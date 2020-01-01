Костюмный ансамбль: ТОП-8 пиджаков на лето 2020
В современном занятом мире не всегда получается продумать идеальный образ вплоть до мельчайших деталей. Вот и выходит, что мы берем первые попавшиеся джинсы, простую рубашку и обуваем привычные босоножки. Подобный ансамбль может считаться стильным в пределах стритстайл. Однако для того, чтобы достичь высот фэшн-политики, придется продемонстрировать куда больше изобретательности. И здесь на помощь нам приходит неизменный атрибут гардероба любой модницы. Блейзер никогда не играет на первых ролях, но именно он определяет развитие вашего стильного сюжета. Ivona представляет ТОП-7 актуальных пиджаков, которые разнообразят имидж любой.
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- Кожаный
Начать наш тематический рейтинг мы предлагаем с однозначно самого нужного и актуального тренда 2020 года - кожи. Всем тем, которые не могут жить без своих косух посвящается. Чтобы быть в тренде, нужно помнить основные правила использования экофактуры. Во-первых, изделие должно напоминать не классическую куртку байкеров, а скорее пиджак “нуворишей” из 1990-х. Если подобный тренд кажется вам преувеличением, то можете воспользоваться его “рубашечной” заменой - выглядит такая вещица не менее стильно.
- Клетчатый
Традиционный британский принт не теряет своей актуальности и летом 2020. Стиль “преппи” должен стать вашим постоянным источником вдохновения, если перед вами стоит задача выглядеть одновременно круто, изящно и современно. Клетчатый пиджак - база, которая может легко заполнить собой “серые зоны” вашего будничного образа. Если вам хочется спокойствия и умиротворения, то лучше обратиться к классической истории стиля.
- Фиалковый
Один из самых актуальных оттенок весенне-летнего сезона 2020 был признан новым символом гламура, роскошества и богатства. Теперь, если вы хотите продемонстрировать свою принадлежность к элите, вам нужно обязательно пополнить гардероб вещами оттенка фиалки. Начать рекомендуем со стильного удлиненного пиджака, ведь его можно легко миксовать и в рамках делового образа, и в романтической стилистике - в паре с “воздушным” сарафаном.
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- Укороченный
Все мы обожаем кроп-топы, которые удивительно эффектно смотрятся и в комплекте с джинсами, и с деловыми брюками, и с простыми шортами. Вот только дизайнеры не стали останавливаться на достигнутом, и придумали по его мотивам укороченный пиджак. Новый тренд обладает всеми характерными признаками эпохи 1990-х, но выглядит современно и в нынешних реалиях. Заправлять ли его в джинсы по примеру фэшионист - исключительно ваш выбор, но опробовать разные комбинации с кроп-блейзером мы настоятельно рекомендуем.
- С поясом
Подчеркивать талию теперь не только не стыдно, но и обязательно. Нельзя сказать однозначно, что времена “оверсайза” прошли, но и подобной критичности он уже не проявляет. Теперь в рамках одного сезона романтичные женственные силуэты соседствуют с расслабленными и нарочито маскулинными. Роскошный изумрудный оттенок будет к лицу абсолютно любой моднице - еще один повод купить именно такой пиджак.
- Вязаный
Классический, мягкий и не слишком претенциозный. Подобный блейзер является базовым, поэтому он обязательно должен появиться в вашем гардеробе. А если у вас уже есть несколько подобных изделий, то никогда не поздно пополнить свой must-have-набор. Сочетайте его с однотонными водолазками, любимыми джинсами и босоножками на ремешках - последние точно внесут элемент неожиданности в ваш летний лук 2020.
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- Синий
Уверены, вы поймете, почему мы решили выделить отдельное место именно для синего блейзера. Самый модный цвет 2020 года является не только самым востребованным, но и одним из самых универсальных. Если вы поглощены планированием и рациональным потреблением, то нет ничего проще, чем купить именно такой блейзер. Он скрасит тихие летние ансамбли, а также придется ко двору и в разгар осеннего сезона.
Нам сложно представить гардероб современной женщины без обязательного элемента кэжуал-стиля. Клетчатый пиджак, вязаный блейзер, укороченный жакет, кожаная вариация тренда 1990-х - все зависимости от того, каким будет ваш выбор, вы точно сможете быть спокойны насчет поддержания вашей фэшн-репутации. Яркие оттенки используйте для того, чтобы ненавязчиво расставить стильные акценты, а лаконичные силуэты носите хоть каждый день - на зависть всем.
Раннее мы писали о том, какие оттенки весенне-летнего сезона 2020 считаются самыми актуальными.
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