Еще короче: ТОП-7 самых модных мини-юбок весенне-летнего сезона 2020

Какие силуэты, расцветки и декор преобразят короткую длину в стильный тренд.

Многие скажут, что мини-юбки - неудобно, непрактично и очень неблагоразумно. Мы же ответим, что укороченная длина - именно та характеристика гардероба, которая позволяет женщинам почувствовать себя свободными, стильными и красивыми. Согласитесь, мини всегда добавляет внутренней уверенности, а особенно в тех случаях, когда вы не стесняетесь своей фигуры и параметров. Даже девушка с неидеальным телом может позволить себе носить короткую длину при условии, что она правильно подобрала фасон, а также позаботилась о привлекательности своих ножек. Весенне-летний сезон 2020 возвращает нас во времена то ли свингующего Лондона, то ли кокаиновых 1990-х. С разницей в 30 лет мини обеих эпох выглядят в современных реалиях невероятно круто. В новом сезоне мы предлагаем вам ознакомиться с ключевыми чертами двух стилей, в которых экстремальная длина юбок стала их главным символом. Ivona представляет ТОП-7 самых модных вариантов мини на весну-лето 2020.

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Кожа

Конечно, мы не можем не начать наш “экстремальный” рейтинг с главного материала весенне-летнего сезона 2020. Кожа - та фактура, которая позволит вам продемонстрировать свою дерзость и тонкую агрессивную утонченность. Не слушайте тех, кто считает, что кожа и мини в сумме дают пошлое сочетание - они просто не знают модных правил. Без угрызений совести миксуйте два экстравагантных тренда, не забывая дополнять их откровенной обувью.

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Клетка

Если вы отвыкли от стиля “преппи”, то предлагаем вам вспомнить его главные постулаты в новом весенне-летнем сезоне 2020. Представьте себя не просто героиней шикарного сериала “Сплетница”, а полноценной студенткой Гарварда или Оксфорда. Каким бы не был ваш сиюминутный выбор мини-юбки, не забывайте, что именно клетка является отличительной чертой стиля рафинированных красоток из заведений Лиги Плюща.

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Деним

Джинсовая юбка в новом весенне-летнем сезоне 2020 переходит в ранг “обязательных элементов стиля”. Согласитесь, подобная вещь может за считанные минуты организовать вокруг себя идеальный лук без лишних энергозатрат. Для того, чтобы слегка усовершенствовать ваши “денимные” увлечения, предлагаем выбрать для новой фэшн-поры цветной материал с пастельным подтоном. Фиалковая мини-юбка с широким поясом выглядит так, будто вы только что сошли с обложки Vogue 1968 года.

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Горох

Если вы ищете универсальный модный рецепт на лето 2020, то он буквально перед вами. Контрастный принт, мини-длина и сборки - именно так выглядит одна из самых стильных юбок текущего сезона. Если вы ищите модный референс, то вспомните главную соблазнительницу сериала “Секс в большом городе” - Саманту. Как считаете, она бы рискнула надеть подобную юбку? Наш ответ однозначен - твердое “да”!

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Цветы

Конечно, мы не можем обойти вниманием любимый дамский принт любого весенне-летнего сезона. Какие бы ультрасовременные, космические и унисекс тренды не предлагали дизайнеры, а флористика всегда останется тем выбором, к которому приходишь в периоды глубокой внутренней и эмоциональной утонченности. Даже в компании с простой белой рубашкой цветастая мини-юбка будет выглядеть удивительно стильно. Конечно, не забудьте о модной обуви: летом носите микс в паре с босоножками, а осенью подойдут и армейские ботинки.

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Твид

Любимый материал великолепной Коко Шанель потихоньку возвращается в наш привычный кэжуал-гардероб. Теперь не только жакеты и классические сумки 2.55 можно увидеть в обрамлении твида. Пришло время платьев, юбок и сарафанов. Мы рады подобному дизайнерскому вымыслу, ведь именно с помощью твида мини-длина преображается. Такая юбка становится образчиком утонченности и элегантности.

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Оборки

Нам трудно представить весенне-летний сезон 2020 без всевозможных оборок, воланов и рюшей. Мы будем ими украшать и платья, и блузы, и, конечно, юбки. В данном случае нас поразила простота принта “горошек”, который выделяется на фоне кокетливого фасона. В подобной юбке легко танцевать самбу на далеких курортах Латинской Америки. И также легко покорять фэшн-вершины нового сезона 2020.

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Многих женщин смущает вероятность показаться на публике в мини. Здесь в голову приходят заложенные с детства мамины постулаты и общественные стереотипы. Женщина после 30-ти лет не имеет права показывать красивое тело? Чушь, которая не имеет ничего общего с современными фэшн-тенденциями. Носить мини в паре с босоножками на шпильках - вульгарно? Нет, это невероятно стильно, грамотно и очень привлекательно. Поверьте, весенне-летний сезон 2020 одобрит любые ваши мини-эксперименты, если вы правильно подойдете к выбору главного фэшн-сувенира. Тонкая ирония или напоминание об эпохе эмансипации? Выбирайте тот вариант, который сделает вас богиней прежде всего в собственных глазах.

Раннее мы писали о том, какие “голые” образы Меган Маркл стали знаковыми в ее фэшн-карьере.

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