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Ниже поцелуи: ТОП-7 модных коротких платьев на лето 2020

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Самые стильные фасоны главного соблазнительного сезонного тренда.
Модные фасоны мини-платье на весну-лето 2020
Модные фасоны мини-платье на весну-лето 2020
коллаж/pinterest

История мини-платья насчитывает уже шесть десятилетий, что довольно небольшой срок по меркам фэшн-индустрии. Благодарить за появление крутых, свободных и сексуальных луков мы должны Лондон и его гедонистически настроенную молодежь. Именно столица Великобритании стала центром “свингующих шестидесятых”, которые именно под этим названием и вошли в мировую историю. Повальное увлечение рок-н-роллом, ритм-энд-блюзом, феминизмом, расцвет молодежных движений и, конечно, послевоенный протест. Именно в таком окружении и родился тренд на мини-платья.  

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Иконой моды Лондона 60-х годов становится первая в истории супермодель и поклонница укороченных фасонов - Джин Шримптон. Первенство изобретателей раскованной и свободной модели делят между собой англичанка Мэри Квант и француз Андре Курреж, но именно модельер-женщина нарядила музу 60-х - Твигги, в короткое платье. Большеглазая манекенщица стала ассоциироваться исключительно с мини, а ее образ закрепился на века как символический.  

Летом 2020 все девушки могут окунуться в собственный мир ностальгии, заново изучая преимущества мини-силуэта, который был так популярен во времена их молодости - субтильные 90-е и диско 80-е. Ivona рассказывает, какие именно ТОП-7 моделей коротких платьев должны обязательно появиться в вашем гардеробе.  

  • Твидовое 

Любимая ткань Коко Шанель - один из главных материалов весенне-летнего сезона 2020. Твид - благородный, сдержанный, но в меру задиристый. Он умеет удивлять несмотря на то, что многим кажется чересчур серьезным и строгим. Именно формат мини-платья может добавить в него жизнь и загадочность. Голубой твидовый сарафан - тот тренд, который нельзя игнорировать. Вариации с футболками и белыми рубашками - не единственные идеи, которые приходят на ум. Летом 2020 у вас будет отличная возможность исследовать глубину вашего воображения. 

Zara, 1199 грн
Zara, 1199 грн
zara.com
 

  • Плиссированное  

Эффект бабочки - это не только известный термин в естественных науках или популярный фильм. Теперь платье подобного силуэта - ваш персональный талисман весенне-летнего сезона 2020. Плиссированная материя удачно акцентирует внимание на женственности фигуры, а “летящие” рукава добавляют мистичности в образ. Нежно-лавандовый оттенок - именно та деталь, которая сможет уравновесить “вспыльчивость” активного фасона. 

Zara, 699 грн
Zara, 699 грн
zara.com

  • Из денима 

Забудьте о комбинезонах и шортах. Летом 2020 предлагаем сосредоточить сове внимание на крутом и стильном мини-платье из денима. Оно будет обволакивать вас как вторая кожа, демонстрируя все округлости фигуры, но за счет плотного материала, не станет акцентировать внимание на не совсем совершенных зонах. И мы даже не будем упоминать насколько эротично и заискивающе выглядит молния. Сексуальность все еще остается главным критерием мини-формата.

Bershka, 1199 грн
Bershka, 1199 грн
bershka.com
 

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  • С рукавами-буфами 

Рукава из 80-х должны присутствовать в любом образе весенне-летнего сезона 2020. Мини-платье - не исключение, а потому выбирайте силуэты, которые будут выглядеть гармонично и стильно. Черное облегающее платье короткой длины - это, конечно, рискованный ход, но вы ведь привыкли пить шампанское? Оголенная линия ключиц и контрастные рукава (в наш любимый принт - polka-dot) - главные преимущества лаконичного, но кокетливого силуэта. 

Bershka, 1599 грн
Bershka, 1599 грн
bershka.com

  • Кожаное 

Еще один непререкаемый фаворит весенне-летнего сезона 2020 - экокожа. Мы уже несколько раз советовали вам присмотреться и к трендовым ретро-пиджакам, и к модным брюкам, юбкам, но настало время и платью покориться актуальной материи. Белая кожа выглядит нарядно и очень по-летнему, а короткая длина позволяет экспериментировать со стилистикой лука. Мы бы рекомендовали отойти от ассоциаций со вторым платьем невесты, настроившись на волну радио “Рок”.  

Pull&Bear, 1199 грн
Pull&Bear, 1199 грн
pullandbear.com

  • Нарядное 

Летом 2020 вам не обойтись без хотя бы одного красивого, вечернего лука, в котором можно пойти на презентацию, плавно перетекающую в коктейль, или на свидание. По такому случая мы подобрали для вас мини-платье одного из наших вечных фасонов-фаворитов - в бельевом стиле. Нюдовый оттенок, блеск аккуратных кристаллов и лаконичность силуэта - главные характеристики стильного и не аляповатого мини-платья. 

Sinsay, 749 грн
Sinsay, 749 грн
sinsay.com

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  • Сорочка 

Любимый фасон Меган Маркл в немного измененном мини-формате. Платье-рубашка - классика, которая подходит на каждый день. В вашем гардеробе должно быть хотя бы несколько подобных моделей. Если пока вы еще не успели пойти по модным стопам экс-герцогини, то летом 2020 вы просто не можете себе отказать в удовольствии примерить простое, слегка расклешенное платье-сорочку в стиле экзотического сафари.  

Reserved, 799 грн
Reserved, 799 грн
reserved.com

Будем надеяться, что к лету наше “домашнее заключение” подойдет к концу, и уже 1-го июня, а может быть даже и раньше, нам удастся выйти на улицу без ужасающих масок, но зато в идеальном платье. Для того, чтобы отпраздновать окончание карантина, нужно выбрать самый модный фасон из всех возможных. Мини-вариант - то, что сможет убить сразу двух зайцев: и фэшн-показания удовлетворить, и продемонстрировать невероятной красоты ножки, отшлифованные за время сидения дома. Вы ведь не теряли времени зря, верно? Летом 2020 короткие платья станут незаменимым акцентом вашего гардероба, способным удовлетворить самые взыскательные фэшн-желания. 

Раннее мы писали о том, как весной 2020 носить стильные кожаные жакеты и классические косухи.  

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Теги: мода 2020, модные платья, что носить весной, что носить летом, мини-платья
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Источник: ivona.bigmir.net

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