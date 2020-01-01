ТОП-9 нарядов принцессы Дианы, идеальных для самоизоляции

Даже в период домашнего ареста нельзя забывать о том, что вы - прежде всего красивая женщина.

В период карантина легко забыть о том, что вы являетесь привлекательной женщиной, стильной дама, возможно, даже гуру стиля. Халаты, футболки и растянутые штанишки - это то, что не может быть признаками гардероба любой уважающей себя девушки. Однако, депрессия, которая неизменно сопутствует домашней самоизоляции, требует не красоты и модных изысков, а уюта и максимальной расслабленности. Впрочем, мы бы советовали вам поскорее забросить свои пижамные комплекты и принарядиться. Хотя бы для самой себя. Поверьте, вам даже будет работаться гораздо легче, если вы наконец вылезете из привычной униформы домохозяйки, принарядившись как настоящая Степфордская жена. В качестве вдохновения предлагаем многочисленные кэжуальные комплекты принцессы Дианы. Мы обязаны ей многими крутыми трендами, без которых невозможно представить нынешней моды. Велосипедки, маскулинные пиджаки, платья-рубашки и многие другие “домашние” фэшн-вещи в новой карантинной подборке от Ivona.

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Прошлым летом велосипедки стали настоящим хитом, практически легендой. Их носили все девушки невзирая ни на параметры фигуры, ни на возраст. В 2020 году модное сообщество позволяет использовать спортивные шорты лишь в рамках спортзала или во время тренировки на открытом воздухе. В период карантина вечное сочетание велосипедок и свитшота в стиле принцессы Дианы кажется разумным ретро-уютом.

Образы принцессы Дианы для карантина 2020 pinterest

Почему бы не выйти в магазин за хлебушком так, будто вы идете покорять собрание Верховной Рады или британского парламента? Белые облегающие брюки, светлая футболка и обязательно пояс, подчеркивающий, что на карантине вы не забываете о занятиях спортом. Маскулинный темный пиджак - яркое пятно, завершающее идеально сконструированный образ для типичной карантинной прогулки девочки-отличницы.

Образы принцессы Дианы для карантина 2020 pinterest

Если вам захочется вечером выбраться на романтическое свидание, например на кухню или даже в ближайший парк, то у принцессы Дианы найдется для вас несколько крутых фэшн-приемов. Фуксия - не так проста, как может показаться на первый взгляд, а потому лучше все-таки сочетать ее с простыми оттенками. Миди-платье ярко-розового цвета и белоснежный кашемировый кардиган - формула идеального нежного лука.

Образы принцессы Дианы для карантина 2020 pinterest

Если вам хочется выглядеть как принцесса Диана не только на карантине, но и в обычной жизни, то вам нужно изучить ее луки а-ля-сафари. Королева сердец обожала благотворительные поездки в страны третьего мира - именно там спокойствие оттенков и расслабленность данной эстетики была наиболее уместна. Сочетание белой рубашки и светлых брюк - не совсем практичное соединение, но однозначно очень модное летом 2020.

Образы принцессы Дианы для карантина 2020 pinterest

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Вязаная жилетка - один из главных неожиданных трендов весенне-летнего сезона 2020. На первый взгляд она может показаться ироничной отсылкой к самым немодным временам 20 века, но на деле оказывается универсальной и очень милой. Если у вас есть загородный домик, где вы проводите время карантина, то полупрозрачное платье в комплекте с безрукавкой - ваш фирменный пропуск в мир модного уюта и покоя.

Образы принцессы Дианы для карантина 2020 pinterest

Принцесса Диана обожала классический британский принт - клетку. Как и ее монаршие предшественники для загородных прогулок и пикников она всегда выбирала спокойные и удобные комплекты, в которых стиль присутствовал лишь мельком. Впрочем, в данном случае нам настолько нравится образ принца Чарльза, что оторвать взгляд от него было невероятно трудно.

Образы принцессы Дианы для карантина 2020 pinterest

Появлению платья-рубашки в наших гардеробах мы во многом обязаны именно принцессе Дианы. Подобная вещица идеально подойдет для дома - в ней можно чувствовать себя очень комфортно, но в то же время и стильно. А после завершения карантина все те, кто не придерживался ЗОЖа, смогут с легкостью скрывать за объемностью силуэта свои лишние килограммы.

Образы принцессы Дианы для карантина 2020 pinterest

Рубашка или же ее вариант без рукавов - вечный и несменный атрибут весенне-летнего сезона. В 2020 году мы все так же поклоняемся универсальности этой вещи и отыскиваем для нее новых модных “компаньонов”. На карантине вы можете с легкостью ходить в подобном образе хоть в аптеку за еще одной маской, а хоть и по дому.

Образы принцессы Дианы для карантина 2020 pinterest

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Любимый образ авторства принцессы Дианы всех времен и народов! В ее арсенале было огромное количество вечерних платьев, шикарных костюмов, но именно расслабленное и максимально простое сочетание осталось в истории модной индустрии. Джинсы прямого кроя, свитшот с ироничной цитатой, блейзер с мужского плеча и высокие сапоги для верховой езды - цитировать этот лук не перестанут и спустя 50 лет.

Образы принцессы Дианы для карантина 2020 pinterest

Принцесса Диана была одной из самых модных женщин своего поколения. И даже сейчас, двадцать лет после ее смерти, дизайнеры и стилисты продолжают вдохновляться ее легендарными образами. В гардеробе этой женщины утонченность и спортивный шик соседствовали настолько гармонично, что отличить одно от другого было необычайно сложно. Мы обожаем разглядывать луки из ее личного архива, каждый раз замечая все новые крутые комбинации и неожиданные детали. Позвольте себе хоть немного побыть настоящей принцессой. Той, которая была не только любимицей народа, но и настоящей фэшн-дивой.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 мини-юбок вы должны примерить летом 2020.

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