Самый модный пиджак весны 2020: Универсальность актуального тренда

Лучшие стритстайл-образы, которые придутся по вкусу каждой.

Свежие тренды появляются каждый день, ведь стритстайл-мода приобретает новые черты гораздо быстрее подиумной. Так весной 2020 мы закликаем вас слегка преобразить уже ставший любимым пиджак так, чтобы разом убить двух фэшн-зайцев. Если еще несколько сезонов назад ключевой верхней одеждой были разнообразные кожаные куртки, то сейчас бал правят жакеты. Однако, и клетка не уступает своих позиций, украшая не только пальто, но и возвращая себе привычный исторический вид. Так именно с пиджаков начиналась история вечно модного принты - настало время увлечься историей и вдохновиться луками британских монархов и аристократов. Весной 2020 используйте тартан, виши или гленчек, но обязательно украшайте ими идеальные пиджаки. Ivona рассказывает, как использовать клетчатый жакет в новом сезоне. Проверьте его универсальность - вы останетесь поражены.

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Гибрид пиджака и кейпа весной 2020 будет смотреться особенно удачно в компании с элементами делового стиля. Юбка-карандаш классического силуэта - консервативная вещь, которой требуются особенные “спутники”. Именно таким оказывается клетчатые пиджак карамельного оттенка. Белая блуза, широкий ободок и привычные лодочки - бизнес-партнеров вы сможете покорить без слов.

Модные клетчатые пиджаки на весну 2020 pinterest

В данном образе хорошо все - абсолютный фаворит, демонстрирующий соитие самых актуальных трендов весенне-летнего сезона 2020. Кожаная юбка асимметричного кроя гармонирует с клетчатым жакетом контрастного тона с зауженной талией, а черная водолазка усмиряет пыл темпераментных вещей. Черные носки и туфли им в тон - совсем другая история, которая оказывает удивительно продуманной именно в рамках этого лука.

Модные клетчатые пиджаки на весну 2020 pinterest

Если бы королева Виктория случайно оказалась замешана в фэшн-дела нашего мира, то ей бы точно пришелся по вкусу образ современной интерпретации ретро-трендов. Корсет в виде кроп-топа, слегка расклешенные брюки, ботинки на шнуровке и пиджак в консервативную клетку, названную в честь принца Уэльского - идеальная архаическая история будущности.

Модные клетчатые пиджаки на весну 2020 pinterest

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Многослойность - актуальный тренд, который с каждым новым сезоном становится лишь более привычным. Не многие девушки рискнут совместить футболку и водолазку в одном луке, но с классическим клетчатым пиджаком тандем становится очень понятным. Рекомендуем носить такой верх в паре с кюлотами, а оголенную ногу грамотно прикрывать ботильонами - весной 2020 вы должен чувствовать себя великолепно.

Модные клетчатые пиджаки на весну 2020 pinterest

Конечно, мы не можем не упомянуть об вариации на тему классического брючного костюма. Клетка “windowpane” - самый симпатичный образец непроходящей классики, который особо удачно смотрится в паре с пастельными оттенками. Укороченные прямые брюки, сложного кроя жакет и грамотные аксессуары - весной 2020 позвольте вашей внутренней “железной леди” побыть милой и мягкой девушкой. Кстати, сочетать несколько на первый взгляд несовместимых принтов - не такая сложная задача, как может показаться непрофессионалу.

Модные клетчатые пиджаки на весну 2020 pinterest

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Классическая кэжуальная история, которая придется по вкусу тем девушкам, которые не привыкли заморачиваться со своим внешним видом. Даже если к моде вы относитесь слегка попустительски, никогда нельзя давать другим людям почву для неуместных разговоров. Поверьте, минимум усилий тоже могут обернуться удачным трендовым луком. Так черные скинни, серый клетчатый пиджак и простая белая футболка - идеальный лук выходного или “занятого” дня. Конечно, лучше добавить к подобной комбинации сложносочиненный аксессуар. Благо, современные тенденции предполагают огромный выбор крутых клатчей и удобных шопперов.

Модные клетчатые пиджаки на весну 2020 pinterest

Пиджак - самый простой и понятный способ дополнить образ в любом стилистическом решение. Будь то деловой образ или воздушное платье для свидания, жакет всегда станет финальным аккордом вашего гармоничной фэшн-сюиты. Наслоение трендов всегда срабатывает в тех случаях, когда девушка понимает, как именно нужно обращаться с актуальными трендами. И хотя в моду возвращаются твидовые жакеты, а кожаные куртки не намерены так просто отдавать свои вечные лавры победителя сиюминутному фавориту, клетчатый пиджак - та деталь образа, которая весной 2020 четко обозначит вашу самоуверенность и деловитость.

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