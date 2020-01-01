Стиль топ-моделей: ТОП-5 фэшн-приемов модницы Джиджи Хадид

Универсальные секреты манекенщицы, которые помогут всегда выглядеть уместно.

Самая высокооплачиваемая модель современности, идеал наиболее модного типа красоты, девушка, которая разрушает стереотипы и не стесняется нарушать правила фэшн-индустрии. Кажется, что для одной лишь Джиджи Хадид достаточно регалий и званий, но не упомянуть о том, что она является примером для подражания для своей 47-миллионной армии подписчиков, было бы преступлением. Девушка по праву считается одним из ключевых инфлюенсеров современной эпохи, а также настоящей фэшн-дивой. Стиль Джиджи Хадид сложно описать одним словом, но эклектика - то, что первым бросается в глаза при взгляде на ее стритстайл-образы. В честь 25-го дня рождения топ-модели Ivona рассказывает, как с помощью пяти фэшн-трюков можно легко повторить знаковый стиль палестино-американской манекенщицы.

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Кроп-топы

Уверены, что если спросить у фанатов Джиджи Хадид, какой именно фэшн-атрибут является знаковым для их вдохновительницы, то большинство ответит однозначно - кроп-топ. Укороченный свитер, футболка, свитшот - каких только вариантов смелой модели не успела опробовать манекенщица. С брючным костюмом, в спортивном стиле, с джинсами - применение для кроп-топа Хадид сможет найти всегда.

Стиль Джиджи Хадид - знаковые вещи в гардеробе коллаж/pinterest

Очки

Будьте уверены, если вы заметили на улицах Нью-Йорка высокую красотку с округлой фигурой и в футуристических солнцезащитных очках, то перед вами именно Джиджи. Топ-модель обожает носить этот аксессуар всегда и везде. В ее коллекции уже накопилось несчетное количество очков, и останавливаться на достигнутом она не собирается. Любой свой образ она дополняет либо космическими моделями, либо округлыми, а может быть и типичными “авиаторами”. Увидеть Джиджи без солнцезащитных очков можно разве что на красных дорожках, да и то, подозреваем, что скоро она и торжественных мероприятиях будет умудряться приходить в очках.

Стиль Джиджи Хадид - знаковые вещи в гардеробе коллаж/pinterest

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Спорт + элегантность

Для Джиджи Хадид нет ничего невозможного, а особенно, если это касается ее персонального видения моды. Во многом именно она является главным мировым инфлюенсером: одежду, в которой она появляется фанаты раскупают за считанные минуты. Так Джиджи популяризировала моду на сочетание спортивных брюк и классических каблуков. Вот только гармонично носить в паре вечерний топ и штаны для спортзала получается далеко не у всех поклонников манекенщицы.

Стиль Джиджи Хадид - знаковые вещи в гардеробе коллаж/pinterest

Деним

Джиджи Хадид хоть и может похвастать экзотической внешностью благодаря палестинским корнями, в душе, да и во всем прочем, остается настоящей американкой. Первое, что приходит в голову при упоминании моды из Штатов - деним. Жители родины джинсов обожают этот материал, и носят его во всевозможных вариациях. В обычной жизни Джиджи Хадид можно часто увидеть в монохромных луках, в которых достояние Ливай Страусс приобретает новый шик.

Стиль Джиджи Хадид - знаковые вещи в гардеробе коллаж/pinterest

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Комбинезоны

Вечерние, джинсовые, трикотажные, шелковые. В будуарном стиле, торжественном, кэжуальном - в каких только вариациях традиционного комбинезона не появлялась Джиджи Хадид. Особенно красотка любит те, что напоминают униформу строителей и разнорабочих - именно в этом проявляется фэшн-смелость топ-модели. Миксовать их с грубыми ботинками, мюлями, туфлями на каблуке - а почему бы и нет, если на такой фигуре все выглядит абсолютно роскошно?

Стиль Джиджи Хадид - знаковые вещи в гардеробе коллаж/pinterest

Кажется, что стиль Джиджи Хадид лишен определенной изюминки, но его эклектичность заставляет задуматься о том, что весь имидж топ-модели является особенным. Манекенщица не стесняется демонстрировать достоинства своей фигуры, всякий раз выгодно подчеркивая те моменты, которыми она отличается от большинства своих подруг по цеху. Сочетание спортшика и элегантности - один из знаковых приемов ее гардероба, с помощью которого ее легко узнать в толпе типичных моделей без определенного стиля. Именно эта девушка является примером того, как можно грамотно выразить свои индивидуальные темпераментные характеристики с помощью одежды. Задор, жизненная энергия, уверенность - а какие еще черты вам удалось угадать в символизме гардероба Джиджи Хидид?

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