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Дедушкин свитер: Новый ретро-тренд, одобренный Беллой Хадид

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Старые-добрые тенденции 1990-х возвращаются в новых “горячих” интерпретациях.
Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
pinterest

Лидеры мнений - те, на кого мы ориентируемся при выборе новой укладки, свежего оттенка прядей, а также многочисленных атрибутов нашего гардероба. Так, одной из самых влиятельных женщин в мире моды в 2020 году продолжает выступать американская топ-модель и самая идеальная красотка по мнению ученых - Белла Хадид. То, в чем она ходит за кофе или на обед в ресторан, сразу анализируют, отыскивают в сети и мгновенно раскупают. Если дизайнеры хотят продвинуть свое новшество или обновленный тренд, им нужно всего лишь обратиться за помощью к таким девушкам как Белла. Весна 2020 пока не радует нас солнечными деньками и роскошными температурными показателями, поэтому вязаные свитера, кардиганы и кофты остаются все так же актуальны. Предлагаем взять пример с Хадид, и примерить ретро-тренд, который лишь в 2020 году получает заслуженное внимание. Ivona рассказывает, с чем носить “дедушкин” свитер на молнии/крупных пуговицах.  

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Еще совсем недавно все модницы гонялись за невероятно крутыми “бабушкиными” кофтами - в стиле Кети Холмс. До сих пор многие девушки продолжают носить кардиганы на голое тело, выставляя напоказ роскошное белье - удобный способ показать приверженность “обнаженному” тренду. Вот только весной 2020 мы предлагаем срочно переключить свое внимание на новую-старую тенденцию - в стиле наших дедушек. Необычному ретро-возвращению мы должны быть обязаны топ-модели Белле Хадид, которая несколько раз подряд уже появлялась в роскошных луках, главными героями которого становились именно свитеры на молнии. Предлагаем разобраться, как можно носить крутой свитер весной 2020, чтобы выглядеть не хуже, чем Белла. 

Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
pinterest

Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
pinterest

  • С джинсовой юбкой 

С дерзкой и смелой мини-юбкой ретро-свитер будет выглядеть невероятно круто. Пушистая ткань, нюдовый оттенок, трогательные пуговицы - он кажется очень простым и педантичным. Именно деним добавит нужного шика в столь милый и кокетливый ретро-образ. 

Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
pinterest

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  • Костюмный выход 

Если хотите полностью покориться стилистике 1990-х годов, то предлагаем вспомнить костюмные комплекты, которые были тогда невероятно популярны. Миди-юбка с разрезом облегающего силуэта добавляет в образ женственности, а свитер снижает градус кокетливости. Впрочем, именно необычная комбинация маскулинности и сексуальности делает лук таким желанным.

Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
pinterest
  

  • С клеткой 

Продемонстрируйте рвение прилежной пай-девочки - ученицы лучшего колледжа в США. Клетчатая мини-юбка открывает вид не только на ваши роскошные ноги, но и на умение заигрывать. В то время как свитер на пуговицах из гардероба вашего дедушки четко говорит не только о том, что вы знаете, как выглядеть всегда модно, но и на то, что добиться вас будет не так просто.

Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
pinterest
  

  • С брюками 

Классическая комбинация свитера и укороченных слаксов - то, что поможет вам стильно пережить весну 2020, не прибегая к радикальным методам. Особенной “изюминки” в образ вы добавите в лук с помощью крутых босоножек с квадратным мысом на многочисленных завязочках.  

Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
pinterest

  • Многослойность 

Белла Хадид рискует по-крупному и потому считается одной из самых модных женщин современности. Предлагаем и вам замиксовать “дедушкин” свитер в компании с ультрамодными и современными трендами. Блейзер, косуха, тренч - выбирайте “компаньонов” себе по духу, но не забывайте, что и сам по себе свитер выглядит не менее уникально. 

Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
pinterest

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  • Кэжуальный лук 

Прохладные весенние вечера нужно проводить в компании не только с любимым мужчиной, но и крутым и самое главное - теплым свитером. Простая комбинация джинсов и белой футболки может заиграть абсолютно по-новому, если вы добавите в лук контрастный кардиган на молнии, а ножки украсите актуальными лаконичными мюлями.  

Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
Новый ретро-тренд от Беллы Хадид
pinterest

Согласитесь, нельзя слепо доверять всему тому, что предлагают современные инфлюенсеры. В конце концов они тоже обычные люди, которые могут ошибаться. Впрочем, данное утверждение точно не касается обновленного ретро-тренда, который вернулся в мир моды благодаря красотке и фэшн-диве Белле Хадид. Свитер на крупных пуговицах или молнии с отложным воротником может выглядеть очень гротескно, но при должном внимании приобретает необыкновенно стильный вид. Такая себе расслабленная кэжуальность, которая ворвалась в мир моды и громко заявила о своих правах. Фэшн-индустрия любит смелых - дерзайте и добивайтесь новых трендовых целей. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 фасонов брюк будут в моде летом 2020

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Теги: мода 2020, что носить весной, модные свитера, Белла Хадид
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Источник: ivona.bigmir.net

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