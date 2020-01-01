Хитросплетения: Как носить кружево летом 2020

Самый нежный тренд сезона в брутальных и романтических комбинациях.

В новом весенне-летнем сезоне 2020 дизайнеры переосмысливают кружево, представляя его не только как элемент декорирования, но и самодостаточный тренд. Долгое время ажур считался лишьвспомогательным акцентом, хитростью украшательства, но никак не полноценным символом ультраженственности и неприкрытой сексуальности. Сложно принять тот факт, что первые кружевные материи были обнаружены еще во времена Древнего Египта. Но, если вы наведаетесь в музей Виктории и Альберта в Лондоне, то сможете лицезреть полноценные ажурные ткани, которые использовались как элемент декора.

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Однако, родиной современного кружева нужно считать Фландрию и Италию - именно там еще в 1300-х годах красивый и тонкий материал стал украшением пышных и изысканных луков гардероба аристократов и знати. В современности мы ассоциируем ажур в первую очередь с такими брендами как Valentino и Dolce&Gabbana. Трудно представить их нынешние коллекции без хотя бы легко внедрения романтической ткани. Весенне-летний сезон 2020 кутюрье объявляют эпохой перезагрузки кружева, представляя его в самых неожиданных оттенках и миксах. Ivona учит модниц, как правильно носить ажурные вещи в 2020 году.

Юбки

Женщины, которые уверены в своей привлекательности, никогда не стесняются демонстрировать чуть больше тела, чем их более скромные подруги. И для чего придерживаться выдуманных норм приличия, если мода открыта к вашим “бельевым” экспериментам? Кружевная юбка - вариант для самых смелых, ведь под ней невозможно скрыть лишние сантиметры на боках или неидеальные ноги. Лучше всего сочетать подобные вещи с лаконичным и однотонным верхом - достаточно того, что ваш низ будут обсуждать поголовно все.

Как стильно носить кружево весной 2020 коллаж/pinterest

Платья

Просто, роскошно и очень нарядно. Главное преимущество кружевного платья в том, что оно будет смотреться одинаково актуально и днем, например на прогулке с подругами, и вечером - на презентации или очередном коктейле. Дизайнеры рекомендуют отказаться от излишнего декорирования подобных образов, оставив лишь минималистичный клатч и неприметные, но красивые серьги.

Как стильно носить кружево весной 2020 коллаж/pinterest

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С кожей

Самое горячее сочетание, которое мы советуем опробовать каждой девушки в течении продолжительного весенне-летнего сезона 2020. Легко представить, насколько сексуальным будет признано сочетание грубой, даже агрессивной кожи и нежного, тонкого, абсолютно прозрачного ажура. В данном случае вы будете выступать в роли настоящего агента-провокатора - ни одному мужчине не удастся воздержаться от оценивающего и абсолютно пораженного взгляда в вашу сторону.

Как стильно носить кружево весной 2020 коллаж/pinterest

Декор

Если вам не слишком нравятся свадебные коннотации, которые первыми приходят в голову при упоминании кружева, то можете воспользоваться лишь ключевыми преимуществами актуального материала. Акценты в виде кружева хорошо работают с разными фактурами – с хлопком, шелком. Но определенно нужно отказаться от комбинаций ажура и более плотных материй. Кружево и деним - тот микс, от использования которого летом 2020 нужно воздержаться.

Как стильно носить кружево весной 2020 коллаж/pinterest

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Бра

Мы уже рассказывали вам, насколько привлекательно выглядит бельевой стиль в рамках весенне-летнего сезона 2020. Сложно представить наш повседневный гардероб без кружевных бра, которые мы легко выставляем на всеобщее обозрение, а также без корсетов, кимоно и прочих атрибутов будуарной эстетики. Носите ажурный бюстгалтер в компании простого пиджака, а если вам хватает смелости, то можете его сочетать с гольфом - самое смелое и провокационное сочетание весенне-летнего сезона 2020.

Как стильно носить кружево весной 2020 коллаж/pinterest

Если вы привыкли к традиционному представлению кружева, то стильные миксы весенне-летнего сезона 2020 могут обернуться для вас огромным удивлением. Впрочем, настоящие модницы не станут поражаться роскошным комбинациям агрессивной кожи и тонкого ажура. Согласитесь, такие сочетания - самое экспрессивное и эротичное фэшн-высказывание, доступное современным женщинам. Что может быть соблазнительнее, чем микс нежности, субтильности и напористой дикости? Также стильно и очень современно выглядит кружевное белье, которое модницы уже давно не стесняются выставлять напоказ. Праздничный и очень нарядный ажурный элемент гардероба привносит нотку изысканности в самый лаконичный лук. Весенне-летний сезон 2020 невозможен без тонкой материи, а потому придется продемонстрировать все ваши фэшн-уловки и возможность размышлять неканонно.

Раннее мы рассказывали о том, как носить длинные юбки летом 2020.

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