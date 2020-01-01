Руки в брюки: ТОП-7 способов найти общий язык с модной кожаной деталью

Самые стильные варианты, как внести нотку рокерского позерства в свой гардероб весной 2020.

Брюки - тканевые или из денима - основа гардероба любой современной женщины. Во-первых, это удобно и незамысловато, а во-вторых, просто и всегда беспроигрышно. Впрочем, если вам надоели даже ультрамодные палаццо, а джинсы-клеш не вызывают у вас никаких теплых чувств, на весну 2020 у нас есть для вас крутая идея, как разнообразить свой гардероб. Конечно, мы говорим об одном из самых актуальных трендах нынешнего сезона, который уже нашел отклик в сердцах самых крутых мировых модниц. Кожаные брюки обладают особым темпераментом, который не нужно подчинять, а который лишь следует слегка корректировать под собственные запросы. Именно они могут стать вашей любимой деталью деловых или кэжуальных образов весной 2020 - подобный фэшн-захват им вполне под силу. А для того, чтобы вам было проще приноровиться к дикому темпераменту кожаных брюк, Ivona собрала ТОП-7 самых модных способов, как внедрить их в ваш фэшн-арсенал.

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С джинсовой рубашкой

Широкие кожаные брюки с высокой талией выглядят абсолютно самодостаточно, поэтому не нужно пытаться дополнить их деталями слишком громогласными. Базовая джинсовая рубашка, завязанная узлом на талии, выглядит как демократичный и лаконичный способ использовать модную деталь весной 2020 без лишних потерь для своей фешн-идентификации.

С чем носить кожаные брюки весной 2020 pinterest

Кожа + кожа

И снова рубашка, но уже совсем другая по своей сути. Вместо варианта из денима мы предлагаем вам обратить внимание на монохромную черную деталь стильного лука на весну 2020. Круто, сильно, феминистично - подобная фэшн-декламация в новом сезоне будет звучать не столько громко, сколько закономерно. Дополнить лук предлагаем кожаной обувью в тон - в подобных случаях монохромность должна быть соблюдена в каждой детали.

С чем носить кожаные брюки весной 2020 pinterest

На волне расслабленности

Если вы привыкли повторять стильные образы за мировыми звездами стритстайл-хроники, то нет вдохновения лучше, чем луки Хейли Бибер. Именно ее комбинацию с кожаными брюками мы предлагаем воплотить всем любительницам расслабленности и спорт-шика. Лакированные кожаные брюки карамельного оттенка абсолютно гармонируют с энергетическим духом свитшота, и слегка успокаиваются за счет базового серого блейзера.

С чем носить кожаные брюки весной 2020 pinterest

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Гольф и пальто

Если черные кожаные брюки кажутся вам слишком простыми, а душа требует более смелых экспериментов, выбирайте на весну 2020 модели бежевого оттенка. Сочетайте их с легким пальто в тонах Сахары, а также не забывайте про крутой и все еще актуальный гольф. Комбинация серого и нюдового цветов выглядит понятно, круто и незамысловато.

С чем носить кожаные брюки весной 2020 pinterest

С футболкой

Конечно, однотонные футболки, которыми полнится ваш гардероб, в сочетании с кожаными брюками тоже будут выглядеть неплохо, но весной 2020 мы бы рекомендовали все-таки проявить больше фантазии. Выбирайте модели необычных расцветок - принт “коровка” выглядит абсолютно уместно в компании с экоосознанным низом.

С чем носить кожаные брюки весной 2020 pinterest

Анимализм

Если вы желаете воспользоваться диким темпераментом кожаных брюк на полную весной 2020, то выбирайте и верх, и низ лука в разнокалиберных, но все же анималистических принтах. Так змеиная расцветка штанов будет гармонировать с “зеброй” на вашем укороченном джемпере, но и не заставит вас смущаться от чрезмерного “животного” оформления лука.

С чем носить кожаные брюки весной 2020 pinterest

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В ковбойском духе

В каждой из нас живет элегантная и свободолюбивая Луиза Пойндекстер - даем вам буквально несколько секунд, чтобы вспомнить школьные списки заданной на лето литературы. Однако, вместо макси-платьев с рюшами и многослойными юбками, весной 2020 мы предлагаем вам самим стать всадниками без головы - безбашенными и раскрепощенными. Замшевый жакет с бахромой и ковбойские сапоги в сочетании с кожаными брюками - наше собственное любимое сочетание.

С чем носить кожаные брюки весной 2020 pinterest

Нельзя сказать, что кожаные брюки универсальны, но чего у них точно не отнять, так это духа абсолютной, безоговорочной свободы. На первый взгляд может показаться, что для того, чтобы грамотно использовать их, нужны особые знания фэшн-комбинаторики, но, как и во многих аспектах модной науки, от вас потребуется всего лишь внутреннее одобрение. Понимание, что то, во что вы одеты, отвечает не только запросам современного модного процесса, но и вашим внутренним правилам. Никогда не поздно слегка преобразить свой стиль, добавить деталей, который враз из абсолютно просто лука могут создать актуальную симфонию вкуса. Весной 2020 вам точно не обойтись без модных кожаных брюк - многогранных и сложных. Комбинируйте их в образы с помощью дополнительных ярких или приглушенных акцентов, и никогда не бойтесь выходить за рамки придуманного кем-то дозволенного.

Раннее мы писали о том, какие монаршие вечерние образы могут стать вдохновением для выпускниц 2020 года.

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