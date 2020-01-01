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Самый модный пиджак весны 2020: Универсальность актуального тренда

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Лучшие стритстайл-образы, которые придутся по вкусу каждой.
Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
pinterest

Свежие тренды появляются каждый день, ведь стритстайл-мода приобретает новые черты гораздо быстрее подиумной. Так весной 2020 мы закликаем вас слегка преобразить уже ставший любимым пиджак так, чтобы разом убить двух фэшн-зайцев. Если еще несколько сезонов назад ключевой верхней одеждой были разнообразные кожаные куртки, то сейчас бал правят жакеты. Однако, и клетка не уступает своих позиций, украшая не только пальто, но и возвращая себе привычный исторический вид. Так именно с пиджаков начиналась история вечно модного принты - настало время увлечься историей и вдохновиться луками британских монархов и аристократов. Весной 2020 используйте тартан, виши или гленчек, но обязательно украшайте ими идеальные пиджаки. Ivona рассказывает, как использовать клетчатый жакет в новом сезоне. Проверьте его универсальность - вы останетесь поражены. 

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Гибрид пиджака и кейпа весной 2020 будет смотреться особенно удачно в компании с элементами делового стиля. Юбка-карандаш классического силуэта - консервативная вещь, которой требуются особенные “спутники”. Именно таким оказывается клетчатые пиджак карамельного оттенка. Белая блуза, широкий ободок и привычные лодочки - бизнес-партнеров вы сможете покорить без слов. 

Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
pinterest

В данном образе хорошо все - абсолютный фаворит, демонстрирующий соитие самых актуальных трендов весенне-летнего сезона 2020. Кожаная юбка асимметричного кроя гармонирует с клетчатым жакетом контрастного тона с зауженной талией, а черная водолазка усмиряет пыл темпераментных вещей. Черные носки и туфли им в тон - совсем другая история, которая оказывает удивительно продуманной именно в рамках этого лука. 

Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
pinterest

Если бы королева Виктория случайно оказалась замешана в фэшн-дела нашего мира, то ей бы точно пришелся по вкусу образ современной интерпретации ретро-трендов. Корсет в виде кроп-топа, слегка расклешенные брюки, ботинки на шнуровке и пиджак в консервативную клетку, названную в честь принца Уэльского - идеальная архаическая история будущности.

Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
pinterest
 

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Многослойность - актуальный тренд, который с каждым новым сезоном становится лишь более привычным. Не многие девушки рискнут совместить футболку и водолазку в одном луке, но с классическим клетчатым пиджаком тандем становится очень понятным. Рекомендуем носить такой верх в паре с кюлотами, а оголенную ногу грамотно прикрывать ботильонами - весной 2020 вы должен чувствовать себя великолепно. 

Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
pinterest

Конечно, мы не можем не упомянуть об вариации на тему классического брючного костюма. Клетка “windowpane” - самый симпатичный образец непроходящей классики, который особо удачно смотрится в паре с пастельными оттенками. Укороченные прямые брюки, сложного кроя жакет и грамотные аксессуары - весной 2020 позвольте вашей внутренней “железной леди” побыть милой и мягкой девушкой. Кстати, сочетать несколько на первый взгляд несовместимых принтов - не такая сложная задача, как может показаться непрофессионалу. 

Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
pinterest

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Классическая кэжуальная история, которая придется по вкусу тем девушкам, которые не привыкли заморачиваться со своим внешним видом. Даже если к моде вы относитесь слегка попустительски, никогда нельзя давать другим людям почву для неуместных разговоров. Поверьте, минимум усилий тоже могут обернуться удачным трендовым луком. Так черные скинни, серый клетчатый пиджак и простая белая футболка - идеальный лук выходного или “занятого” дня. Конечно, лучше добавить к подобной комбинации сложносочиненный аксессуар. Благо, современные тенденции предполагают огромный выбор крутых клатчей и удобных шопперов. 

Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
Модные клетчатые пиджаки на весну 2020
pinterest

Пиджак - самый простой и понятный способ дополнить образ в любом стилистическом решение. Будь то деловой образ или воздушное платье для свидания, жакет всегда станет финальным аккордом вашего гармоничной фэшн-сюиты. Наслоение трендов всегда срабатывает в тех случаях, когда девушка понимает, как именно нужно обращаться с актуальными трендами. И хотя в моду возвращаются твидовые жакеты, а кожаные куртки не намерены так просто отдавать свои вечные лавры победителя сиюминутному фавориту, клетчатый пиджак - та деталь образа, которая весной 2020 четко обозначит вашу самоуверенность и деловитость.  

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 “домашних” образов из кинофильмов скрасят ваше время на карантине. 

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Теги: мода 2020, клетчатая одежда, пиджак, что носить весной
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Источник: ivona.bigmir.net

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