промучаться хоть целый день в трендовом образе, пожертвовав своим комфортом - эффект будет того стоить. Чтобы акцентировать внимание на талии, обязательно дополняйте комбинезон поясом, а чтобы вытянуть силуэт, используйте обувь на каблуке. 

Самые модные сочетания лета 2020
Самые модные сочетания лета 2020
pinterest

  • Белый фон 

Невинность и романтичность: белый оттенок ассоциируется с нежностью, трогательностью и изящностью. Летом 2020 предлагаем придумать для этого цвета несколько новые коннотации. Так, предлагаем использовать светлые оттенки в качестве фона, подкрепляя его статус с помощью ярких акцентов. И не забывайте, что именно белый цвет служит в данном случае полноценным сюжетом, который можно дополнять какими-угодно акцентами.  

Самые модные сочетания лета 2020
Самые модные сочетания лета 2020
pinterest

  • Кроп-топ 

Рекомендуем на терять времени на карантине, а также не заедать свою неудовлетворенность тортиками и пиццами. Красивая фигура вам еще понадобиться в предстоящем сезоне. Обнаженный живот - один из ключевых трендов на лето 2020, а потому срочно принимайтесь за работу над своим пока еще не таким стальным прессом. Кроп-топы, бра или корсеты - выбирайте любую из понравившихся деталей, чтобы сделать ставку на нежную сексуальность.  

Самые модные сочетания лета 2020
Самые модные сочетания лета 2020
pinterest

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  • Микс принтов 

Да, подобный прием очень сложный, но он стоит затраченного на его усвоение времени. Помните, что для того, чтобы совместить в одном образе сразу несколько принтов, вам обязательно нужно проследить за гаммой оттенков - хотя бы один цвет в каждом из узоров должен повторяться. Если хотите экспериментов попроще, то не забывайте об остромодных клетке и горошке - разнокалиберные узоры будут выглядеть полноценно и гармонично летом 2020.  

Самые модные сочетания лета 2020
Самые модные сочетания лета 2020
pinterest

Девушки различного типажа, индивидуальных особенностей внешности и статуса смогут найти в нашем модном перечне те сочетания, которые будут к лицу. Однако, мы бы все-таки рекомендовали не ограничиваться полумерами, а брать все в свои руки, и полноценно изучать модную религию по принципам первопроходцев. Викторианская эстетика, спортшик, стиль “преппи”, аллюзии на прованскую элегантность - каких только изысков не предлагают нам дизайнеры для летнего сезона 2020. Если хотите показаться гранд-дамой, то лучше испробовать себя в разных ипостасях. Если пока вы еще не отыскали свой стиль, то такие полярные эксперименты помогут вам приблизиться к своему фэшн-идеалу. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 фэшн-приемов заслужили для Джиджи Хадид звание главного инфлюенсера современности. 

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Теги: мода 2020, модные сочетания, что носить летом
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Источник: ivona.bigmir.net

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