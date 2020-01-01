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Ретро-эстетика: ТОП-10 самых стильных и вдохновляющих фильмов

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Картины, в которых костюмы играют свою особую роль первого плана.
Самые стильные ретро-картины
Самые стильные ретро-картины
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Существуют фильмы, которые хочется пересматривать вечно, из раза в раз углубляться в прекрасный мир, созданный режиссером, актерами и, конечно, художниками по костюмам. В подобных лентах сюжет и образы идут вровень - без одного невозможно представить другое. На карантине нам предстоит сидеть еще довольно продолжительное время, поэтому было бы неплохо развлекать себя не столько кассовыми и хитовыми фильмами и сериалами, сколько эстетически познавательными. Изучать моду прошлых эпох с помощью кинематографа - одно из самых увлекательных и полезных занятий. Ретро-луки в стиле 50-60- годов XX века считаются образчиками элегантности и аристократизма. Винтажный стиль - то, что мгновенно преображает любую девушку даже в наше ультрасовременное время. Чтобы не тратить драгоценное время зазря, Ivona предлагает пересмотреть ТОП-10 самых красивых и стильных фильмов в истории, чтобы не только вдохновиться, но и познать истинную красоту. 

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  • Месть от кутюр 

Трудно найти более красивый фильм за всю историю кинематографа. Здесь каждая героиня второго и даже десятого плана выглядит как голливудская звезда. А все благодаря персонажу Кейт Уинслет, которая создает потрясающую одежду, вдохновляясь фантазийными существами и историями. Любовная драма и детективная линия меркнут на фоне невероятных ретро-образов. 

"Месть от кутюр"
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  • Воспитание чувств 

Одна из первых киноработ Кэри Маллиган - “Воспитание чувств” рассказывает об эпохе, когда вечеринки, путешествия и даже алкогольные мероприятия были красивыми и рафинированными. Стиль “преппи” здесь соседствует с “высокой” экстравагантностью и изящностью, а потому школьные шерстяные костюмы с легкостью вплетаются в нить повествования, где платья-футляры, парча и жемчуг отвечают за истинную женственность. 

"Воспитание чувств"
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  • 11.22.63 

Стивен Кинг не часто радует нас красивыми, а не только ужасающими историями, поэтому нужно пользоваться возможностью. Рассказ о путешествиях во времени еще никогда не был настолько красивым. “11.22.63.” - очень хитрое сплетение замысловатой истории любви на фоне событие предшествующих убийству Кеннеди. Ретро-образы, прически и украшения прилагаются. 

"11.22.63."
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  • Клуб жен астронавтов 

Семь главных женских героинь сериала “Клуб жен астронавтов” обязаны быть красивыми и стильными, ведь их мужья - герои государственного уровня. Причем каждая дама обладает своим уникальным стилем: здесь нашлось место и милому консерватизмы, и раннему феминизму и, конечно, сексуальной провокации. 

"Клуб жен астронавтов"
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  • Последний магнат 

Незаконченный роман Фицджеральда - “Последний магнат” экранизировали всего дважды. В середине прошлого века и в 2017 году. Истории писателя “эпохи джаза” не часто переносят на киноленту, но, если это и происходит, то на выходе получается настоящая эстетическая бомба. В истории про красавчика кинопродюссера Монро хороши и все главные герои и, конечно, стильное обрамление в виде потрясающих образов 40-х годов XX века. 

"Последний магнат"
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  • Афера по-американски 

Если вам больше по душе эпоха богемного шика, то, уверены, что фильм “Афера по-американски” вам точно придется по вкусу. Если вы уже смотрели легендарную ленту, то рекомендуем сделать это еще раз. Каждый лук героини Эми Адамс создан на такой тонкой грани эротизма, деловитости и трендовости, что рассматривать их хочется еще, еще и еще. 

"Афера по-американски"
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  • МЫ. Верим в любовь 

Легендарная история любви XX века - роман короля Великобритании Эдуарда и дважды разведенной американки - Уоллис Симпсон. В жизни подружка монарха не была красоткой, но зато прослыла как самая модная женщина своего времени. Фильм Мадонны “МЫ. Верим в любовь” - смесь непривычного взгляда на королевский роман и невероятных образов в стиле Эльзы Скиапарелли. 

"МЫ. Верим в любовь"
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  • Бруклин 

Оскароносный фильм о жизни иммигрантов 50-х годов в США хорош и в выборе актерского состава, и закрученности сюжетной лини, и удержании интриги, и отличных ретро-образов. Героиня Сирши Ронан, а точнее ее многочисленные стильные эксперименты свидетельствуют о том, что каждой даме подвластно найти свой персональный идеальный стиль, как и поверить в собственную привлекательность. 

"Бруклин"
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  • Я соблазнила Энди Уорхола 

Если силуэты “нью-лук” вам со временем надоест пересматривать, то всегда можно обратиться к эпохе кокаинового поклонения и раннего диско. Фильм “Я соблазнила Энди Уорхола” - реальная история отношений легендарного художника и его молодой музы - Эди Седжвик. Молоденькая богачка прославилась как девушка, которая не подчинялась никаким модным канонам, а сама составляла их. Обнаженность, невероятные мини, леопард - знаковые символы “фабричной девушки”. 

"Я соблазнила Энди Уорхола"
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  • Принцесса Монако 

Возможно, Николь Кидман внешне и не слишком похожа на Грейс Келли, но найти точную копию легендарной актрисы и принцессы просто невозможно - довольствуемся хотя бы неплохой игрой австралийки. Если вам хочется полюбоваться на самые красивые украшения, самые роскошные вечерние образы и даже кэжуальные луки, подобранные с невероятным изяществом, то включайте картину про трагичную любовь и жизнь звезды Голливуда XX века. 

"Принцесса Монако"
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Кинематографисты любят снимать кино про истории давно ушедших лет. Атмосферные фильмы, в которых образы героев и их костюмы выходят на первый план, получают самые высокие оценки критиков и непроходящую любовь зрителей. Пожалуй, все дело в том, что нам хочется не только наблюдать за развитием замысловатого сюжета, но и полностью погружать в описываемую эпоху. Чем более тщательно продуман стиль фильма, тем больше вероятность, что зритель сам почувствует себя частичкой потрясающего мира, в котором женщины считались самыми очаровательными существами. В котором, дамы понимали, что красивая одежка - одно из главных преимуществ слабого пола. 

Раннее мы писали, с какими ТОП-13 самыми прелестными девушками повезло познакомиться суперагенту - Джеймсу Бонду. 

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Теги: мода 2020, ретро-стиль, ретро-платье, Красивые фильмы
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Источник: ivona.bigmir.net

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