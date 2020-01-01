Вторая кожа: ТОП-7 актуальных способов носить косуху весной 2020

Стильные модели любимой куртки и самые удачные варианты их внедрения в сезонный гардероб.

Долгое время кожаная куртка оставалась ключевым элементом гардероба современной женщины. Вне зависимости от возраста или социального статуса дамы обожали дополнять луки (в романтической стилистике или кэжуальной) удобной и очень стильной косухой. Именно эта деталь гардероба обладает шармом и характером, который вмиг преображает любую девушку. Хищный темперамент, дикая эстетика и ни к чему не обязывающая простота - именно такой кажется нам привычная “кожанка”. Вот только 2020 год перевернул наше представление о стильной детали, а все, потому что концепция косухи полностью изменилась. Весной 2020 вам нужно дополнить свои гардеробы не новыми, но стандартными силуэтами, хоть и в ярком обрамлении, а совершенно свежими фасонами. Если, конечно, таковыми можно считать кожаные жакеты из 90-х - именно они становятся главными героями стритстайл-хроник. Ivona представляет ТОП-7 стильных способов носить косуху весной 2020 - актуально и непривычно.

Читай также: Операция “юбка”: Ключевые фасоны весеннее-летнего сезона 2020

Уверены, такие жакеты ваши мамы носили в 90-е, поэтому можете легко позаимствовать этот элемент стиля из их гардеробов. Удлиненный, скромный и аскетичный - именно он как нельзя лучше подойдет для строго образа на весну 2020. Чтобы добавить легкомысленности и позволительной сезонной ветрености в лук, дополняйте его джинсами, подвязанными ремешками от босоножек. Не бойтесь и экспериментировать с многослойностью: кожаный корсет поверх водолазки смотрится как нестоящее фэшн-провозглашение.

Как носить кожаную куртку весной 2020 актуально pinterest

Более традиционный образ, который сможет “понять” любая девушка. Укороченная косуха классического силуэта лишь грамотно подчеркивает актуальность “горошка” на “летящем” платье, не скрывая его современный темперамент. Еще более актуально классическая форма кожаной куртки будет выглядеть в паре с ультрамодной белой обувью - именно она поможет указать на то, что вы в курсе модных тенденций, но прежде всего цените собственный комфорт.

Как носить кожаную куртку весной 2020 актуально pinterest

Если первые два варианта кажутся вам слишком неподходящими для вашего стиля, то всегда можно найти промежуточный вариант. Именно такой предстает кожаная куртка-оверсайз с “погонами”. Образ в стиле стимпанк - оммаж в сторону увлеченности фэшн-индустрии эпохами далеко прошлого. Клетчатый принт на брюках, классические “cat-eyes”, а также удобные и лаконичные ботильоны на плоской подошве - грамотное решение на весну 2020 для всех любительниц эксцентричности.

Как носить кожаную куртку весной 2020 актуально pinterest

Читай также: Антисерьги-2020: Модели, от которых нужно наконец отказаться

Кожаный жакет можно легко комбинировать с элегантными вещами, если при этом не выходить за пределы стилистики 90-х. Классический “цепной” принт в эстетике Versace подчеркивает актуальность “гольфа”, а плиссированная юбка скульптурного фасона добавляет в образ нужную нотку романтичности.

Как носить кожаную куртку весной 2020 актуально pinterest

Лакированная кожа - та небольшая погрешность, которую вы можете себе позволить весной 2020 в мире, где матовость - ключевой тренд. Очень простой силуэт жакета необходимо дополнить более интересными и модными деталями, чтобы продемонстрировать вашу заинтересованность в исследовании фэшн-тенденций. Белые палаццо - самый удобный и красивый способ показать, что вы точно знаете, как выразить свои чувства.

Как носить кожаную куртку весной 2020 актуально pinterest

Многие женщины искренне скучают по “скинни”, которые так выгодно всегда подчеркивали стройность ножек и аппетитность ягодиц. На весну 2020 у нас есть для вас отличное предложение, как и фигуру продемонстрировать, но и за рамки трендовой стилистики не выйти. Микс узких джинов + высоких белых сапог - самый легкий способ к месту использовать любимый тренд. А кожаный жакет лишь поможет грамотно оформить ваши фэшн-мысли.

Как носить кожаную куртку весной 2020 актуально pinterest

Читай также: Самый модный пиджак весны 2020: Универсальность актуального тренда

Если вам хочется выйти за рамки традиционной униформы работников модной индустрии (читайте, добавить в образ больше красок), то нужно заменить скандинавский стиль на более замысловатый. Кожаный костюм “тигрового” оттенка - именно тот микс, который удовлетворит все ваши модные желания. Удлиненный фасон жакета и юбка-клеш миди-длины выглядят как обновленная вариация диоровского “нью-лука”.

Как носить кожаную куртку весной 2020 актуально pinterest

Ну как можно обойтись без косухи в наше то быстрое и ультрасовременное время? Именно она помогает нам ощутить себя суперженщинами - героинями нового поколения, которые могут самостоятельно свернуть горы. И несмотря на то, что позиции косухи значительно пошатнулись, представить новый сезон без этой вещицы абсолютно невозможно. Жакет в стиле Нео или олдскульные кожаные куртки - выбирайте ту, которая кажется вам наиболее симпатичной, а прочие детали лука подбирайте не просто по наитию, а с ориентацией на самых модных стилистов и фэшн-блогеров.

Раннее мы писали о том, как носить принт “горошек” весной 2020 необычно и нескучно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram