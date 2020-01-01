Гардероб леди: ТОП-7 вещей элегантного стиля

Какие детали помогут вам облагородить свой образ.

Кажется, современные женщины абсолютно не понимают, что подразумевает под собой термин, мы бы даже сказали статус, - леди. Первые, кто приходят на ум при упоминании этого слова - девушки, которые покорили своей красотой и изысканностью XX век. Среди них Одри Хепберн, Грейс Келли, принцесса Диана и многие другие, которые понимали, как важно для каждой дамы выглядеть статусно, стильно и женственно. В XXI веке едва ли наберется хотя бы два десятка имен, которые действительно достойны этого титула. Многим кажется, что истинная леди должна обладать нескончаемым списком талантов, быть сдержанной, аристократичной, хорошо воспитанной, доброй, щедрой и чувственной.

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Конечно, все это правда, но нельзя забывать и о еще одном важном компоненте понятия настоящей леди. Стиль - то, что различает простую девушку и женщину, которая знает себе цену и умеет правильно подать себя. Даже, если в ваших жилах не течет голубая кровь, можно постараться обхитрить общество. Правильная одежда покажет вас настоящей леди - красивой, сдержанной и элегантной. Ivona представляет ТОП-7 вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе современной изящной дамы.

Миди-юбка

Подобная юбка - не только тренд весенне-летнего сезона 2020, но и вневременная вещь, которая никогда не исчезает из гардероб настоящих леди. Ее легко комбинировать с прочими деталями из нашего списка - она обожает замысловатых “компаньонов”. В таком образе вы сможете появиться и на работе, и в великосветском обществе, и в театре, и в ресторане. Самое важное - подобрать грамотный верх и аксессуары, которые еще раз укажут на ваше возвышенное чувство собственного достоинства.

Гардероб истинной леди pinterest

Пальто на запах

Базовый элемент гардероба, который должен быть у каждой (еще раз подчеркиваем - каждой) современной женщины. Даже, если до понятия “леди” вы никак не дотягиваете, в лице пальто на запах вы приобретете верного помощника и компаньона, который выручит в моменты фэшн-беспомощности. Лаконичные неброские оттенки, например карамельные, нюдовые или нежно-розовые, как нельзя лучше подчеркнут ваше изящество.

Гардероб истинной леди pinterest

Кашемировый свитер

Обязательно качественный, дорогой - вы можете сэкономить на менее значимых вещах, но точно не на основе. Кашемировый свитер - база, без которой невозможно подбирать прочие элементы. Такая вещь точно прослужит вам не один сезон, поэтому лучше выбирайте ее в самых лаконичных расцветках - серый, нюдовый, белый, черный, темно-синий смотрятся благородно и сдержанно. Именно такое фэшн-вложение показывает вашу уверенность в себе и самоуважение. Вы не растрачиваете ни деньги, ни энергию на недостойные вашего образа детали.

Гардероб истинной леди pinterest

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Брючный костюм

Он может быть однотонным или хвастать простым и неброским принтом. Главное, чтобы он сидел на вас идеально. Вы ведь помните ту знаменитую фразу из кинофильма “Чародеи”? Герои были абсолютно правы: “главное, чтобы костюмчик сидел”. Такая вещь также станет универсальным героем гардероба, ведь в нем можно появиться и на деловой встрече, и на вечеринке, и, конечно, в театре.

Гардероб истинной леди pinterest

Бежевые лодочки

Сливающиеся по цвету с оттенком вашей кожи, с каблуком в 7-8 см, простые и лаконичные. Кроме того, что они смогут обыграть любой образ, они еще и способны проделать неплохую визуальную работу. Так подобная обувь слегка удлиняет ногу, делает вас выше и стройнее. Не поскупитесь - приобретите качественную модель, к которой вы сможете обратиться в моменты абсолютной растерянности.

Гардероб истинной леди pinterest

Идеальный жакет

Конечно, мы говорим не о приталенных жакетах, хотя именно такими долгое время казались истинные вещи в стиле леди. Оверсайз, в полоску, клетку или полностью однотонный - выбирайте тот, что к лицу именно вам. Вы можете его сочетать и с джинсами, и с брюками, и с платьями - всех комбинаций не перечислить. Без декоративных деталей и с идеальной посадкой - жакет для настоящей аристократки.

Гардероб истинной леди pinterest

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Шелковая блуза

Выбирайте рубашки и блузки сложных оттенков. Молочный, кремовый, жемчужный — часто изделия такого цвета более стильные и элегантные, чем просто белые. Именно эта деталь гардероба леди сможет покорить ваше черствое сердце даже в том случае, если женственность и элегантность кажутся вам абсолютно непостижимыми истинами.

Гардероб истинной леди pinterest

Многие женщины считают, что элегантность - синоним к слову “скука”. На самом деле так полагают лишь ограниченные дамы, которые не понимают разницы между банальностью и вечной актуальностью. Женственные вещи могут быть интересными, красивыми, необычными, если, конечно, их правильно комбинировать. Именно от вашего умения подбирать исключительные комплекты и грамотно сочетать тренды с вечно модными деталями зависит то, насколько роскошно вы будете выглядеть. И не забывайте, что леди всегда одевается скромно и уместно, но при это может позволить себе небольшие вольности. Но лишь время от времени и скорее милые и невинные, чем вульгарные.

Раннее мы писали о том, какие простые образы женщин королевской семьи Великобритании придутся вам по вкусу.

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