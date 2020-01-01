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ТОП-9 нарядов принцессы Дианы, идеальных для самоизоляции

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Даже в период домашнего ареста нельзя забывать о том, что вы - прежде всего красивая женщина.
Образы принцессы Дианы для карантина 2020
Образы принцессы Дианы для карантина 2020
pinterest

В период карантина легко забыть о том, что вы являетесь привлекательной женщиной, стильной дама, возможно, даже гуру стиля. Халаты, футболки и растянутые штанишки - это то, что не может быть признаками гардероба любой уважающей себя девушки. Однако, депрессия, которая неизменно сопутствует домашней самоизоляции, требует не красоты и модных изысков, а уюта и максимальной расслабленности. Впрочем, мы бы советовали вам поскорее забросить свои пижамные комплекты и принарядиться. Хотя бы для самой себя. Поверьте, вам даже будет работаться гораздо легче, если вы наконец вылезете из привычной униформы домохозяйки, принарядившись как настоящая Степфордская жена. В качестве вдохновения предлагаем многочисленные кэжуальные комплекты принцессы Дианы. Мы обязаны ей многими крутыми трендами, без которых невозможно представить нынешней моды. Велосипедки, маскулинные пиджаки, платья-рубашки и многие другие “домашние” фэшн-вещи в новой карантинной подборке от Ivona

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Прошлым летом велосипедки стали настоящим хитом, практически легендой. Их носили все девушки невзирая ни на параметры фигуры, ни на возраст. В 2020 году модное сообщество позволяет использовать спортивные шорты лишь в рамках спортзала или во время тренировки на открытом воздухе. В период карантина вечное сочетание велосипедок и свитшота в стиле принцессы Дианы кажется разумным ретро-уютом. 

Образы принцессы Дианы для карантина 2020
Образы принцессы Дианы для карантина 2020
pinterest

Почему бы не выйти в магазин за хлебушком так, будто вы идете покорять собрание Верховной Рады или британского парламента? Белые облегающие брюки, светлая футболка и обязательно пояс, подчеркивающий, что на карантине вы не забываете о занятиях спортом. Маскулинный темный пиджак - яркое пятно, завершающее идеально сконструированный образ для типичной карантинной прогулки девочки-отличницы. 

Образы принцессы Дианы для карантина 2020
Образы принцессы Дианы для карантина 2020
pinterest

Если вам захочется вечером выбраться на романтическое свидание, например на кухню или даже в ближайший парк, то у принцессы Дианы найдется для вас несколько крутых фэшн-приемов. Фуксия - не так проста, как может показаться на первый взгляд, а потому лучше все-таки сочетать ее с простыми оттенками. Миди-платье ярко-розового цвета и белоснежный кашемировый кардиган - формула идеального нежного лука. 

Образы принцессы Дианы для карантина 2020
Образы принцессы Дианы для карантина 2020
pinterest

Если вам хочется выглядеть как принцесса Диана не только на карантине, но и в обычной жизни, то вам нужно изучить ее луки а-ля-сафари. Королева сердец обожала благотворительные поездки в страны третьего мира - именно там спокойствие оттенков и расслабленность данной эстетики была наиболее уместна. Сочетание белой рубашки и светлых брюк - не совсем практичное соединение, но однозначно очень модное летом 2020. 

Образы принцессы Дианы для карантина 2020
Образы принцессы Дианы для карантина 2020
pinterest

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Вязаная жилетка - один из главных неожиданных трендов весенне-летнего сезона 2020. На первый взгляд она может показаться ироничной отсылкой к самым немодным временам 20 века, но на деле оказывается универсальной и очень милой. Если у вас есть загородный домик, где вы проводите время карантина, то полупрозрачное платье в комплекте с безрукавкой - ваш фирменный пропуск в мир модного уюта и покоя. 

Образы принцессы Дианы для карантина 2020
Образы принцессы Дианы для карантина 2020
pinterest

Принцесса Диана обожала классический британский принт - клетку. Как и ее монаршие предшественники для загородных прогулок и пикников она всегда выбирала спокойные и удобные комплекты, в которых стиль присутствовал лишь мельком. Впрочем, в данном случае нам настолько нравится образ принца Чарльза, что оторвать взгляд от него было невероятно трудно. 

Образы принцессы Дианы для карантина 2020
Образы принцессы Дианы для карантина 2020
pinterest

Появлению платья-рубашки в наших гардеробах мы во многом обязаны именно принцессе Дианы. Подобная вещица идеально подойдет для дома - в ней можно чувствовать себя очень комфортно, но в то же время и стильно. А после завершения карантина все те, кто не придерживался ЗОЖа, смогут с легкостью скрывать за объемностью силуэта свои лишние килограммы. 

Образы принцессы Дианы для карантина 2020
Образы принцессы Дианы для карантина 2020
pinterest

Рубашка или же ее вариант без рукавов - вечный и несменный атрибут весенне-летнего сезона. В 2020 году мы все так же поклоняемся универсальности этой вещи и отыскиваем для нее новых модных “компаньонов”. На карантине вы можете с легкостью ходить в подобном образе хоть в аптеку за еще одной маской, а хоть и по дому.

Образы принцессы Дианы для карантина 2020
Образы принцессы Дианы для карантина 2020
pinterest
 

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Любимый образ авторства принцессы Дианы всех времен и народов! В ее арсенале было огромное количество вечерних платьев, шикарных костюмов, но именно расслабленное и максимально простое сочетание осталось в истории модной индустрии. Джинсы прямого кроя, свитшот с ироничной цитатой, блейзер с мужского плеча и высокие сапоги для верховой езды - цитировать этот лук не перестанут и спустя 50 лет. 

Образы принцессы Дианы для карантина 2020
Образы принцессы Дианы для карантина 2020
pinterest

Принцесса Диана была одной из самых модных женщин своего поколения. И даже сейчас, двадцать лет после ее смерти, дизайнеры и стилисты продолжают вдохновляться ее легендарными образами. В гардеробе этой женщины утонченность и спортивный шик соседствовали настолько гармонично, что отличить одно от другого было необычайно сложно. Мы обожаем разглядывать луки из ее личного архива, каждый раз замечая все новые крутые комбинации и неожиданные детали. Позвольте себе хоть немного побыть настоящей принцессой. Той, которая была не только любимицей народа, но и настоящей фэшн-дивой. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 мини-юбок вы должны примерить летом 2020. 

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Теги: мода 2020, карантин, Принцесса Диана, стиль принцессы, что носят звезды
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Источник: ivona.bigmir.net

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