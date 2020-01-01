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Бюджетный подход: Составляем капсульный гардероб на лето 2020

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Проверьте, насколько вы готовы к предстоящему знойному сезону.
Как составить "капсулу" на лето 2020
Как составить "капсулу" на лето 2020
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Капсульный гардероб - то, на чем привыкли делать деньги стилисты, ведь какая женщина не захочет получить универсальный фэшн-набор за минимальную стоимость? Но, именно подобный подход к моде может сохранить вам не только средства, но и внутреннее равновесие. Согласитесь, всегда здорово осознавать, что несмотря ни на что, в вашем гардеробе найдется наряд для любого случая. Особенность капсульного гардероба заключается в том, что все элементы в нем здорово сочетаются друг с другом, а благодаря дополнительным аксессуарам вы всегда получите новый лук. Ivona рассказывает, что обязательно должно быть в вашем базовом наборе вещей на лето 2020. 

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  • Жакет прямого кроя 

Начать составление вашей “капсулы” мы предлагаем с обязательного элемента гардероба любого сезона - блейзера. Для летней “коллекции” ваших нарядов подходит мягкий пиджак прямого кроя одного из самых универсальных оттенков - карамельного. Подобный жакет грамотно завершит любой образ, а также продемонстрирует ваше преимущество над теми, кто до сих пор носят джинсовки и косухи. 

Sinsay, 599 грн
Sinsay, 599 грн
sinsay.com

  • Джинсы 

Даже не представляем, что бы могло произойти в мире моды, если бы джинсы вдруг перестали считаться базовым элементом гардероба. На лето 2020 дизайнеры предлагают множество крутых моделей, но именно на универсальность брюк из денима мы и предлагаем сделать ставку. Завышенная талия, прямой крой и светлый джинс - именно такими характеристиками обладают самые адаптивные штаны летнего сезона.

Stradivarius, 999 грн
Stradivarius, 999 грн
stradivarius.com
 

  • Юбка 

Ну какая женщина откажет себе в удовольствии продемонстрировать миру красивые ноги и изящность фигуры? Вот только на лето 2020 мы предлагаем вам пойти от обратного, и вместо навязчивой сексуальности показывать легкую кокетливость. Плиссированная миди-юбка может показаться слишком банальным выбором, но только не тогда, когда она создана из самого модного материала сезона. 

Bershka, 1199 грн
Bershka, 1199 грн
bershka.com

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  • Белая рубашка 

Каролина Эррера, Виктория Бекхэм, Стелла Маккартни - как думаете, что объединяет этих легендарных женщин-дизайнеров? Верно, любовь к белым рубашкам! Именно такая блуза является самой универсальной в истории, ведь она всегда остается в тренде. На лето 2020 у вас в запасе обязательно должна быть одна такая. Мы бы рекомендовали выбирать рубашку из легкого шифонового материала с асимметричными краями - и необычно, и традиционно. 

Reserved, 599 грн
Reserved, 599 грн
reserved.com
 

  • Платье 

Нельзя вообразить летний гардероб стильной женщины без красивого и модного платья. Если вы правильно его выберите, то сможете избавить себя от необходимости утяжелять образ в попытке сделать его более интересным. На лето 2020 предлагаем вам выбирать платье самого модного фасона - с оборками, мини-длины, актуального нежно-розового оттенка. Легкий намек на углубленное декольте, пояс и едва заметный принт добавят изящности вашему наряду. 

Zara, 899 грн
Zara, 899 грн
zara.com

  • Босоножки 

Столько трендов предлагают дизайнеры в разрезе обувной моды, что глаза и мысли буквально разбегаются в разные стороны. В капсульный гардероб на лето 2020 вам обязательно нужно добавить самую универсальную модель. В подобных босоножках есть все: и множество завязочек, и плетения, и комфортная высота подъема.  

Pull&Bear, 1399 грн
Pull&Bear, 1399 грн
pullandbear.com

  • Сумка 

Не слишком громоздкая, но и достаточно вместительная - универсальная сумка с кодовым названием - “городская”. Пыльно-розовый тон хоть и не значится в фаворитах нынешнего сезона, то является одним из самых универсальных. Удобный тоут на длинных ручках подойдет и к романтическому наряду, и к деловому образу. Практичность - главный критерий любого капсульного гардероба. 

Mohito, 999 грн
Mohito, 999 грн
mohito.com

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  • Очки 

На волне популярности свежего сериала - “Миссис Америка” предлагаем вдохновиться стилем одной из главных героинь истории - феминистки и писательницы Глории Стайнем. Классические авиаторы бледно-фиалкового оттенка отвечают всем фэшн-запросам летнего сезона 2020, а также подойдут девушкам с любой формой лица. 

Sinsay, 149 грн
Sinsay, 149 грн
sinsay.com

Мы надеемся, то к лету у нас всех уже появится возможность пощеголять в роскошных луках, которые давно хотелось примерить. Предвидя отступление коронавируса, мы предлагаем вам собрать уникальный набор вещей на лето 2020. Составлять “капсулу” для каждого нового сезона - совсем недавняя практика, но именно она сразила тех женщин, у которых физически не хватает времени на выдумывание фэшн-изысков. Всего 8 элементов, а также до 5 разнокалиберных аксессуаров позволят вам каждый день лета 2020 выглядеть необычно, по-особенному и невероятно стильно. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 вариантов блейзеров обязательно должны “поселиться” в вашем летнем гардеробе 2020. 

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Теги: капсульный гардероб, мода 2020, что носить летом
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Источник: ivona.bigmir.net

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