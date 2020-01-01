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Безвкусице бой: ТОП-6 элементов, которые удешевляют образ

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Избавьтесь от одежды, которая делает из вас провинциальную простушку.
Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
pinterest

Наверняка, вы уже в курсе, что существуют до безобразия простые вещи, которые способны практически любой образ сделать остромодным. Например, белая рубашка или футболка в сочетании с правильным низом (кожаным или фактурным) в грамотном миксе легко превращаются в вещи номер один. Но также есть и много предметов гардероба, которые могут “удостоиться” титула “убийц стиля и вкуса”. Мы предлагаем вам серьезно исследовать содержимое вашего платяного шкафа на наличие не Нарнии, конечно, а той одежды, которая может легко испортить ваш имидж надолго. Аксессуары, украшения и декор - абсолютно безвкусные и дешевые, могут стать вашим “желтым билетом” в мир простоты и моветона. Ivona представляет ТОП-6 предметов гардероба, от которых нужно избавиться как можно скорее. 

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  • Декор 

Из-за нашего грустного исторического прошлого многие женщины все еще считают, что надевать все лучшее сразу - показатель богатства и стабильного дохода. На самом же деле это всего лишь вульгарно и невероятно антистильно. Платье, украшенное одновременно кружевом, жабо и вышивкой, выглядит убого и дешево, а обилие драгоценностей - просто пошло. Если вы все еще не можете справиться со своей любовью к обилию всего, то как мантру повторяйте ключевое правило француженок. В образе должен быть лишь один акцент - его будет вполне достаточно, чтобы закрепить ваш фэшн-статус.  

Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
pinterest

  • Фэйки 

Наш абсолютный фаворит в разделе самых безвкусных вещей. Фэйковые “гуччи” и “дольче габбана” видно издалека и даже невооруженным взглядом. Поверьте, подобные вещи точно не прибавят вам уверенности в себе, ведь каждый раз с содроганием вы будете ожидать фэшн-разоблачения и мысленно готовиться к позору. Даже если копия выполнена очень качественно, что случается крайне редко, оригиналом ей никогда не стать. Так к чему же обманываться и строить дешевые иллюзии?  

Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
pinterest

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  • Стразы 

Кожаные куртки с расписными “граффити”, сумочки и, конечно, туфли на огромным шпильках - самые ожидаемые предметы внедрения страз. Если вы все еще не поняли, что этот пережиток 90-х выглядит пошло и вульгарно, то с радостью сообщаем вам эту ценную информацию. Времена Филиппа Плейна и Juicy Couture бесследно прошли, а потому пусть блестки остаются у вас только в их самом возвышенном оформлении - как ключевой элемент украшений Swarovski. 

Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
pinterest
 

  • Кислота 

Время от времени неон появляется в коллекциях дизайнеров, но акцентировать внимание на нем не рекомендуют ни стилисты, ни главные модницы мира. Кислотные расцветки смотрятся достойно только в качестве минимального акцента или аксессуара. К тому же подобная гамма совсем не красит женщин 30+, делая их типичными дамочками, молодящимися за счет подростковых вещей. Если вы хотите что-то позаимствовать из вновь актуального стиля 90-х, то пусть это лучше будут минимализм, сочетание нежности и гранжа, а не кислотные принты. 

Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
pinterest

  • Низкая посадка 

Выглядывающее хлопковое нижнее белье, выпирающий жирок на животе, “спасательный круг” - вам все еще кажется, что джинсы с заниженной посадкой выглядят круто и сексуально? Поверьте, простуженные органы - наименьшая из бед, которая может вас поджидать, если вы решитесь вернуть очумелый тренд из 2000-х. Многие современные модницы и Эмили Ратаковски в первую очередь пытаются вернуть популярность утраченной тенденции, а мы лишь с содроганием наблюдаем за их отчаянными попытками. Нам же остается только надеяться, что этот пошлый и безвкусный элемент гардероба больше никогда нас не побеспокоит. 

Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
pinterest

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  • Блестящие колготки 

Если вы хотите враз удешевить ваше роскошное коктейльное платье, которое надели для особого случая, то нет ничего проще, чем замиксовать его с блестящими прозрачными колготками. Так все еще одеваются женщины 35+ где-то в областных центрах и глубинках нашей огромной страны, но копировать их пример мы категорически не рекомендуем. Выглядят подобные элементы лука удивительно дешево и безвкусно. Поверьте, такой фэшн-ошибки вам не простят даже в том случае, если колготки будут стоить дороже вашего идеального платья.  

Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
Какие вещи сделают ваш образ дешевым и безвкусным
pinterest

Каким бы рациональным и стилистически подкованым не был мозг девушки, а порой в ее гардеробе могут появляться абсолютно неожиданные вещи. Маечки в пайетках или абсолютно дикие сочетания неона и страз - не спешите сжигать их на костре безвкусицы, ведь всегда есть вероятность, что вас могут неожиданно пригласить на костюмированную вечеринку в духе постсоветских 90-х. Вот тогда и наступит звездный час всех антитрендов из нашего рейтинга. А пока стоит поскорее забыть о болезненной страсти к джинсам с заниженной талией, которые, как вам одной кажется, очень сексуально демонстрируют ваш живот. Нет, низкая посадка - это не красиво, не стильно и не сексапильно. Это пошло, вульгарно  и дешево. Как и все остальные вещи из нашего горячего материала.  

Раньше мы писали о том, как звезды Инстаграма носят тренд - платье-подушку.

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Теги: мода 2020, антитренды, безвкусица, антирейтинг
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Источник: ivona.bigmir.net

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