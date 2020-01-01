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Руки в брюки: ТОП-5 модных штанов на весну-лето 2020

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Самые стильные варианты низа, которые удовлетворят желания любой фэшионисты.
Самые модные фасоны брюк весенне-летнего сезона 2020
Самые модные фасоны брюк весенне-летнего сезона 2020
pinterest

Когда женщины отвоевали право носить брюки, казалось, что подобное фэшн-злоключение можно рассматривать исключительно как политическое проявление свободы слова. Впервые заменить традиционную юбку на штаны решилась известная американская суфражистка - Элизабет Миллер. Так она пыталась заполучить законное право женщины голосовать на равных правах с мужчинами. Хитрость сработала, но по-настоящему популярными брюки стали лишь в 1930-х годах благодаря одной легендарной актрисе. Героиней нового витка моды стала Марлен Дитрих, а уже в 1939 году американский глянцевый журнал Vogue уверенно заявил, что “без пары брюк ваш гардероб не будет считаться полноценным”. В 2020 году именно штаны и джинсы стали ключевыми героями стритстайл-хроник. Они удобны, универсальны, ведь годятся как для выхода в свет, так и для занятых рабочих будней. Многочисленные модные фасоны позволяют экспериментировать со стилями, выражая свою собственную аполитическую позицию. Ivona представляет ТОП-5 моделей, без которых ваш весенне-летний гардероб 2020 не будет выглядеть так роскошно, как того бы хотелось. 

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  • Палаццо 

Широкие брюки с завышенной талией выглядят настолько эффектно, что удержаться от самолюбования перед зеркалом вам будет очень тяжело. Кроме того, что весенне-летний сезон 2020 невозможно представить без палаццо, так они еще и смогут послужить вам на протяжении следующих лет. Не думаем, что увлечение роскошными, свободными и стильными брюками пропадет, ведь именно они делают женские ноги невообразимо эффектными. Дизайнеры объявили самыми модными оттенками палаццо серый и песочный, но мы бы не рекомендовали отказываться и от более ярких расцветок - их легко комбинировать со стильным контрастным верхом. 

Самые модные фасоны брюк весенне-летнего сезона 2020
Самые модные фасоны брюк весенне-летнего сезона 2020
pinterest

  • Карго 

Модель, которую смогут понять точно не все женщины, а мужчины уж и подавно. Технологическое возвращение из 1990-х - практичные, удобные и стильные карго. Помните, что отличить их среди разнообразия моделей очень легко - накладные карманы являются их ключевым отличительным признаком. В классической версии карго выглядят как униформа археолога - лаконичного “земляного” оттенка и из плотной ткани. Впрочем, весенне-летний сезон 2020 предлагаем “отметить” нетрадиционным понимаем классического тренда. Выбирайте шелковые карго яркого или нежно-пастельного оттенка, а также не забудьте поиграться с сочетаниями минималистичных туфелек-лодочек или женственных босоножек на многочисленных ремешках. 

Самые модные фасоны брюк весенне-летнего сезона 2020
Самые модные фасоны брюк весенне-летнего сезона 2020
pinterest

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  • Клеш 

Классическая модель из 1970-х, которую в новом весенне-летнем сезоне 2020 мы рекомендуем рассматривать либо как тонкую иронию на современные фэшн-принципы, либо как эстетический сувенир из прошлого. Клеш легко комбинировать в аспектах деловой стилистики, но также легко подбирать “компаньонов” к ним для вечеринки. Кроссовки - для прогулок и шоппинг-марафонов, мюли и блейзер - для делового бранча, а вот в компании с кружевным бра и маскулинным пиджаком - для самых жарких и многообещающих вечеров. 

Самые модные фасоны брюк весенне-летнего сезона 2020
Самые модные фасоны брюк весенне-летнего сезона 2020
pinterest

  • Кюлоты 

Не знаем, как вы, а мы искренне скучали за любимыми кюлотами, которые были еще так популярны несколько сезонов подряд, а затем резко пропали с наших радаров. Они немного напоминают палаццо своими невероятно широкими штанинами, но укороченная длина - то, что отличает их и добавляет особую “изюминку”. Конечно, нужно быть очень аккуратными в выборе обуви - важно не “разделить” ногу визуально, тем самым укоротив ее длину. Без особого риска обувайте простые белые кеды, добавляйте классический гольф, а в качестве трендового нюанса выбирайте кюлоты яркой или базовой расцветки. 

Самые модные фасоны брюк весенне-летнего сезона 2020
Самые модные фасоны брюк весенне-летнего сезона 2020
pinterest

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  • Кожаные  

В новом весенне-летнем сезоне 2020 нам никак не обойтись без вездесущего кожаного материала. Именно он считается ключевым, а потому законно должен присутствовать в любом образе, вариации и комплекте. Кожаные брюки - понятная и самая традиционная альтернатива платьям и юбкам, которых многих до сих пор сбивают с толку. Будьте осторожны при выборе фасона - даже не вздумайте выбирать скинни или “дудочки” Самыми модными в 2020 году кожаные брюки будут считаться лишь тогда, когда вы представите их в новой - современной стилистике. Завышенная талия, укороченная длина, комфорт, свобода действий - именно такими принципами руководствуйтесь, выбирая новые стильные брюки для весенне-летнего сезона 2020. 

Самые модные фасоны брюк весенне-летнего сезона 2020
Самые модные фасоны брюк весенне-летнего сезона 2020
pinterest

Согласитесь, что ни одна женщина в мире не может сказать, что ее гардероб полностью свободен от маскулинных брюк. Стильные и женственные палаццо, удобные карго, красивые кюлоты - неважно, какие именно брюки вы предпочитаете носить, если вы осознаете всю ценность этого тренда. Долгие столетия женщины боролись за то, чтобы обладать равными правами с мужчинами. Суфражистки, феминистки, кутюрье и голливудские актрисы - все они сделали огромный вклад в построение принципов современной свободной женщины. Брюки больше не воспринимаются как вызов обществу, но напоминают о легендарной истории феминистического движения. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-9 “домашних” образов принцессы Дианы помогут вам преобразиться на карантине. 

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Теги: мода 2020, модные брюки, кюлоты, что носить весной
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Источник: ivona.bigmir.net

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