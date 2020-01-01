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Модная гамма: ТОП-8 самых актуальных оттенков лета 2020

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В вашем гардеробе они обязательно должны появиться. В неограниченном количестве.
Модные оттенки весна-лето 2020
Модные оттенки весна-лето 2020
Pinterest

Вам кажется, что вы готовы к летнему модному сезону 2020? Тогда давайте проверим. Если вы безошибочно назовете хотя бы три главных оттенка, то мы готовы поздравить вас с отличной фэшн-подготовкой. Если же вы слегка замешкались, то стоит еще раз повторить, какие именно цвета избрали дизайнеры в качестве основных для весенне-летнего сезона 2020. Уверены, вас порадует актуальная гамма, ведь выглядит она очень нежно и женственно - то, что нужно после серости зимы. Ivona рассказывает, как именно использовать стильные оттенки летом 2020, чтобы произвести наибольший эффект. 

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  • Фисташковый 

Весенне-летний сезон 2020 можно смело назвать гурманским. Никогда прежде мы еще не встречали подобного разнообразия десертных оттенков. Тон фисташкового мороженного не является исключением, а скорее подтверждением правила. Нежно-зеленый оттенок освежает, но и добавляет невесомой искринки. Деловой образ или скульптурное платье - в любом разрезе оттенок хорош. 

Модные оттенки весна-лето 2020
Модные оттенки весна-лето 2020
Pinterest

  • Классический синий 

Конечно, мы не можем не уделить особое внимание официально признанному главному оттенку 2020. Впрочем, в его трендовости хоть и не приходится сомневаться, а вот использовать его в неограниченных количествах мы бы все-таки не стали. Приобретая вещи “королевского” цвета используйте правило универсальности - пусть изделие будет подходить под любой сезон. Так вы и сэкономите, и изменять фэшн-правилам не станете.  

Модные оттенки весна-лето 2020
Модные оттенки весна-лето 2020
Pinterest

  • Фиалковый 

Именно фиалковый оттенок стал новым признаком гламура и роскошества. Розовый - больше не является обязательным атрибутом богатства и вычурности. Именно нежно-фиолетовый обожают носить все стильные девушки, блогерши и те, кто не имеют стеснения в денежных средствах. С помощью всего одного яркого акцента вы и сами сможете превознести себя до ранга богачей, при этом не оставшись с пустым кошельком.  

Модные оттенки весна-лето 2020
Модные оттенки весна-лето 2020
Pinterest

  • Шафрановый 

Законно полагать, что оттенок самой дорогой специи в мире должен быть таким же впечатляющим. Шафрановый тон может пойти не каждой, но вас обязательно захватит в плен его живость и энергичность. Мы бы рекомендовали использовать его исключительно в роли вспомогательного элемента. Несколько ярких акцентов не помешают, а лишь сделают ваш образ более “сочным”.  

Модные оттенки весна-лето 2020
Модные оттенки весна-лето 2020
Pinterest
 

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  • Припыленный деним 

Сложно понять, каким именно является “припыленный деним”, но именно фантазия и прирожденное чувство стиля должно вам в этом помочь. Самое удивительное в данном оттенке то, что он абсолютно универсален. Чем больше его в гардеробе, тем более лаконичными, а потому и стильными, становятся ваши образы. 

Модные оттенки весна-лето 2020
Модные оттенки весна-лето 2020
Pinterest

  • Нежно-розовый 

Не рекомендуем экспериментировать с нежно-розовым тем дамам, которые не обладают поразительными знаниями в области фэшн-колористике. Забудьте об “припыленности”, но и не вздумайте добавить в гардероб больше оттенка “бабл-гама”. Соблюдайте тонкую грань между неоновостью нарядов куклы Барби и нежность розового кварца.  

Модные оттенки весна-лето 2020
Модные оттенки весна-лето 2020
Pinterest

  • Светло-желтый 

В данном случае вам нужно вспомнить все ваши умения в пределах кулинарии. Если знаете, каков цвет маргарина, то считайте, что вы усвоили ключевой закон весенне-летнего сезона 2020. Предлагаем еще поэкспериментировать со спектром желтого, использовав возможности лимонного, льняного и пыльно-солнечного оттенков.  

Модные оттенки весна-лето 2020
Модные оттенки весна-лето 2020
Pinterest

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  • Небесно-голубой 

Нежный, мечтательный и такой наивный. На первый взгляд может показаться, что подобный оттенок подходит только восторженным дурочкам да тургеневским барышням современного формата. Однако, он может найти место и в гардеробе любой статной дамы, проводящей большую часть суток в пределах своего офиса. Именно небесно-голубой может добавить нежности в образ окончательной и закоренелой консерваторши.

Модные оттенки весна-лето 2020
Модные оттенки весна-лето 2020
Pinterest
  

В таких важных вопросах как модные оттенки мы всегда доверяем одному и безоговорочному фавориту и авторитету - Институту цвета Pantone. Именно они определяют, какие именно оттенки в наибольшем количестве присутствовали в коллекциях ведущих дизайнеров. Далее следуют многочисленные рейтинги, и вот - готова универсальная палитра предстоящего сезона. Лето 2020 должно быть поистине запоминающемся. Ведь не только мы столько времени провели в реалиях самоизоляции, но и скучали по нежным и изящным оттенкам. Томность, страстность и таинственность можно отставить до будущих сезонов, а пока наслаждаться романтичностью и трогательностью. 

Раннее мы писали о том, какие атрибуты стиля являются отличительными для гардероба Елизаветы II.

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Теги: мода 2020, модные оттенки, модные цвета, Pantone
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Источник: ivona.bigmir.net

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