Принт-легенда: Как весной 2020 носить ретро-”горошек”

Самые стильные модные рецепты использования вечного орнамента.

Что вы знаете о, не побоимся этого слова, легендарном горошке? Какие воспоминания или эмоции навевает милый орнамент? Конечно, многие ответят, что первое, что приходит на ум при упоминании этого узора, связано с США 50-х годов. Впрочем, история “горошка” начинается гораздо раньше. Еще во второй половине XIX века всплывает первое появление принта-легенды. Конечно, это была просто блуза, но старт мировой экспансии орнамента был положен. Позже “горох” ассоциировался с танцорами фламенко и музыкантами, ну, а 50-е года прошлого века стали настоящим прорывом для скромняги.

Благодарны за появления принта мы должны быть Кристиану Диору, ведь именно он решил разнообразить послевоенную моду стильными и необычными деталями. Теми, что напоминали бы женщинам об их истинном предназначении, забытом в окопах Второй мировой войны. В комбинации с силуэтом “нью-лук” “горошек” превратился в акцентную деталь элегантного стиля.

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“Услугами” горошка пользовались все женщины - от див кинематографа до простых домохозяек. Чуть позже еще один модный выдумщик - Ив Сен-Лоран, - взял принт под свое крыло. Черные платья зауженного силуэта с рукавами-буфами в “горошек” стали одним из символов творчества француза. С тех самых пор романтичный орнамент не перестает покорять фэшн-вершины, преобразуюсь, изменяя размер, оттенки и даже порой саму форму. Весной 2020 вам тоже не обойтись без крутых образов “в горошек”, а потому Ivona предлагает вдохновиться самыми стильными стритстайл-луками.

Черный деловой костюм может быть слишком консервативным, если не облагородить его с помощью нескольких интересных акцентов. Весной 2020 из всех возможных вариантов самым актуальным можно считать “горошек”. Носите костюм на голое тело, а в качестве обуви выбирайте кроссовки - спорт-шик все еще на пике популярности.

Как носить "горошек" весной 2020 pinterest

Платья в стиле героинь сериала “Династия” весной 2020 окажутся самыми востребованными. Выбирайте атласные варианты с асимметричным кроем и рукавами-буфами. Чтобы дополнить винтажную атмосферу 80-х побеспокоитесь о том, чтобы выбрать идеальный “горошек”. И не стоит акцентировать внимание на черно-белых тканях - цветные материи привнесут в ваш весенний лук свежести и знойности.

Как носить "горошек" весной 2020 pinterest

Если тема диско-80-х вас совсем не прельщает, можно обратиться к более стародавним стилистикам. Так, викторианская эпоха подарила нам не только шнуровку, но и пышные многослойные юбки. Весной 2020 выбирайте освежающие белоснежные образы в черный “горох”. Чтобы снизить градус напряжения и пафоса, слои лука должны быть хоть и количественными, но скромными.

Как носить "горошек" весной 2020 pinterest

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Вы будете удивлены, сколько разных эпох можно познать с помощью всего лишь одного принты. Лук в духе консервативных 50-х потребует от вас небывалого умения комбинирования разных по формату орнаментов. Коричневый оттенок, сочетание фактурных и грубых тканей, а также различный калибр принта - уверены, что вы сможете справиться с задачей повышенной сложности.

Как носить "горошек" весной 2020 pinterest

Теперь настало время поиграться с горошком в стиле лаконичных 90-х. Идеальная эпоха, которая требовала от нас лишь худосочности тела и минимума стилистических средств. Платье-комбинация с ярким акцентом в виде пояса на талии навевает воспоминания об эксцентричных и абсолютно пофигистических временах фэшн-силы.

Как носить "горошек" весной 2020 pinterest

Можете замиксовать ретро-принт и современные тенденции - весной 2020 подобная комбинация будет смотреться очень удачно и свежо. Атласная юбка с клиньями “кирпичного” оттенка в мелкий горошек гармонирует с “молочным” свитером и простыми белыми кедами - еще одним хитом весенне-летнего сезона.

Как носить "горошек" весной 2020 pinterest

Водолазка + брюки = беспроигрышный микс на весну 2020. Действительно, подобный лук уже можно считать базовым - минимум затраченной энергии, а какой эффект! Предлагаем дополнить лук крупным белым горошком - он добавит шика вашему стильному маневру.

Как носить "горошек" весной 2020 pinterest

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Не забывайте, что именно блуза среди прочих элементов гардероба впервые “подружилась” с легендарным принтом. Весной 2020 предлагаем вернуться к истокам и добавить в свой фэшн-арсенал рубашку в стильный орнамент. Актуальный бант на талии лишь усиливает романтичную натуру всемирно известного узора.

Как носить "горошек" весной 2020 pinterest

Платье в духе героини Люси Лью из сериала “Почему женщины убивают” обладает вневременной эстетикой 80-х. Полностью “запечатанный” верх, акцентированная талия, длинный рукав и атлас - в этом образе есть все, чтобы запомниться как самая красивая леди весны 2020. Выбирайте пастельные оттенки, ведь именно они на фоне мелкого горошка добавят в образ особой элегантности.

Как носить "горошек" весной 2020 pinterest

Уверены, вы сами не представляете своего гардероба без легендарного “горошка”, тем более что выглядит он всегда очень требовательно, символично. Именно к нему мы обращаемся тогда, когда хотим добавить в свой имидж нотку винтажного спокойствия. Аксессуары, платья, брючные костюмы - весной 2020 вы вольны выбирать любой фон для использования принта. Единственное, о чем хотелось бы вам напомнить, так это об особой “вспыльчивости” гороха. Не всем женщинам он будет к лицу - стройные дамы могут вовсю пользоваться преимуществами ретро-лука, а остальные могут замиксовать орнамент в стиле 80-х. Аксессуары в милый узор весной 2020 тоже выглядят достойно.

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