Операция “юбка”: Ключевые фасоны весеннее-летнего сезона 2020

Модели, которые должны быть в гардеробе у каждой фэшионисты.

Есть вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе у любой уважающей себя и свой класс женщины. Юбка - именно тот предмет, который может вмиг сделать ваш лук более элегантным, романтичным, а возможным и строгим или даже дерзким. Все зависит не только от того, с чем вы ее комбинируете, но и от самого фасона. Весной 2020 юбки становятся ровней невероятно популярным брюкам. Казалось бы, как можно угнаться за комфортом и трендовостью палаццо, джинсов и кюлотов. Юбка, какой бы они не была, не отличается особым удобством, а также неумолимо обязывает к использованию элегантной обуви. Конечно, ни для кого не новость и не удивление, что свободные силуэты можно легко миксовать со спортивной обувью или сандалиями, но именно лодочки, босоножки и мюли - самые лучшие компаньоны для нежного предмета гардероба. Весной 2020 у девушек есть шанс попрактиковать свои умения в “приручении” необычных фасонов юбок, которые занимают первые строчки списков обязательных к приобретению вещей. Ivona представляет ТОП-6 самых модных силуэтов, которые должны прочно поселиться в вашем шкафу.

Читай также: Мода на карантине: ТОП-10 “домашних” образов из кино

Плиссировка

Нежная, но не воздушная. Скорее скульптурная, тяжелая, которая будет легко держать форму - именно на такую плиссированную юбку нужно обратить внимание весной 2020. Они будут здорово смотреться в паре с деловыми жакетами или классическими твидовыми пиджаками. Длина миди все еще в фаворитах, а вот в выборе обуви мы вас ограничивать не будем. Босоножки на ремешках, мюли или даже кроссовки - комбинируйте так, как чувствуете.

Трендовые фасоны юбок на весну 2020 pinterest

Деним

Джинсовые юбки - оммаж эпохе хиппи. Тренд, который мы не имеем права игнорировать. Выбирая модный фасон из денима обращайте внимание на детали, которые сделают вашу юбку модной, а не просто милой. Весной 2020 делайте акцент на замысловатый крой, нарочито необработанные края или интересный микс материалов. В качестве вдохновения просмотрите последние коллекции украинского дизайнера Ксении Шнайдер, чьи вещи обожают даже в Голливуде.

Трендовые фасоны юбок на весну 2020 pinterest

Читай также: Принт-легенда: Как весной 2020 носить ретро-”горошек”

Кожа

Абсолютный фаворит, модная вершина и must-have. Вы не можете “войти” в новый модный сезон, если в вашем гардеробе нет хотя бы одной кожаной юбки. Если вы предпочитаете в одежде строгость и элегантность, то выбирайте фасоны на запах или вечно актуальные “карандаши”. Если же считаете, что весна - время, когда нужно демонстрировать красивые ножки, то присмотритесь в мини-версиям кожаного тренда.

Трендовые фасоны юбок на весну 2020 pinterest

На запах

Не только универсальное платье на запах в стиле богемных и занятых 70-х, но и юбки. Скрепленные сбоку с помощью акцентного декора или оснащенные дополнительными элементами украшательства - такая вещь станет вашей любимицей в теплую пору года. Она идеально подходит для рабочих будней, ведь ее характер позволяет миксовать тренд с элегантными и спокойными вещами.

Трендовые фасоны юбок на весну 2020 pinterest

Оборки

Самая романтичная модель юбки на весну 2020, которая поражает своей окрыленностью, нежностью и изящностью. Такой фасон подойдет девушкам, которые верят в любовь с первого взгляда. Конечно, мы не имеем в виду симпатию к модным трендам, а не мужчинам. Одежда не предает, хотя иногда ведет себя крайне капризно. Впрочем, юбка с воланами - не из тех. Она будет здорово смотреться и с простой футболкой, и с шифоновой блузой. Универсальность - ее ключевая характеристика.

Трендовые фасоны юбок на весну 2020 pinterest

Читай также: Образ богачки: Визуальные трюки, которые сделают вас шикарной

Цветочная

Флористический принт - несомненный фаворит весенне-летнего сезона 2020, который легко представить в юбочной интерпретации. Нежные шифоновые или трикотажные модели свободного силуэта - именно тот вариант, который нужно искать в любимых магазинах. Подобная вещь будет смотреться уместно в рамках любой ситуации, а также подойдет под разный стиль одежды. Цветы выбирайте по своему вкусу - почему бы и не презентовать самой себе весной 2020 модный букет?

Трендовые фасоны юбок на весну 2020 pinterest

Вне зависимости от вашего образа жизни, социального статуса или индивидуальных предпочтений в нашем рейтинге самых стильных юбок весны 2020, вы точно отыщете своего фаворита. А может быть даже и не одного. Мы бы не рекомендовали вам останавливать свой выбор лишь на одном варианте, ведь теплый сезон предполагает огромное количество особых случаев, где один из фасонов может быть невероятно уместным. Для вечеринки вам не найти лучшего элемента образа, чем кожаная юбка, а для деловых будней - на запах. Оборки и многочисленные слои, а также цветочные принты, подойдут для романтических встреч или походов в театр. А вот вариант из денима послужит отличной деталью для кэжуального лука. На любом музыкальном фестивале вы будете казаться гостьей, лишь недавно прилетевшей с Коачеллы.

Раннее мы писали о том, как носить клетчатый пиджак весной 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram