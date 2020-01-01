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Антитренды 2020: ТОП-5 устаревших пар обуви и их модные альтернативы

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Проведите весенне-летнюю ревизию вашего гардероба с умом.
Обувные антитренды весенне-летнего сезона 2020 и их модные альтернативы
Обувные антитренды весенне-летнего сезона 2020 и их модные альтернативы
pinterest

Продолжаем наша рубрику антистильных вещей весенне-летнего сезона 2020 статьей про неактуальные обувные экс-тенденции. Уверены, наши антигерои спокойно ждут своего часа в ваших обувных шкафах, но дождаться выхода в люди им в этом году точно не суждено. Если некоторые тренды из прошлого сезона нам удастся с успехом “перебросить” в жаркое лето 2020, то с обувью придется немного повозиться. Все то, что мы привыкли наблюдать на наших ножках, больше не считается актуальным, а потому, чтобы оставаться на плаву фэшн-течения, придется перекроить ваш багаж. Ivona представляет ТОП-5 немодных вариантов обуви и показывает модные альтернативы, без которых вам не удастся пережить весенне-летний сезон 2020.

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  • Ugly-кроссовки 

Мы уже так привыкли к громоздким, непривычно странным и эксцентричным кроссовкам, что представить на их месте что-то другое очень тяжело. Весенне-летний сезон 2020 предлагает отойти от соображений Демны Гвасалии и передислоцироваться на более универсальные и понятные обувные тренды. Спортивные кроссовки, такие в каких бы вы легко могли пробежать марафон, считаются одним из главных фаворитов 2020 года. Теперь для того, чтобы выделиться в толпе нужно обувать не ультрасовременные и яркие уродливые модели, а абсолютно привычные - удобные и стильные. 

Ugly-кроссовки меняем на спортивные
Ugly-кроссовки меняем на спортивные

  • Босоножки с толстыми ремешками 

Уверены, вы не удивитесь, увидев в нашем рейтинге модные альтернативы привычным босоножкам в виде их собратьев на тоненьких завязочках. Подобные модели ведущие стилисты начали носить еще осенью 2019 года, но тенденция продолжается и в новом весенне-летнем сезоне 2020. Изящные, минималистичные ремешки выглядят очень зыбко, трогательно и невероятно стильно. Не забывайте, что ими очень удобно подвязывать широкие брюки - очень сексуально и актуально. 

Толстые ремешки на босоножках меняем на тоненькие
Толстые ремешки на босоножках меняем на тоненькие

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  • Сандалии на низком ходу 

Удивительно, но многие женщины до сих пор почитают тренд из начала 2000-х - сандалии-гладиаторы. В то время стилистика “Трои” или “Александра” была топовым выбором, но за 20 лет в модной индустрии все кардинально менялось несколько раз. Так, сандалии на плоском ходу весной и летом 2020 мы с радостью заменяем удобными кожаными шлепками. Если вы готовы к более радикальным мерам, то дизайнеры придумали для вас самую трендовую модель вьетнамок - из экоматериала, на небольшом каблучке. Каким бы не был ваш выбор, главное, чтобы он не походил на эстетику древнегреческих богинь и героев. 

"Гладиаторы" меняем на кожаные шлепки

  • Туфли на низком квадратном каблуке 

Здесь все до смешного просто: удобный квадратный каблук мы должны заменить на более элегантные и эстетически привлекательные kitten heels. 60-е года XX века сменяются 50-ми и происходит это абсолютно феерично. Женщины не должны забывать, что именно они являются главным привлекательным достоянием человечества, а потому иногда совсем неплохо добавлять в свой лук немного романтичности и изящества. Небольшой каблучок-рюмочка - тот ретро-символ, который предпочитали самые сексуальные женщины с Мэрилин Монро во главе. 

Квадратный каблук меняем на kitten heels
Квадратный каблук меняем на kitten heels

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  • Балетки 

Мы давно ждали модную альтернативу бессменным и любимым балеткам. Готовы поспорить, что эта модель есть в гардеробе любой женщины - уж больно удобны и универсальны они. Но в 2020 году мы запрещаем вам выходить в балетках даже в магазин или торговый центр за новыми покупками. У них наконец появилась стильная альтернатива, которая не только выглядит гораздо круче, но и подчеркивает вашу индивидуальность. Конечно, мы говорим о мюлях - очаровательных, трогательных и невероятно красивых.  

Балетки меняем на мюли
Балетки меняем на мюли
коллаж/pinterest

Обувь - тот финишный мазок, который превращает любой образ из детского скетча в настоящее произведение искусство. Можете относиться к нашему сравнению с недоверием и сарказмом, но именно удачная пара обуви может как вознести ваш лук до новых высот, так и буквально втоптать все ваши усилия в грязь. Вспомните, сколько раз вы подбирали идеальный образ, но все портила неудачная обувь. Подобные ситуации должны были вас научить целостности - если вы продумываете наряд, то должны делать это с максимальной отдачей. Нельзя надеяться, что бессменные балетки или лодочки украсят любой лук - иногда они не только стилистически неактуальны, но и неподходящие в зависимости от сезонных фэшн-трендов. Универсальная обувь - понятие достаточно зыбкое, ведь каждый стиль требует определенных атрибутов, а потому никогда не нужно жадничать при покупке новой пары босоножек или туфель. Помните, что мода циклична, а потому все ваши модели, пылящиеся в шкафу, однажды могут стать очередным “горячим” трендом - всему свое время. 

Раннее мы писали о том, какие пастельные оттенки нужно добавить в ваш гардероб весной 2020.  

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Теги: мода 2020, антитренды, обувные тренды, модная обувь
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Источник: ivona.bigmir.net

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