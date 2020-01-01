Неоромантизм: Самый красивое направление весенне-летнего сезона 2020

Изящность, романтизм и толика гиперболизма - как “приручить” новый стиль в одежде.

Нет, мы не решили провести экскурс в историю мировых литературы и искусства. Хотя к последнему тренд, о котором мы сегодня подробно расскажем, имеет очень тесное отношение. Абсолютная нежность в виде романтизма и трагичное осознание бессмысленности жизни, свойственное декадансу - именно в таком ключе развивалось новое течение во второй половине 19 века. Вы спросите, какое отношение к моде имеет данная информация? Самое что ни на есть прямое. Летом 2020 модницы пытаются найти смысл фэшн-индустрии в виде нового “интеллектуального” тренда - неоромантизма. Пышные рукава, акцентные воротники, выцветшие оттенки, шнуровка и прочие элементы свежего осмысления романтизма. Ivona представляет главные характеристики стиля в одежде, который может соперничать за звание авангардного.

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Кружево

Для того, чтобы понять идею модного неоромантизма, нужно усвоить ключевое правило фэшн-течения. Здесь все должно быть несколько преувеличенным, не гротескным, но определенно театральным. Вы должны не просто представить, а почувствовать себя героиней романов Бронте и Теккерея. Кружево позволяем себе рассматривать в абсолютно трагичном разрезе. Что может быть более драматичным, чем абсолютное, полноценное подчинение воздушности и изяществу ажура?

Неоромантизм - главные признаки нового модного течения Pinterest

Будуар

И здесь мы должны вспомнить, что неоромантизм проявляется прежде всего в гиперболизации. Представьте себя прекрасной дамой, попивающей чай в собственном будуаре - как думаете, что на ней надето? Не скрывайте нижнее белье, а смело выставляйте его напоказ. Не стесняйтесь сочетать его с полупрозрачными материями, нежными цветами, рюшами и рукавами-фонариками.

Неоромантизм - главные признаки нового модного течения Pinterest

Воланы

Мы прекрасно знаем, что именно рюши являются ключевым трендом весенне-летнего сезона 2020. Если вы спрашивали себя, откуда пришла подобная мода, то ответ находится буквально перед вашим носом. Неоромантизм повествует о любви к нежной напыщенности, стилизованной инфантильности. Рюши на подоле скромных сарафанов, воланы на аккуратных блузах - выбирайте то, что кажется вам наиболее театральным.

Неоромантизм - главные признаки нового модного течения Pinterest

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Объемные рукава

Не забывайте, что именно мода времен королевы Виктории служит источником вдохновения для современного неоромантизма в фэшн-индустрии. Именно так могли бы выглядеть героини Луизы Мей Олкотт в современном мире. Пышные, огромные, привлекающие к себе внимание рукава не теряют своей смысловой нагрузки даже в компании с простым и абсолютно современным денимом.

Неоромантизм - главные признаки нового модного течения Pinterest

Акцентные воротники

Главный знак неоромантизма в моде - акцентирование внимания на воротниках. Лидируют нарядные отложные, как на парадной форме, или воротники-стойки, снова отсылающие к викторианской эпохе. Научитесь основным правилам модной эклектики, и тогда вы сможете абсолютно легко сочетать повседневные кардиганы и яркие, акцентные воротнички.

Неоромантизм - главные признаки нового модного течения Pinterest

Шнуровка

Корсеты, шнуровка, скульптурность, громоздкие материалы и завязочки - все это характеристики современного неоромантизма. Надевайте корсажи поверх классических блейзеров в паре с широкими брюками. Можете играть с корсетами в рамках пасторальных образов, дополняя их обязательным цветочным принтом и скромными фасонами. Для того, чтобы избежать утрированной женственности, носите подобные образы с максимально грубой обувью.

Неоромантизм - главные признаки нового модного течения Pinterest

Голые плечи

Красивые ключицы, выпирающие плечевые кости, хрупкость и легкая трагичность - ненавязчивая обнаженность могла свести мужчин с ума еще во времена покорной скромности. Мы же предлагаем сочетать нарочито объемные рукава и акцентные воротнички именно с голыми плечами - чтобы намекнуть на ваше отношение к собственной сексуальности, но и не прослыть бесстыдницей.

Неоромантизм - главные признаки нового модного течения Pinterest

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Флористика

Самый простой способ продемонстрировать свою осознанную любовь к неоромантизму - носить цветочный принт повсеместно. Сочетайте его с будуарной тематикой или напыщенностью нарядов вельмож 19 века - в любом случае трогательность флористики выведет вас в лидеры. Еще лучше, если вы уделите особое внимание дополнительной гамме оттенков. Пастельные, будто выгоревшие на солнце истории тона, выглядят разумным акцентом к изящной ботанике.

Неоромантизм - главные признаки нового модного течения Pinterest

Может показаться, что неоромантизм - всего лишь гротескная идея, выдуманная дизайнерами лишь от пресыщенности фэшн-индустрии. В действительности же именно этот стиль отвечает всем запросам современности, а ведь именно так тренды и становятся востребованными. Модная индустрия переживает нелегкие времена, пытаясь определиться, какие именно тенденции правят бал. Бесконечная нежность с подчеркнутой изящностью или крайняя форма унисекса? Неоромантизм находится где-то посередине. Он объясняет смысл фэшн-индустрии в разрезе увлеченности прекрасными временами романтизма, щедро удобряя их таинственными символами. Для того, чтобы осмыслить новый тренд, вдохновение нужно искать внутри самой себя - только вы знаете, какой романтической героине викторианской эпохи вы хотели бы подражать.

Раннее мы писали о том, как “голые” образы Эмбер Херд определяют ее персональный стиль.

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