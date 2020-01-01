Антитренды 2020: Вышедшие из моды юбки как показатель безвкусицы

Постоянная рубрика “сожгите это немедленно” набирает оборотов.

„Мода – это не перья и стразы, мода – это когда юбка хорошо сидит, когда брюки визуально удлиняют ноги. Когда женщина взяла в руки новую сумку, и у неё поменялась жизнь.“ Пока нам остается лишь мечтать о том, чтобы показать свое потрясающее умение одеваться стильно, но слова Эвелины Хромченко мы не должны забывать даже в период карантина. Сегодня мы обратимся к анализу юбки - женственного и элегантного предмета гардероба, который может мгновенно преобразить фигуру и стиль любой девушки. Весенне-летний сезон 2020 предлагаем огромное разнообразие модных трендов, но также мы должны быть аккуратны, отличая устаревшие модели от современных тенденций. Ваши любимые магазины так и норовят продать по выгодным ценам антистильные фасоны под соусом привлекательных манипуляций. Ivona рассказывает, от каких ТОП-8 вариантов юбок нужно отказаться в 2020 году.

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С баской

Многие девушки до сих пор обожают носить юбку с баской в виду ее поразительной визуальной особенности. За декоративным элементом очень удобно скрывать оформившийся животик, как и легко “рисовать” с ее помощью линию талии. Впрочем, какой бы привлекательной не казалась юбка с баской, но ее времена давно прошли. Нарочитая женственная строгость больше не в тренде, а потому и забытый тренд нужно давно заменить - например, на простую юбку с поясом на талии.

Антитренды 2020 года - юбки, которые вышли из моды pinterest

Асимметрия

Подобные модели - длинные сзади и укороченные спереди, были в моде больше 10 лет назад. Поэтому удивительно, что многие девушки до сих пор умудряются вплетать их в канву своих весенне-летних образов. Потрясающе, насколько безвкусно, неряшливо и несимпатично выглядит этот фасон - как удручающее напоминание о том, что мода 2010-х порой умела отличаться абсолютно сюрреалистичными “выходками”.

Антитренды 2020 года - юбки, которые вышли из моды pinterest

Офисный антитренд

Мы уже успели забыть те времена, когда классическая строгая и до невозможности скучная офисная юбка была единственно возможным элементом делового лука. Если вы собираетесь на костюмированную вечеринку, то подобные модели могут прийтись кстати, но в весенне-летнем гардеробе 2020 любой статусной бизнесвумен им просто нет места. Юбка с запахом или трапеция из денима с рядом пуговиц - деловой дресс-код позволяет практически полную свободу действий.

Антитренды 2020 года - юбки, которые вышли из моды pinterest

Дешевка

В данном случае мы имеем в виду юбки, вытканные из настолько тонких материалов, что создается впечатление, будто они могут помяться даже от легко дуновения ветерка. Даже стильная плиссировка в 2020 году предпочитает более скульптурные “четкие” формы. Атласные материалы тоже рассматриваем как невыгодные, ведь садиться в них категорически запрещено.

Антитренды 2020 года - юбки, которые вышли из моды pinterest

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С кружевом

Когда-то стиль “глэм” считался верхом изысканного вкуса, но подобные времена остались далеко позади. В 2020 году дизайнеры продолжают пропагандировать сдержанную женственность и общепринятый нормкор. Стразы, кружево, кристаллы легко заменить любимым принтом, если уж так сильно хочется сделать из простой юбки произведение современного искусства.

Антитренды 2020 года - юбки, которые вышли из моды pinterest

Юбка-колокол

Подобные модели обычно шьют из очень плотной ткани - неопрена, чтобы силуэт “стоял”. Мы обожаем нью-лук Диора, но в 2020 году ему нет места в наших гардеробах. Какой мы привлекательной и женственной не казалась вам подобная модель, рекомендуем добавить утонченности в ваш гардероб в новом сезоне с помощью других фасонов.

Антитренды 2020 года - юбки, которые вышли из моды pinterest

Бесформенная макси

В конце 2010-х все девушки поголовно облачались в “роскошные” юбки-макси, считая, что именно так они выказывают свое уважение тогдашним фэшн-трендам. Не хотелось бы вас разочаровывать, но подобный фасон выглядел красиво лишь на обладательницах бесконечных ног. Низким же девушкам подобная длина абсолютно противопоказана. Работать с макси непросто, а потому, если не хотите ошибиться, то лучше присмотреться к невероятным плиссированным моделям.

Антитренды 2020 года - юбки, которые вышли из моды pinterest

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Юбка-годе

Облегающая юбка, резко расширяющаяся книзу уже давно перестала быть модной. Мало того, что такая модель способна добавить возраста, так она еще и опасна для фигуры. Особенно противопоказана «годе» девушкам невысокого роста, а также обладательницам пышных бедер. Если не хотите казаться гротескной иллюстрацией эдвардианской эпохи, то лучше обратить внимание на более традиционные модели.

Антитренды 2020 года - юбки, которые вышли из моды pinterest

Каждая из перечисленных моделей юбок была популярна в свое время. И хотя мода циклична, всегда нужно уметь подстраиваться под ее современные проявления. Пусть годе, “колокол” и макси остаются в вашем гардеробе - возможно вскорости они станут новым “забытым” трендом. Но пока нужно отказаться от сомнительных преимуществ этих фасонов. Кожаные миди, джинсовые мини, строгая скульптурная плиссировка, атласные юбки - весенне-летний сезон 2020 встречайте лишь в самых стильных образах.

Раннее мы писали о том, как выбирать купальник по типу фигуры.

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